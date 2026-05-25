 2026-05-15T09:36:57.455Z

Relegation

Rheinhessen: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · 25.05.2026, 09:35 Uhr · 0 Leser
Der VfR Grünstadt kämpft um die Meisterschaft in der Landesliga.
Der VfR Grünstadt kämpft um die Meisterschaft in der Landesliga. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

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Entsch. LL O Meister
Relegation BL RHH
Ent. B MB Klassenerh
Relegation A MzBi
Rel. LL Ost Südwest

Rheinhessen. Die reguläre Saison ist im Gebiet Rheinhessen beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Rheinhessen gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und der Wormser Zeitung.

Mittwoch, 27. Mai

Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Hinspiel

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1920 Geinsheim
SV 1920 GeinsheimGeinsheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
15:00

Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Hinspiel

Heute, 19:30 Uhr
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
TSG Pfeddersheim
TSG PfeddersheimPfeddersheim II
19:30live

B-Klasse, Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt der Tabellen-14. (in Jugenheim)

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Selzen
SpVgg SelzenSelzen
TSG Heidesheim
TSG HeidesheimHeidesheim
19:30live

Donnerstag, 28. Mai

Landesliga Ost, Entscheidungsspiel um die Meisterschaft (in Speyer)

Heute, 19:00 Uhr
VfR Grünstadt
VfR GrünstadtGrünstadt
SV 1950 Büchelberg
SV 1950 BüchelbergBüchelberg
19:00

Bezirksliga Rheinhessen, Entscheidungsspiel um Platz 12 (in Eich)

Morgen, 19:45 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
19:45

Freitag, 29. Mai

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Samstag, 30. Mai

Landesliga Ost/West, Entscheidungsspiel um Platz 13

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
DJK SV Phönix Schifferstadt
DJK SV Phönix SchifferstadtSchifferst.
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach
16:00

Bezirksliga, Aufstiegsspiele, Rückspiel

Sa., 30.05.2026, 17:30 Uhr
TSG Pfeddersheim
TSG PfeddersheimPfeddersheim II
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
17:30

A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Hinspiel

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
TSG Drais
TSG DraisDrais
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimAlem. Walda. II
16:00

Sonntag, 31. Mai

Landesliga Ost, Aufstiegsspiele, Rückspiel

Do., 04.06.2026, 18:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
SV 1920 Geinsheim
SV 1920 GeinsheimGeinsheim
18:30

Montag, 1. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Dienstag, 2. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Mittwoch, 3. Juni

A-Klasse Mainz-Bingen, Aufstiegsspiele, Rückspiel

Mi., 03.06.2026, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimAlem. Walda. II
TSG Drais
TSG DraisDrais
19:30

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 00:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
00:00live

Freitag, 5. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Samstag, 6. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Sonntag, 7. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Montag, 8. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Dienstag, 9. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Mittwoch, 10. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Donnerstag, 11. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Freitag, 12. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Samstag, 13. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.

Sonntag, 14. Juni

Bislang noch keine Spiele angesetzt.