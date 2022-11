Rheinkraft Ginderich erwägt Rückzug aus der Kreisliga B Die Situation mit 13 Spielen ohne Punkt dürfte letztlich wohl ausschlaggebend sein. Ende September trat Pascal Tepass zurück, einen Nachfolger gibt es bislang nicht.

Nun gibt es innerhalb des Vereins offenbar den Gedanken, das Team aus der Kreisliga B zurückzuziehen. Das vermeldet die Rheinische Post in ihrer Donnerstagsausgabe. Zwar ist der Antrag beim Moerser Fußballkreis noch nicht eingegangen, doch der Gedanke verfestigt sich offenbar. "Wir werden wohl freiwillig in die C-Liga gehen. Vielleicht gewinnt man dann auch mal wieder ein Spiel und neue Motivation. Für die B-Liga reicht es derzeit jedenfalls nicht", wird der Vereinsvorsitzende Georg Lörcks dort zitiert. In der Kreisliga C würde es nach dem Rückzug die Möglichkeit geben, bereits in der Rückrunde außer Konkurrenz anzutreten, was bei der offenbar mangelnden Qualität eine Option sein sollte.

Impuls blieb aus