 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Rheingold Emmerich wittert Aufstiegschance - FCO-Abstieg besiegelt

Die erste Entscheidung im Abstiegskampf hat es in der Kreisliga A Rees-Bocholt gegeben, das Rennen um die Meisterschaft nimmt derweil wieder Fahrt auf.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Rheingold Emmerich hat die Tabellenspitze wieder im Blick.
Rheingold Emmerich hat die Tabellenspitze wieder im Blick. – Foto: VFB Rheingold Emmerich

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Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Durchaus unerwartet nimmt das Aufstiegsrennen in der Kreisliga A Rees-Bocholt im Saisonfinale noch einmal Fahrt auf. Spitzenreiter DJK Rhede hat nach dem Remis im Topspiel nur noch vier Punkte Vorsprung auf Verfolger VfB Rheingold Emmerich. Entschieden dürfte hingegen der Abstieg sein. Neun Punkte müsste der RSV Praest noch aufholen, Grün-Weiß Vardingholt hat bei 15 Zählern Rückstand und einem um 23 Tore schlechteren Torverhältnis keine Chance mehr. Sicher abgestiegen ist der FC Olympia Bocholt.

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>>> So läuft der Auf- und Abstieg in den Kreisligen

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Dreifach-Auftakt unter Flutlicht

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
3
4
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
1
2
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
4
4
Abpfiff

Eine spektakuläre Wende nahm das Topspiel zwischen Tabellenführer DJK Rhede und Verfolger Viktoria Suderwick. Nachdem die Hausherren schon in der ersten Minute in Front gingen, schien das Spiel den fast schon erwarteten Lauf zu nehmen. Suderwick konnte zwar kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzen, schwächte sich keine drei Minuten später aber mit einem Platzverweis selbst. Das nutzte Rhede, um kurz vor und wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 4:1 davonzuziehen. Die Viktoria gab sich aber nicht auf und konnte durch Robin Hollands noch einmal verkürzen (63.). In der Folge rannen die Minuten nur so dahin, ohne dass weitere Treffer fielen. Die DJK hatte sich schon siegessicher auf einen schönen Abend gefreut, doch in der Nachspielzeit drehte der Gast noch einmal richtig auf. Tom Boland (90.+1) und Niklas Mike Rossel (90.+7) bescherte Suderwick den kaum noch für möglich gehaltenen Sieg. In der Tabelle könnte es wieder spannend werden, sollte Rheingold Emmerich sein Spiel gewinnen. Dann wären es nur noch vier Punkte Rückstand auf den Primus, bei noch fünf ausstehenden Begegnungen.

Selbst die kühnsten Optimisten würden die Chancen auf den Klassenerhalt bei Grün-Weiß Vardingholt wohl eher im Promillebereich verorten. Nach dem 1:2 gegen den SV Bislich bleibt der Abstand zu rettenden Ufer bei zwölf Punkten. Sollte die zweite Mannschaft des PSV Wesel am Sonntag gewinnen, würde der auf 15 Zähler anwachsen. Auch der RSV Praest hat es verpasst, Boden gutzumachen. Unter Flutlicht gab es trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung am Ende eine 3:4-Niederlage gegen den VfR Mehrhoog. Aktuell sechs Punkte sind derweil noch im Bereich des Möglichen.

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
11
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
1
7
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
0
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
1
1
Abpfiff

Richtig zur Sache ging es auf den Plätzen am Sonntag. Dort gab es eine ganz böse Abreibung für Schlusslicht FC Olympia Bocholt. Vom Auswärtsspiel beim SV Vrasselt kehrte die Mannschaft mit elf Gegentoren und null Punkten zurück. Das Debakel hatte sich zur Pause bereits angedeutet, denn da hatte der Ball schon viermal im Kasten eingeschlagen. Mit jeweils vier Treffern waren Jan Kurt Giesbers und Marco Buscher die erfolgreichsten Torschützen. Den 11:0-Kantersieg perfekt machten Tüncay Nokta, Noah Maaßen und Roy Kelichi Szallies.

Tabellenplatz zwei dürfte der VfB Rheingold Emmerich nach dem 3:2-Erfolg gegen den TuB Mussum fast schon sicher haben. Die Frage wird sein: Geht für den Aufsteiger noch mehr? Nur noch vier Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Rhede, bei noch fünf ausstehenden Duellen ist das sicherlich nicht unmöglich aufzuholen. Zum direkten Duell kommt es im Saisonfinale indes leider nicht mehr. Keinen Sieger gab es zwischen dem SV Spellen und der zweiten Mannschaft des SV Biemenhorst. Toptorjäger Leroy Badu erzielte in der 90. Minuten den Ausgleich für den SVS und gleichzeitig sein 48. Saisontor. Seinem persönlichen Ziel von 50 Treffern ist er also einen weiteren Schritt nähergekommen.

Für den TV Voerde gab es im Heimspiel gegen den SV Bislich wenig zu lachen. Mit 0:2 wurden die Kicker von der Rönskenstraße bezwungen, wodurch Bislich im Klassement am TVV vorbeiziehen konnte. Der TuS Haffen-Mehr setzte sich mit 3:0 beim SV Krechting durch. Torreich wurde es beim TuB Bocholt. Während die Gastgeber nur einmal jubeln durften, war dies dem Gast vom PSV Wesel II gleich sieben Mal vergönnt. Der PSV baute damit seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte aus und dürfte den Klassenerhalt damit geschafft haben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Rees-Bocholt

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Emmerich-Vrasselt
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - DJK Rhede
So., 03.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfB Rheingold Emmerich
So., 03.05.26 12:30 Uhr PSV Wesel II - SV Krechting
So., 03.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - TV Voerde
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Spellen
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuB Bocholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Bislich

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - SC TuB Mussum 1926
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Brünen - TuB Bocholt
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfR Mehrhoog
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - RSV Praest
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - GSV Viktoria Suderwick
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Haffen-Mehr
So., 10.05.26 15:15 Uhr TV Voerde - FC Olympia Bocholt
So., 10.05.26 15:15 Uhr SV Spellen - PSV Wesel II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Biemenhorst II

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