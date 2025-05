Rheingau-Taunus: TuS Kemel und FC Limbach machen ihr Meisterstück

Rheingau-Taunus. Zum Saisonfinale im Rheingau-Taunus-Kreis sind die letzten Entscheidungen gefallen: Der TSV Bleidenstadt ist Meister der Kreisoberliga, die TSG Wörsdorf geht als Vizemeister in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, unten hat sich die SG Heftrich/Niederseelbach gerettet, der FC Kiedrich geht in die Relegation gegen den SSV Hattenheim, der in der A-Liga Platz zwei verteidigte. Der TuS Kemel darf unter Trainer Karl Stern die B-Liga-Meisterschaft bejubeln. Die JSG Aarbergen kann nach dem 4:1 in Daisbach über die Relegation in die A-Liga nachziehen. Der FC Limbach wurde zum Abschied von Coach Mario Weimer durch das 2:1 bei Germania Rüdesheim Meister der C-Liga-Staffel zwei.