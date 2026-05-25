Rheinhessen und Nahe: So geht‘s in die Saison-Verlängerung

Die TuS Marienborn II könnte noch den Aufstieg schaffen. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

RHEINHESSEN/NAHE. Die Saison ist (fast) vorbei, viele Entscheidungen in den regionalen Fußballlklassen sind gefallen. An die Oberliga wird Samstag der Haken gemacht, zumindest im Abstiegsrennen ist noch nicht alles geklärt, was wiederum auf die Verbandsliga durchschlägt. Und in der Landesliga Ost muss der Meister in einem echten Finale ermittelt werden. Bereits Mittwoch stehen in den unteren Ligen erste Entscheidungs- und Relegationsduelle an, in spätestens zwei Wochen sollte dann wirklich alles geklärt sein. Die Lage in den Ligen.

Die AZ hat sich Liga für Liga angeschaut, wie es nun weitergeht, wer absteigt und wer in die Relegation oder Entscheidungsspiele muss. Den großen Überblick findet ihr hier (plus).