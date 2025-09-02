Rheinhausen gegen Lüttingen am Mittwoch, ESV empfängt Meerfeld

Kreisliga A Moers: Der Spieltag beginnt diesmal schon am Mittwoch mit dem Heimspiel des VfL Rheinhausen gegen den SSV Lüttingen, am Donnerstag geht es mit dem Gastspiel des FC Meerfeld beim ESV Hohenbudberg weiter. So läuft Spieltag 4.
5. Spieltag
Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV
So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II
So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen
