Rheingold Emmerich feiert Kantersieg gegen FC Olympia

Von Beginn an zeigte Rheingold, dass man Wiedergutmachung betreiben wollte. Bereits nach sieben Minuten eröffnete Cem Altun den Torreigen. In der Folge rollte Angriff um Angriff auf das Tor der Gäste. Avni Sherifi erhöhte mit einem Hattrick (13., 24., 29.), Danny Stein (19.) und Sami Dana (43.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Zur Pause stand ein klares 6:0, das den Spielverlauf perfekt widerspiegelte.

Nach dem Seitenwechsel schaltete Rheingold einen Gang zurück, blieb aber weiter gefährlich. Die eingewechselten Erdem Zeki Keles (54.) und Ramadan Sherifi (72.) legten nach, ehe Leon Konst den Ehrentreffer für Olympia erzielte (75.). Den Schlusspunkt setzte erneut A. Sherifi mit seinem vierten Treffer und dem bereits 10.Saisontor des Stürmers zum 9:1-Endstand (82.).

Trainerstimmen

Handrup, Trainer der Hausherren zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, wusste den deutlichen Sieg aber sinnvoll einzuordnen: „Wir führen 6:0 zur Halbzeit und das ist dann natürlich auch extrem deutlich, was für eine sehr gute erste Halbzeit wir gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas den Faden verloren, weil einige Akteure ihre Position nicht mehr richtig wahrgenommen haben und natürlich bei so einem Spielstand dann auch irgendwann jeder ein Tor schießen will. Das Ergebnis wäre auf jeden Fall noch höher möglich gewesen und hätte am Ende auch zweistellig werden müssen. Der eine Gegentreffer ist ein kleiner Dorn im Auge, aber das ist natürlich einfach das i-Tüpfelchen aufgrund einer guten Leistung.

Zum Gegner sagte Handrup abschließend:

„Für Olympia war das natürlich auch ein ungünstiger Zeitpunkt, gegen uns zu spielen. Nach der Niederlage im Bislich wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen und uns oben in der Spitzengruppe festsetzen, dass ist uns gelungen. Es wurde uns aber auch einfach gemacht, denn Olympia Bocholt hat sich in keiner Phase des Spiels irgendwie gewehrt hat.“