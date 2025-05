Rheingau-Taunus: Liga-Finale mit Endspielcharakter

Rheingau-Taunus. In Wiesbaden sind die letzten Spieltage in den Männerklassen am Sonntag über die Bühne gegangen, im Fußballkreis Rheingau-Taunus endet die Saison erst am Donnerstag. Wobei bedeutungslose Partien auf Dienstag und Mittwoch vorverlegt wurden. Im Rahmen der Liga-Besprechung sei aus den Reihen der Vereinsvertreter kein Veto gegen das Rundenfinale an Christi Himmelfahrt, sprich am „Vatertag“ gekommen, auch auf nochmalige Nachfrage nicht, erläutert Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst, warum final am Feiertag gespielt wird. Herbst wollte letztlich nicht über die Köpfe der Vereine hinweg Entscheidungen treffen, die ein Saisonende am vergangenen Sonntag ermöglicht hätten.

Beim TSV ist es für das Trainer-Duo Mario Nogly/Sebastian Gurok (beide künftig SV Niedernhausen) das letzte Liga-Spiel. Abschied als Meister oder als Zweiter Einzug in die Aufstiegsrunde, die am 1. Juni (16 Uhr) mit dem Spiel bei Biebrich 02 II beginnen würde, das wird sich weisen. Im Fall einer Niederlage und einem Holzhausener Dreier könnte Bleidenstadt noch auf Rang drei abrutschen. Unten würde der SG Heftrich/Niederseelbach beim Abschied von Trainer Adi Dworschak und Kevin Detloff (beide SG Walluf) ein Remis bei der SG Laufenselden reichen, um den zum Finale spielfreien FC Kiedrich in die Relegation zu schicken. Bei einer Niederlage bliebe die SG punktgleich mit dem FCK, der aber beim direkten Vergleich vorne liegt.

Doch das Drehbuch wollte es mit Blick auf die Kreisoberliga wohl so. Spitzenreiter TSV Bleidenstadt (65 Punkte/99:36-Tore) gegen den Zweiten TSG Wörsdorf (64/97:37) heißt es am Donnerstag vor mutmaßlich großer Kulisse am Röderweg (Anstoß 15 Uhr). Das Hinspiel hatte der TSV 3:2 gewonnen. Dritter im Bunde der Aufstiegsanwärter ist der TGV Holzhausen (63/78:40, spielt parallel beim FSV Winkel), der im bei Punktgleichheit zuerst maßgebenden direkten Vergleich gegenüber Bleidenstadt und Wörsdorf die schlechteren Karten hätte.

Kreisliga A

Durch den Gruppenliga-Klassenerhalt der Spvgg Eltville ist in der A-Liga klar, dass unten der FV 08 Geisenheim in die Relegation muss. Die Spvgg. Eltville II steht ohnehin durch ihren Rückzug als Absteiger fest. Vorne reicht dem SSV Hattenheim gegen Türk Spor Bad Schwalbach (Do., 15 Uhr) ein Remis, um als Zweiter in die Relegation gegen den Kreisoberligisten einzuziehen. Kreisoberligist gegen A-Ligist heißt es zunächst am 2. Juni um 19.30 Uhr, das Rückspiel findet am 5. Juni um 19 Uhr statt. Nur bei einer SSV-Pleite und eigenem Sieg bei der SG Rauenthal/M. II (Do., 15 Uhr) hätte der Rangdritte SV Johannisberg noch die Chance, mit Hattenheim nach Punkten gleichzuziehen. Beim direkten Vergleich (zwei Mal 2:2) sind beide pari, beim Torverhältnis (SSV +54, SV +53) liegen sie eng beieinander.

Kreisliga B



Der Rangdritte SC Daisbach (76/97:36) trifft am Donnerstag um 15 Uhr auf den Zweiten JSG Aarbergen (79/187:49), parallel empfängt Tabellenführer TuS Kemel (81/160:27) die TSG Wörsdorf II. Die 5:2-Gala gegen Kemel hat Aarbergen auch den besseren direkten Vergleich beschert. Gegen Daisbach hatte die JSG das Hinspiel 2:1 gewonnen – auch dieses Rundenfinale verspricht Spannung. Wer nach den Donnerstagspielen B-Liga-Zweiter ist, gastiert am 3. Juni um 19.30 Uhr bei Geisenheim 08 (Rückspiel 6. Juni, 19 Uhr). Derweil stehen der SV Erbach (zurückgezogen), die SG Heftrich/Niederseelbach II, die SG Laufenselden II und der FSV Taunusstein als Absteiger in die C-Liga fest. Zwischen B- und C-Liga gibt es keine Relegation.

Kreisliga C

Gruppe 1: Die SG Schlangenbad II (So., 12.30 Uhr beim TuS Kemel II) steht als Meister und Aufsteiger fest. In Gruppe 2 empfängt der Zweite Germania Rüdesheim (52/85:24) am Donnerstag um 13 Uhr Tabellenführer FC Limbach (53/84:22, Hinspiel 2:1 für den FCL). Fußballwart Erich Herbst wird als Verbandsaufsicht vor Ort sein.