Tore am Fließband: An den ersten beiden Spieltagen der Jugendfußball-Qualifikation gab es unzählige zweistellige Ergebnisse. – Foto: Mario Luge

Rheinhessen: Großer Ärger um Jugendfußball-Qualifikation zur Kreisliga Die Wiedereinführung der Qualifikation im Nachwuchsfußball sorgt für extreme Ergebnisse und Unverständnis bei allen Trainern und Eltern

Rheinhessen. 1:34, 0:32, 0:31, 1:29, 2:28, 4:24, 0:22 - Diese Ergebnisse sind aktuell im rheinhessischen Fußball an der Tagesordnung. Im Kreis Mainz-Bingen sind 51 (!) der 82 E-Junioren-Spiele an den ersten beiden Spieltagen der Qualifikation zur Kreisliga endeten zweistellig. Schuld ist eine Umstellung des Spielsystems, das bei den meisten Jugendleitern und Jugendtrainern auf großes Unverständnis stößt.