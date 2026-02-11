Rheindörfer siegen im Bezirksliga-Duell – Köln-Kalk wirft TFC raus

Der Kreispokal Köln lieferte einen spannenden Vorgeschmack auf den in Kürze startenden Liga-Betrieb! A-Ligist Borussia Kalk warf den favorisierten Bezirksligisten TFC Köln hochverdient aus dem Wettbewerb und sorgte für die größte Überraschung des Spieltags. Gleichzeitig lieferten sich Rheindörfer und Zündorf ein wildes 4:3, während in Zollstock ein Joker tief in der Nachspielzeit zum Helden wurde.
SC Borussia Köln-Kalk 05 – Türkischer FC Köln 2001 3:1
SC Borussia Köln-Kalk 05: Burak Canli, Baris Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Vincent Maximilian Hafner, Denke Benjamin, Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (90. Mouhaymen Rachdi), Mohamed Mastur, Abdelaziz Mastur (90. Burak Akduman), Messie Kiwala (77. Yaya Issa Kone), Tugra Mercan - Trainer: Salvatore Trovato
Türkischer FC Köln 2001: Atilla Altunsuyu, Furkan Ceylan, Volkan Sahin, Juil Kim, Musa Sönmez, Anil Capkin, Atakan Özsoy (67. Deniz Obuz), Tolga Kiracti, Tugra-Süleyman Koc, Said Kanatli (60. Ahmed-Emin Arslan), Gavin Kamp - Trainer: Andrew Sinkala
Schiedsrichter: Frank Smok (Köln)
Tore: 1:0 Messie Kiwala (68.), 1:1 Musa Sönmez (80.), 2:1 Denke Benjamin (83.), 3:1 Yaya Issa Kone (90.)
VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 2:4
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Darren Quentin Schlimm, Marco Rennen (16. Jonas Droop), Max Dreyer, Simon Schmischke, Jan Bruns, Yaakoub Ladouali (46. Oliver Awale), Marco Selbach (90. Niklas Robien), Marco Hentschel, Julien Gromann, Ilhan Gündogan (64. Bleron Syla), Tim Weinrich - Trainer: Ali Bilim - Trainer: Fabian Krüger
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis (46. Dominik Hermann), Walid Sekkour, Dominik Knauer (74. Christian Peter Boden), Kristoph Smolarek (61. Hubert Madau), Niko Kuhn, Abdelmounim Baddi (33. Josch Schuck), Simon Von der Linden, Mika Gerlach (83. Dominik Strehlau) - Trainer: Sven Karis
Schiedsrichter: Carmine Siena (Köln) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Simon Von der Linden (8.), 0:2 Mika Gerlach (22.), 0:3 Mika Gerlach (45.+1), 0:4 Mika Gerlach (62.), 1:4 Marco Selbach (82.), 2:4 Julien Gromann (90.+2)
SpVg Rheindörfer Köln-Nord – FC Germania Zündorf 1913 4:3
SpVg Rheindörfer Köln-Nord: Nico Richter, Batuhan Yigit Palaz, Tom-Luca Klein, Samed Kovanci (46. Markus Peters), Sven Thalmann, David Meyes, Luca Struth (59. Dennis Kuhn), Markus Lehmann, Manuel Montag (88. Maximilian Reuten), Marcel Dawidowski (75. Marcel Wedemann), Joel Heuter (80. Norman Henkel) - Trainer: Sebastian Tillmann
FC Germania Zündorf 1913: Samim Mansur (52. Sergio Carmelo Arrusicato), Sergio Carmelo Arrusicato, Christian Kawka (73. Can Maximilian Meiß), Nick Peters, Beni Kiwala (69. Elias Oulahyane), Elias Oulahyane - Spielertrainer: Andreas Dick
Schiedsrichter: Severin Nießen - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Nick Peters (25. Foulelfmeter), 1:1 Manuel Montag (47.), 2:1 Marcel Dawidowski (49.), 3:1 Tom-Luca Klein (68. Foulelfmeter), 4:1 Manuel Montag (84.), 4:2 Elias Oulahyane (91.), 4:3 Sergio Carmelo Arrusicato (95.)
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 – TuS Köln rechtsrheinisch 1874 3:2
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05: Nico Landschulz, Jonas Gerwe, Marian Kaulitzki (50. Fabrice Hupfeld), Johnny Ettier Valverde Bagana, Nico Klein (60. Fabian Schlosser), Kevin Gaul, Aaron-Leonard Vollmer, Gianluca Pavone, Gianluca Miranda, Justin Wiehlpuetz (72. Marco Posselt), Robin Kliemt (72. Leonard Weißenfels) - Trainer: Björn Kloiber - Co-Trainer: Giovanni Pavone
TuS Köln rechtsrheinisch 1874: Serhat Simsek, Sinam Acu, Miguel Biela, Ubeyd Özdamar, Haydar Toprak, Astrit Sadiku (53. Özbey Sercan Yilmaz), Enes Altinok (73. Ugur Akkan), Ali Sandoghdar, Okan Adas, Deniz Seker, Recep Karaman - Trainer: Hüseyin Aydin
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj
Tore: 0:1 Deniz Seker (1.), 1:1 Gianluca Miranda (7.), 2:1 Robin Kliemt (11.), 2:2 Deniz Seker (54. Foulelfmeter), 3:2 Marco Posselt (90.+5)
DJK Roland Köln-West – CfB Ford Köln-Niehl 09/52 2:4
DJK Roland Köln-West: Tom Siebers, Aaron Fiedelak, Oskar Schudnagies, Lars Völlmecke (88. Mattia Caraffi), Thomas Piepereit, Luis Jean Phil Philippi (42. Oskar Witting), Lennart Töllner, Patrick Schlüsselburg (71. Maximilian Schroeder), Felix Wittkamp (84. Marlon Kotecki), Jonathan Deutscher (76. Luca Bürling), Paul Wirriger - Co-Trainer: Tobias Becker-Marxen - Trainer: Athanasios Bantis
CfB Ford Köln-Niehl 09/52: Larbi Ramdane, Miles Whitfield, Yannick Jerusalem (46. Mats Schäfer), Arnold Koumako (68. Erik Velaj), Daniel Dabla (68. Jannik Maus), Gary Nettesheim (71. Ayman El Yaqine), Mehdi Reichert, Lennart Friederichs (46. Piet Caspar Königstedt), Luke Lachenicht, Alexander Runkel, Rene Clemens - Trainer: Dogan Oymak
Schiedsrichter: Julius Zill
Tore: 1:0 Paul Wirriger (32.), 1:1 Miles Whitfield (42.), 1:2 Lennart Friederichs (45.+3), 1:3 Piet Caspar Königstedt (59.), 1:4 Luke Lachenicht (73.), 2:4 Marlon Kotecki (85.)