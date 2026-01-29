Rheingold als erster Jäger - Trainerduo zufrieden Bilim und Krüger zufrieden mit Entwicklung – Auswärtsauftritte bleiben der Schlüssel.rn von Luca Bartsch · Heute, 07:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Zylajew

33 Punkte, zweitbeste Defensive und eine makellose Heimbilanz: Der VfL Rheingold Köln-Poll überwintert auf Rang zwei der Kreisliga A Köln.

Der VfL Rheingold Köln-Poll überwintert in der Kreisliga A Köln auf einem starken zweiten Tabellenplatz. Nach 15 Spieltagen stehen 33 Punkte zu Buche, vier Zähler beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten SV Gremberg, gleichzeitig liegt man sieben Punkte hinter Spitzenreiter SC Weiler-Volkhoven. Besonders auf heimischem Platz präsentiert sich Rheingold bislang makellos. Alle acht Heimspiele wurden gewonnen, womit man gemeinsam mit dem Tabellenführer die heimstärkste Mannschaft der Liga stellt. Auswärts sammelte der VfL aus sieben Partien dagegen lediglich neun Punkte. Mit 48 erzielten Treffern stellt Rheingold die drittbeste Offensive der Liga, defensiv rangiert man mit nur 22 Gegentoren sogar auf Platz zwei. Eine Besonderheit beim VfL Rheingold ist die Konstellation an der Seitenlinie. Ali Bilim und Fabian Krüger arbeiten nicht im klassischen Trainer-/Co-Trainer-Modell, sondern als gleichberechtigte Cheftrainer. Beide tragen gemeinsam die Verantwortung und teilen sich sowohl die sportlichen Entscheidungen als auch die Trainingsarbeit. Entsprechend beantworteten sie die Fragen zur Hinrunde im Wechsel.

Mit dem bisherigen Abschneiden zeigt sich das Trainerduo sehr zufrieden. Fabian Krüger erklärt: „Wir sind mit der Hinrunde sehr zufrieden. Wir haben es relativ schnell geschafft, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, umzusetzen.“ Dabei sei der Start keineswegs selbstverständlich gewesen, da man im Sommer mehrere Spieler verpflichtet habe, die längere Zeit keinen aktiven Fußball gespielt hätten. „Uns war klar, dass wir Zeit brauchen würden, um uns zu finden. Dass uns das am Ende so früh gelungen ist, war nicht unbedingt zu erwarten“, so Krüger weiter. Besonders in Erinnerung geblieben ist aus Sicht des Trainerteams der Last-Minute-Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger Blau-Weiß. Ali Bilim erinnert sich: „Dieser Sieg war extrem wichtig für uns. Schon am zweiten Spieltag standen wir unter Druck, nachdem wir das Auftaktspiel verloren hatten.“ Trotz des Wissens, dass die Mannschaft noch Zeit benötige, habe man einen Fehlstart unbedingt vermeiden wollen. „Die Jungs haben eine sehr gute Mentalität gezeigt. Dieser Erfolg hat uns viel Selbstvertrauen für die kommenden Spiele gegeben“, betont Bilim.