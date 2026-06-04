Rheinhessen: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Rheinhessen. Die reguläre Saison ist im Gebiet Rheinhessen beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.
Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Rheinhessen gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und der Wormser Zeitung.
Landesliga Ost, Entscheidungsspiel um die Meisterschaft (in Speyer)
Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Hinspiel
B-Klasse, Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt der Tabellen-14. (in Jugenheim)
Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Hinspiel
Bezirksliga Rheinhessen, Entscheidungsspiel um Platz 12 (in Eich)
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Relegation zur Oberliga RPS, Spiel 1
Landesliga Ost/West, Entscheidungsspiel um Platz 13
Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Rückspiel
A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Hinspiel
Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Rückspiel
Bezirksliga-Klassenerhalt, Halbfinale 1
Relegation Verbandsliga Südwest, Hinspiel
Bezirksliga-Klassenerhalt, Halbfinale 2
Relegation Oberliga RPS, Spiel 2
A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Rückspiel
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Entscheidungsrunde Bezirksliga-Klassenerhalt, Finale
Entscheidungsrunde Bezirksliga-Klassenerhalt, Platz 3
Relegation Verbandsliga Südwest, Rückspiel
Relegation Regionalliga Südwest, Spiel 2
Relegation Oberliga RPS, Spiel 3
Relegation A-Klasse Mainz-Bingen, Entscheidungsspiel (in Ingelheim)
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Relegation zur Regionalliga Südwest, Spiel 3
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.