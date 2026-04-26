Rheingold Emmerich wittert Aufstiegschance - FCO-Abstieg besiegelt

Selbst die kühnsten Optimisten würden die Chancen auf den Klassenerhalt bei Grün-Weiß Vardingholt wohl eher im Promillebereich verorten. Nach dem 1:2 gegen den SV Bislich bleibt der Abstand zu rettenden Ufer bei zwölf Punkten. Sollte die zweite Mannschaft des PSV Wesel am Sonntag gewinnen, würde der auf 15 Zähler anwachsen. Auch der RSV Praest hat es verpasst, Boden gutzumachen. Unter Flutlicht gab es trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung am Ende eine 3:4-Niederlage gegen den VfR Mehrhoog. Aktuell sechs Punkte sind derweil noch im Bereich des Möglichen.

Eine spektakuläre Wende nahm das Topspiel zwischen Tabellenführer DJK Rhede und Verfolger Viktoria Suderwick. Nachdem die Hausherren schon in der ersten Minute in Front gingen, schien das Spiel den fast schon erwarteten Lauf zu nehmen. Suderwick konnte zwar kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzen, schwächte sich keine drei Minuten später aber mit einem Platzverweis selbst. Das nutzte Rhede, um kurz vor und wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 4:1 davonzuziehen. Die Viktoria gab sich aber nicht auf und konnte durch Robin Hollands noch einmal verkürzen (63.). In der Folge rannen die Minuten nur so dahin, ohne dass weitere Treffer fielen. Die DJK hatte sich schon siegessicher auf einen schönen Abend gefreut, doch in der Nachspielzeit drehte der Gast noch einmal richtig auf. Tom Boland (90.+1) und Niklas Mike Rossel (90.+7) bescherte Suderwick den kaum noch für möglich gehaltenen Sieg. In der Tabelle könnte es wieder spannend werden, sollte Rheingold Emmerich sein Spiel gewinnen. Dann wären es nur noch vier Punkte Rückstand auf den Primus, bei noch fünf ausstehenden Begegnungen.

Richtig zur Sache ging es auf den Plätzen am Sonntag. Dort gab es eine ganz böse Abreibung für Schlusslicht FC Olympia Bocholt. Vom Auswärtsspiel beim SV Vrasselt kehrte die Mannschaft mit elf Gegentoren und null Punkten zurück. Das Debakel hatte sich zur Pause bereits angedeutet, denn da hatte der Ball schon viermal im Kasten eingeschlagen. Mit jeweils vier Treffern waren Jan Kurt Giesbers und Marco Buscher die erfolgreichsten Torschützen. Den 11:0-Kantersieg perfekt machten Tüncay Nokta, Noah Maaßen und Roy Kelichi Szallies.

Tabellenplatz zwei dürfte der VfB Rheingold Emmerich nach dem 3:2-Erfolg gegen den TuB Mussum fast schon sicher haben. Die Frage wird sein: Geht für den Aufsteiger noch mehr? Nur noch vier Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Rhede, bei noch fünf ausstehenden Duellen ist das sicherlich nicht unmöglich aufzuholen. Zum direkten Duell kommt es im Saisonfinale indes leider nicht mehr. Keinen Sieger gab es zwischen dem SV Spellen und der zweiten Mannschaft des SV Biemenhorst. Toptorjäger Leroy Badu erzielte in der 90. Minuten den Ausgleich für den SVS und gleichzeitig sein 48. Saisontor. Seinem persönlichen Ziel von 50 Treffern ist er also einen weiteren Schritt nähergekommen.

Für den TV Voerde gab es im Heimspiel gegen den SV Bislich wenig zu lachen. Mit 0:2 wurden die Kicker von der Rönskenstraße bezwungen, wodurch Bislich im Klassement am TVV vorbeiziehen konnte. Der TuS Haffen-Mehr setzte sich mit 3:0 beim SV Krechting durch. Torreich wurde es beim TuB Bocholt. Während die Gastgeber nur einmal jubeln durften, war dies dem Gast vom PSV Wesel II gleich sieben Mal vergönnt. Der PSV baute damit seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte aus und dürfte den Klassenerhalt damit geschafft haben.

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Emmerich-Vrasselt

Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - DJK Rhede

So., 03.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfB Rheingold Emmerich

So., 03.05.26 12:30 Uhr PSV Wesel II - SV Krechting

So., 03.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - TV Voerde

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Spellen

So., 03.05.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuB Bocholt

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Bislich



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - SC TuB Mussum 1926

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Brünen - TuB Bocholt

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfR Mehrhoog

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - RSV Praest

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - GSV Viktoria Suderwick

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Haffen-Mehr

So., 10.05.26 15:15 Uhr TV Voerde - FC Olympia Bocholt

So., 10.05.26 15:15 Uhr SV Spellen - PSV Wesel II

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Biemenhorst II

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