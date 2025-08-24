Rheine reaktiviert Stammkraft und holt Neuzugang mit RL-Erfahrung

Zu den bislang 19 Feldspielern gesellt sich Leon Niehues (28), der die vergangenen beiden Jahre schon für die Eintracht aufgelaufen ist und sich eigentlich im Sommer verabschiedet hatte. Außerdem kommt vom Regionalligisten SC Wiedenbrück der 22-jährige Lamin Touray, der in seiner Karriere bislang schon 63 Regionalliga-Einsätze absolviert hat, in der vergangenen Saison aber überwiegend nur für die SCW-Reserve in der Bezirksliga aufgelaufen ist.

Rheines Coach David Paulus freut sich in der Lokalpresse "Münsterländische Volkszeitung", dass Niehues, der im Sommer 2023 von Westfalia Kinderhaus gekommen war und seitdem 40 Oberliga-Partien bestritten hat, wieder dabei ist: „Unser Sportlicher Leiter Christian Hebbeler und ich hatten vor zwei Wochen ein klärendes Gespräch mit Leon. Er hatte privat einiges um die Ohren und jetzt freuen wir uns einfach, dass er wieder dabei ist. Er erweitert die Möglichkeiten im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung mit seiner Klasse enorm."

Touray soll langsam wieder aufgebaut werden. „Er ist ein offensiver Linksfuß, schnell und dribbelstark. Lamin wird aber noch einige Wochen brauchen, um volles Wettkampfniveau zu erreichen“, so Paulus. Nach seiner Ausbildung bei Borussia Dortmund und Viktoria Köln in den höchsten Jugend-Spielklassen verbrachte er seine Seniorenzeit bisher in der vierthöchsten Spielklasse bei Borussia Mönchengladbach II, Atlas Delmenhorst, SSVg Velbert und zuletzt Wiedenbrück.