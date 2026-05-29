Rheinhessen: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Rheinhessen. Die reguläre Saison ist im Gebiet Rheinhessen beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.
Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Rheinhessen gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und der Wormser Zeitung.
Landesliga Ost, Entscheidungsspiel um die Meisterschaft (in Speyer)
Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Hinspiel
B-Klasse, Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt der Tabellen-14. (in Jugenheim)
Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Hinspiel
Bezirksliga Rheinhessen, Entscheidungsspiel um Platz 12 (in Eich)
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Relegation zur Oberliga RPS, Spiel 1
Landesliga Ost/West, Entscheidungsspiel um Platz 13
Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Rückspiel
A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Hinspiel
Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Rückspiel
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Relegation Verbandsliga Südwest, Hinspiel
Relegation Oberliga RPS, Spiel 2
A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Rückspiel
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Relegation Verbandsliga Südwest, Rückspiel
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.
Bislang noch keine Spiele angesetzt.