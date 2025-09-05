Rheinhessen: Großer Ärger um Jugendfußball-Qualifikation zur Kreisliga

Rheinhessen. 1:34, 0:32, 0:31, 1:29, 2:28, 4:24, 0:22 - Diese Ergebnisse sind aktuell im rheinhessischen Fußball an der Tagesordnung. Im Kreis Mainz-Bingen sind 51 (!) der 82 E-Junioren-Spiele an den ersten beiden Spieltagen der Qualifikation zur Kreisliga endeten zweistellig. Schuld ist eine Umstellung des Spielsystems, das bei den meisten Jugendleitern und Jugendtrainern auf großes Unverständnis stößt.
In der Qualifikation zur Kreisliga spielen nun alle Jugendmannschaften statt nur den Teams, die sich darum beworben haben. So treffen zum Beispiel ambitionierte E1-Teams auf E2-Mannschaften mit vielen Anfängern darin. Entsprechend deutlich fallen dann die Ergebnisse aus. Entsprechend groß ist auch der Frust bei den unterlegenen Spielern – und die Gefahr, dass sie mit dem Fußball wieder aufhören.
Im Plus-Artikel der Allgemeinen-Zeitung lest Ihr, was Jugendleiter und Verbandsvertreter dazu sagen. Und wie es mit diesem Spielsystem weitergehen wird.