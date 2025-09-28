Rheingold Emmerich gewinnt in Unterzahl packendes Duell in Spellen

Ein echtes Fußball-Spektakel erlebten die Zuschauer auf der Anlage des SV Spellen, als Rheingold Emmerich trotz langer Unterzahl einen 5:3-Auswärtssieg feiern konnte. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich die Partie mehrfach drehte.

Der Start war turbulent: Schon in der 9. Minute brachte Leroy Badu die Gastgeber in Führung, doch praktisch im Gegenzug glich Avni Sherifi für Rheingold zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später musste Rheingold allerdings einen Rückschlag hinnehmen: In der 14. Minute sah ein Akteur die Rote Karte – die Gäste waren fortan in Unterzahl.

Doch statt einzubrechen, drehte Rheingold auf. Erion Bilali traf in der 31. Minute zum 1:2, ehe Ramadan Sherifi sieben Minuten später auf 1:3 erhöhte. Kurz nach der Pause kam Spellen durch Marco Launag (48.) auf 2:3 heran, doch erneut hatte Rheingold die Antwort parat: Ramadan Sherifi schnürte in der 51. Minute seinen Doppelpack und stellte den alten Abstand wieder her.