Rheinhausen gegen Lüttingen am Mittwoch, ESV empfängt Meerfeld

Kreisliga A Moers: Der Spieltag beginnt diesmal schon am Mittwoch mit dem Heimspiel des VfL Rheinhausen gegen den SSV Lüttingen, am Donnerstag geht es mit dem Gastspiel des FC Meerfeld beim ESV Hohenbudberg weiter. So läuft Spieltag 4.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TV Asberg TV Asberg Büdericher SV BüdericherSV 15:00 PUSH

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim GSV Moers GSV Moers II 15:30 live PUSH

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen SV Budberg SV Budberg II 15:30 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim

So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV

So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II

So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld

So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen

