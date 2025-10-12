Rheingold Emmerich dreht das Derby und klettert auf Platz drei

Die Gäste aus Vrasselt erwischten den besseren Start: In der 21. Minute traf Benjamin Jesche zum 0:1. Doch Rheingold ließ sich davon nicht beeindrucken. Ramadan Sherifi markierte in der 31. Minute den Ausgleich, bevor Cem Altun kurz vor der Pause (45.+2) die Partie zugunsten der Hausherren drehte.

Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Danny Stein (48.) mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. In der 71. Minute setzte erneut R. Sherifi mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

Thomas Driever (Trainer SV Vrasselt): „Es ist eine verdiente Niederlage. Wir haben Rheingold mit drei Fehlern in der Defensive selber stark gemacht. Wir hatten zwar gute Phasen im Spiel, schlagen uns aber am Ende selbst. In der zweiten Halbzeit hatten wir sogar Glück, dass wir nicht noch höher verlieren. Was mich am meisten ärgert, ist die Einstellung meiner Mannschaft. Früher wurde ein Derby mit Emotion, Leidenschaft und Stolz gespielt – das vermisse ich heute.“

Nils Handrup (Trainer VfB Rheingold Emmerich): „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen und können froh sein, dass uns Vrasselt nicht zwei oder drei Dinger eingeschenkt hat. Dann lädt uns aber ein Fehler ein und wir kommen ins Spiel. Erst nach dem Gegentor hat meine Mannschaft erkannt, dass es ein Derby ist – danach haben die Jungs Charakter gezeigt und das Ergebnis verdient in die Höhe geschraubt.“