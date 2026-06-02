 2026-06-02T03:22:52.672Z

Relegation

Rheinhessen: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Enges Rennen um den Aufstieg in die A-Liga zwischen Waldalgesheim II und Drais.
Enges Rennen um den Aufstieg in die A-Liga zwischen Waldalgesheim II und Drais. – Foto: Kristina Schäfer

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Oberliga-Relegation
Entsch. LL O Meister
Relegation BL RHH
Ent. B MB Klassenerh
Relegation A MzBi

Rheinhessen. Die reguläre Saison ist im Gebiet Rheinhessen beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Rheinhessen gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und der Wormser Zeitung.

Mittwoch, 27. Mai

Landesliga Ost, Entscheidungsspiel um die Meisterschaft (in Speyer)

Mi., 27.05.2026, 19:00 Uhr
VfR Grünstadt
VfR GrünstadtGrünstadt
SV 1950 Büchelberg
SV 1950 BüchelbergBüchelberg
4
n.V.
2
Abpfiff

Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Hinspiel

Mi., 27.05.2026, 19:30 Uhr
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
TSG Pfeddersheim
TSG PfeddersheimPfeddersheim II
3
0

B-Klasse, Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt der Tabellen-14. (in Jugenheim)

Mi., 27.05.2026, 19:30 Uhr
SpVgg Selzen
SpVgg SelzenSelzen
TSG Heidesheim
TSG HeidesheimHeidesheim
3
1

Donnerstag, 28. Mai

Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Hinspiel

Do., 28.05.2026, 20:00 Uhr
SV 1920 Geinsheim
SV 1920 GeinsheimGeinsheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
1
3
Abpfiff

Bezirksliga Rheinhessen, Entscheidungsspiel um Platz 12 (in Eich)

Do., 28.05.2026, 19:45 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
0
5

Freitag, 29. Mai

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Samstag, 30. Mai

Relegation zur Oberliga RPS, Spiel 1

Sa., 30.05.2026, 17:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
FSV Jägersburg
FSV JägersburgJägersburg
5
0
Abpfiff

Landesliga Ost/West, Entscheidungsspiel um Platz 13

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
DJK SV Phönix Schifferstadt
DJK SV Phönix SchifferstadtSchifferst.
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach
6
n.E.
8
Abpfiff

Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Rückspiel

Sa., 30.05.2026, 17:45 Uhr
TSG Pfeddersheim
TSG PfeddersheimPfeddersheim II
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
0
1

A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Hinspiel

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
TSG Drais
TSG DraisDrais
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimAlem. Walda. II
1
1

Sonntag, 31. Mai

Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Rückspiel

So., 31.05.2026, 16:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
SV 1920 Geinsheim
SV 1920 GeinsheimGeinsheim
3
0

Montag, 1. Juni

Bezirksliga-Klassenerhalt, Halbfinale 1

Gestern, 19:00 Uhr
SV Katzweiler
SV KatzweilerKatzweiler
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
1
2
Abpfiff

Dienstag, 2. Juni

Relegation Verbandsliga Südwest, Hinspiel

Heute, 19:00 Uhr
SV 1950 Büchelberg
SV 1950 BüchelbergBüchelberg
SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
SG Meisenheim/Desloch/JeckenbachSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
19:00live

Bezirksliga-Klassenerhalt, Halbfinale 2

Heute, 19:45 Uhr
Ludwigshafener SC
Ludwigshafener SCL'hafener SC
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
19:45live

Mittwoch, 3. Juni

Relegation Oberliga RPS, Spiel 2

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Jägersburg
FSV JägersburgJägersburg
SV Rot-Weiss Wittlich
SV Rot-Weiss WittlichRW Wittlich
19:30live

A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Rückspiel

Morgen, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimAlem. Walda. II
TSG Drais
TSG DraisDrais
19:30

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
14:00live

Freitag, 5. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Samstag, 6. Juni

Relegation Verbandsliga Südwest, Rückspiel

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
SG Meisenheim/Desloch/JeckenbachSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
SV 1950 Büchelberg
SV 1950 BüchelbergBüchelberg
15:00live

Sonntag, 7. Juni

Relegation Oberliga RPS, Spiel 3

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiss Wittlich
SV Rot-Weiss WittlichRW Wittlich
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:00

Montag, 8. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Dienstag, 9. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Mittwoch, 10. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Donnerstag, 11. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Freitag, 12. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Samstag, 13. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Sonntag, 14. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.