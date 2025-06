Du wirst automatisch weitergeleitet...

Wiedersehen am Sonntag in Niederhausen: Sebastian Hevler (Buchenbach, in gelb) und Kevin Meyer (SG Rheinhausen) – Foto: Daniel Thoma

Rheinhausen und Buchenbach mobilisieren ihre Fans Die SG Rheinhausen peilt den Sprung in die Bezirksliga an. Verlinkte Inhalte Kreisliga A I Kreisliga A II Rheinhausen Buchenbach Dazu muss der Vizemeister der Kreisliga A I allerdings die 0:2-Niederlage im ersten Aufstiegsspiel gegen die Spvgg. Buchenbach wettmachen. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Daniel Engelmann darf dabei auf ihre Heimstärke bauen: In 15 Ligaspielen auf dem heimischen Sportplatz in Niederhausen holte die SG 38 von 45 möglichen Punkten, ging nur ein einziges Mal als Verlierer vom Feld. Die Auswärtsbilanz der Spvgg. Buchenbach weist sieben Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen aus. Dennoch geht das Team von Coach Kevin Garnelis nach dem hart erkämpften 2:0-Erfolg als Favorit in die Partie. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.