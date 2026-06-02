Rheinhessen: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Enges Rennen um den Aufstieg in die A-Liga zwischen Waldalgesheim II und Drais. – Foto: Kristina Schäfer

Rheinhessen. Die reguläre Saison ist im Gebiet Rheinhessen beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Rheinhessen gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.