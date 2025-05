Rheinhausen mit dem ersten Matchball

So., 11.05.2025, 13:00 Uhr FC Karlsdorf FC Karlsdorf II SpVgg Oberhausen Oberhausen 13:00 PUSH



Die Mannschaft von Trainer Weschenfelder konnte beim FV Ubstadt ein torloses Remis und damit einen weiteren Punkt in Richtung Klassenerhalt sammeln. Seit Ende November ist die Germanen-Reserve in vier Heimspielen ungeschlagen und hat hierbei beachtliche zehn Zähler auf die Habenseite gebrach, weshalb man sich auch beim Aufeinandertreffen mit der SpVgg Oberhausen etwas Zählbares ausrechnen wird.

Auf der Gegenseite konnte sich die Bühler-Elf von den Niederlagen gegen Weiher und Philippsburg erholen und meldete sich nach einem ungefährdeten 4:0-Heimerfolg gegen den TSV Rinklingen zurück im Rennen um Platz 11, den aktuell noch der SV Zeutern begleitet.



Das Hinspiel endete nach zwei späten Treffern durch Erhan Sahiti und Kapitän Alessio Geißler mit 2:0, nachdem der FC Germ. Karlsdorf 2 die zweite Halbzeit in Folge eines Platzverweises in Unterzahl bestreiten musste.



PROGNOSE:

Die Gastgeber sind an der heimischen Kohlfahrt leicht favorisiert.





So., 11.05.2025, 15:00 Uhr TSV Stettfeld Stettfeld FV Ubstadt FV Ubstadt 15:00 live PUSH

Nach 90 intensiven Minuten zog der TSV Stettfeld beim Gastspiel in Kirrlach etwas überraschend den Kürzeren (3:2). Auf den Führungstreffer der Hausherren hatte man zwar noch eine Antwort parat, doch die Hypothek der beiden Tore von Lars Heinz, den es im Sommer in den Augarten ziehen wird, war dann zu hoch. Gegen den zwei Tabellenplätze besser positionierten Ortsnachbarn wird eine Leistungssteigerung notwendig sein, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Die Mannschaft von Nicolas Wanitzek kam gegen den FC Karlsdorf 2 nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, ist aber aufgrund der Ergebnisse im Tabellenkeller nur noch rechnerisch abstiegsgefährdet. Man kann also für eine weitere Saison Kreisklasse A planen. Im Derby kann man den Deckel endgültig draufmachen und den TSV Stettfeld im Gegenzug nochmals ins Nachdenken bringen.



Im Hinspiel gelang dem FV Ubstadt trotz frühen Rückstandes ein wichtiger 3:2-Heimsieg.



PROGNOSE:

Der TSV Stettfeld wird sich durch einen Sieg noch mehr Luft nach unten verschaffen.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr FC Odenheim FC Odenheim FC Olympia Kirrlach FC Kirrlach II 15:00 PUSH



In der Hinrunde setzte es für den FC Odenheim lediglich eine Niederlage gegen den SV Zeutern, doch in der Rückrunde kommt der Aufstiegsanwärter einfach nicht in die Gänge: Nach der jüngsten 1:0-Pleite in Zeutern hat die Mannschaft von Niklas Zabler die Hälfte ihrer Rückrundenspiele als Verlierer verlassen. Der Rückstand auf den FC Weiher, der aktuell den zweiten Platz belegt, beträgt drei Punkt und sieben Tore. Nicht unmöglich, aber gegen den abstiegsbedrohten FC Olympia Kirrlach 2 heißt es eigentlich schon: Verlieren verboten!

Durch den 3:2-Heimsieg gegen den TSV Stettfeld meldet sich auch die Mannschaft von Christian Walter zurück im Kampf um den Klassenerhalt, wenngleich der Rückstand noch beträchtlich ist (fünf Zähler und die um 20, bzw. 26 Tore schlechtere Tordifferenz gegenüber Zeutern und Oberhausen). Ein weiterer Überraschungserfolg würde die Ausgangslage für die letzten drei Spieltage jedoch klar verbessern.



Das Hinspiel gewannen die Odenheimer verdient mit 3:0.



PROGNOSE:

Enge Kiste, aber letztlich sollte sich die Qualität des FCO durchsetzen, wodurch die Punkte im Siegfriedstadion bleiben.