Rheindörfer siegen im Bezirksliga-Duell – Köln-Kalk wirft TFC raus

Die Fan der Borussia heizten dem Team vor, während und nach dem Spiel ein. – Foto: Borussia Köln-Kalk

Der Kreispokal Köln lieferte einen spannenden Vorgeschmack auf den in Kürze startenden Liga-Betrieb! A-Ligist Borussia Kalk warf den favorisierten Bezirksligisten TFC Köln hochverdient aus dem Wettbewerb und sorgte für die größte Überraschung des Spieltags. Gleichzeitig lieferten sich Rheindörfer und Zündorf ein wildes 4:3, während in Zollstock ein Joker tief in der Nachspielzeit zum Helden wurde.



Sensation in der Borussen Arena: A-Ligist Borussia Kalk kegelte den Bezirksligisten TFC Köln hochverdient mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste schlugen Benjamin und Kone in der Schlussphase eiskalt für die dominante Trovato-Elf zurück. Sensation in der Borussen Arena: A-Ligist Borussia Kalk kegelte den Bezirksligisten TFC Köln hochverdient mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste schlugen Benjamin und Kone in der Schlussphase eiskalt für die dominante Trovato-Elf zurück.

Feierten den Sieg über den TFC Köln: Die Spieler des SC Borussia Köln-Kalk. – Foto: Borussia Köln-Kalk

SC Borussia Köln-Kalk 05 – Türkischer FC Köln 2001 3:1

SC Borussia Köln-Kalk 05: Burak Canli, Baris Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Vincent Maximilian Hafner, Denke Benjamin, Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (90. Mouhaymen Rachdi), Mohamed Mastur, Abdelaziz Mastur (90. Burak Akduman), Messie Kiwala (77. Yaya Issa Kone), Tugra Mercan - Trainer: Salvatore Trovato

Türkischer FC Köln 2001: Atilla Altunsuyu, Furkan Ceylan, Volkan Sahin, Juil Kim, Musa Sönmez, Anil Capkin, Atakan Özsoy (67. Deniz Obuz), Tolga Kiracti, Tugra-Süleyman Koc, Said Kanatli (60. Ahmed-Emin Arslan), Gavin Kamp - Trainer: Andrew Sinkala

Schiedsrichter: Frank Smok (Köln)

Tore: 1:0 Messie Kiwala (68.), 1:1 Musa Sönmez (80.), 2:1 Denke Benjamin (83.), 3:1 Yaya Issa Kone (90.)



In einem reinen A-Ligisten-Duell avancierte Neuzugang Mika Gerlach zum Matchwinner für Weiler-Volkhoven. Der Ex-Pescher markierte beim 4:2-Erfolg einen Dreierpack, ehe Poll in der Schlussphase durch Selbach und Gromann lediglich Ergebniskosmetik betreiben konnte.

VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 2:4

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Darren Quentin Schlimm, Marco Rennen (16. Jonas Droop), Max Dreyer, Simon Schmischke, Jan Bruns, Yaakoub Ladouali (46. Oliver Awale), Marco Selbach (90. Niklas Robien), Marco Hentschel, Julien Gromann, Ilhan Gündogan (64. Bleron Syla), Tim Weinrich - Trainer: Ali Bilim - Trainer: Fabian Krüger

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis (46. Dominik Hermann), Walid Sekkour, Dominik Knauer (74. Christian Peter Boden), Kristoph Smolarek (61. Hubert Madau), Niko Kuhn, Abdelmounim Baddi (33. Josch Schuck), Simon Von der Linden, Mika Gerlach (83. Dominik Strehlau) - Trainer: Sven Karis

Schiedsrichter: Carmine Siena (Köln) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Simon Von der Linden (8.), 0:2 Mika Gerlach (22.), 0:3 Mika Gerlach (45.+1), 0:4 Mika Gerlach (62.), 1:4 Marco Selbach (82.), 2:4 Julien Gromann (90.+2)



Die SpVg Rheindörfer wurde ihrer Favoritenrolle gegen Bezirksliga-Konkurrent Zündorf gerecht. Trotz einer späten Aufholjagd der Gäste um Neu-Trainer Andreas Dick reichte der Doppelpack von Manuel Montag, um den Einzug ins Viertelfinale letztlich über die Zeit zu retten. Die SpVg Rheindörfer wurde ihrer Favoritenrolle gegen Bezirksliga-Konkurrent Zündorf gerecht. Trotz einer späten Aufholjagd der Gäste um Neu-Trainer Andreas Dick reichte der Doppelpack von Manuel Montag, um den Einzug ins Viertelfinale letztlich über die Zeit zu retten. SpVg Rheindörfer Köln-Nord – FC Germania Zündorf 1913 4:3

SpVg Rheindörfer Köln-Nord: Nico Richter, Batuhan Yigit Palaz, Tom-Luca Klein, Samed Kovanci (46. Markus Peters), Sven Thalmann, David Meyes, Luca Struth (59. Dennis Kuhn), Markus Lehmann, Manuel Montag (88. Maximilian Reuten), Marcel Dawidowski (75. Marcel Wedemann), Joel Heuter (80. Norman Henkel) - Trainer: Sebastian Tillmann

FC Germania Zündorf 1913: Samim Mansur (52. Sergio Carmelo Arrusicato), Sergio Carmelo Arrusicato, Christian Kawka (73. Can Maximilian Meiß), Nick Peters, Beni Kiwala (69. Elias Oulahyane), Elias Oulahyane - Spielertrainer: Andreas Dick

Schiedsrichter: Severin Nießen - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nick Peters (25. Foulelfmeter), 1:1 Manuel Montag (47.), 2:1 Marcel Dawidowski (49.), 3:1 Tom-Luca Klein (68. Foulelfmeter), 4:1 Manuel Montag (84.), 4:2 Elias Oulahyane (91.), 4:3 Sergio Carmelo Arrusicato (95.)



Dramatik pur in Zollstock: Der Tabellenführer der B-Liga Staffel 1 setzte sich im Top-Duell gegen den TuS Köln rrh. hauchdünn durch. Joker Marco Posselt erzielte erst tief in der Nachspielzeit (90.+5) den umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand für die Hausherren. Dramatik pur in Zollstock: Der Tabellenführer der B-Liga Staffel 1 setzte sich im Top-Duell gegen den TuS Köln rrh. hauchdünn durch. Joker Marco Posselt erzielte erst tief in der Nachspielzeit (90.+5) den umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand für die Hausherren. SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 – TuS Köln rechtsrheinisch 1874 3:2

SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05: Nico Landschulz, Jonas Gerwe, Marian Kaulitzki (50. Fabrice Hupfeld), Johnny Ettier Valverde Bagana, Nico Klein (60. Fabian Schlosser), Kevin Gaul, Aaron-Leonard Vollmer, Gianluca Pavone, Gianluca Miranda, Justin Wiehlpuetz (72. Marco Posselt), Robin Kliemt (72. Leonard Weißenfels) - Trainer: Björn Kloiber - Co-Trainer: Giovanni Pavone

TuS Köln rechtsrheinisch 1874: Serhat Simsek, Sinam Acu, Miguel Biela, Ubeyd Özdamar, Haydar Toprak, Astrit Sadiku (53. Özbey Sercan Yilmaz), Enes Altinok (73. Ugur Akkan), Ali Sandoghdar, Okan Adas, Deniz Seker, Recep Karaman - Trainer: Hüseyin Aydin

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj

Tore: 0:1 Deniz Seker (1.), 1:1 Gianluca Miranda (7.), 2:1 Robin Kliemt (11.), 2:2 Deniz Seker (54. Foulelfmeter), 3:2 Marco Posselt (90.+5)