Rheindörfer-Frust nach frühem Rot – Niehl beendet Sieglos-Serie

Wahren sich durch das 1:0 gegen die Rheindörfer die Titelchancen: Die DJK Südwest nach dem Sieg im Kölner Norden. – Foto: Verein

Im Top-Spiel der Bezirksliga 1 entschied die DJK Südwest Köln die Partie gegen die SpVg Rheindörfer knapp für sich, nachdem ein früher Platzverweis gegen Dennis Kuhn die Statik des Topspiels bereits nach 18 Minuten erschüttert hatte. Durch das goldene Tor von Philipp Graf bleibt Südwest dem Tabellenführer Deutz dicht auf den Fersen, während die Rheindörfer den Kontakt zur absoluten Spitze wohl endgültig abreißen lassen müssen. Parallel dazu ereignete sich im Tabellenkeller eine Wachablösung, als der CfB Ford Niehl nach zehn sieglosen Partien ausgerechnet im Schicksalsduell gegen den TFC Köln die Ketten sprengte. In einem nervenaufreibenden Fünf-Tore-Krimi bewiesen die Niehler das größere Kämpferherz und kletterten durch den 3:2-Erfolg pünktlich zum Saisonfinale erstmals wieder auf ein rettendes Ufer.

Primus-Sieg mit Schönheitsfehlern Der Tabellenführer wankt, aber er fällt nicht. In einer intensiven Bezirksliga-Begegnung hat die Sportvereinigung Deutz 05 ihre Spitzenposition mit einem 3:1 (1:0) gegen den SC Schwarz-Weiß Köln verteidigt. Doch das Ergebnis täuscht ein wenig über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg, denn die Gäste forderten dem Primus über weite Strecken alles ab. Während Deutz damit den Platz an der Sonne behauptet, bleibt Schwarz-Weiß trotz der Niederlage mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in einer soliden Ausgangsposition für den Klassenerhalt.

Diekamp: "Eine Schippe drauf legen" Deutz-Trainer Hannes Diekamp bewies nach dem Schlusspfiff eine gesunde Portion Realismus und verzichtete auf große Jubelarien. „Wir haben heute sicherlich kein wirklich gutes Spiel gemacht“, gab Diekamp offen zu, schob jedoch die pragmatische Sichtweise des Spitzenreiters hinterher: „Aber in einer Woche fragt niemand mehr nach dem ‚Wie‘ – entscheidend ist allein, dass wir die drei Punkte eingefahren haben.“ Enrico Interrante hatte die Hausherren in der 42. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, bevor Niklas Grob und Yunus Özdemir in der zweiten Halbzeit den Deckel draufmachten. Trotz des Sieges mahnte Diekamp zur Wachsamkeit und forderte für die kommende Trainingswoche eine deutliche Steigerung: „Wir müssen den Fokus wieder voll schärfen, damit am nächsten Sonntag jeder Einzelne noch eine Schippe drauflegen kann.“ Auf der Gegenseite herrschte bei Sven Müller eine Mischung aus Stolz und Ärgernis. „Ich finde, dass wir gerade in der ersten Halbzeit ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben“, bilanzierte der Schwarz-Weiß-Coach. Besonders der Elfmeterpfiff kurz vor dem Seitenwechsel stieß ihm sauer auf, da sein Verteidiger seiner Ansicht nach klar zuerst den Ball gespielt hatte. „Wir sind fast vom Glauben abgefallen“, beschrieb Müller den Moment, der die gute defensive Arbeit bis dahin zunichtemachte. In der zweiten Hälfte riskierte sein Team mehr, vergab die Riesenchance zum Ausgleich und wurde durch einen Eckball sowie einen Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft eiskalt bestraft.

Ein echtes Highlight hielt die Partie jedoch noch für die Schlussminute bereit, als Abdelkader Maouel den Ehrentreffer für die Gäste erzielte. Müller geriet bei der Beschreibung des Tores regelrecht ins Schwärmen und zog den Vergleich zu einer Fußball-Legende: „Wie Kader seinen Gegner da im Sechzehner wie einst Dennis Bergkamp hat stehen lassen und den Ball durch die Beine des Torwarts schob, war absolut geisteskrank.“ Auch wenn dieser Geniestreich zu spät kam, nahm Müller viel Positives mit. Man habe bewiesen, dass man selbst mit dem Tabellenführer mithalten könne, auch wenn am Ende das „Glück des Tüchtigen“ eher auf der Seite der Deutzer lag.

Goldenes Graf-Tor: Südwest knackt dezimierte Rheindörfer im Top-Spiel Das mit Spannung erwartete Topspiel der Bezirksliga zwischen der SpVg Rheindörfer und der DJK Südwest Köln hielt, was es versprach – allerdings mit einer dramatischen Wendung bereits nach 18 Minuten. In einem intensiven Duell setzten sich die Gäste am Ende knapp mit 1:0 (1:0) durch und hielten damit Schritt mit dem Tabellenführer aus Deutz. Während Südwest den Sieg feiert, herrscht im Kölner Norden Enttäuschung: Durch die Niederlage rutschen die Rheindörfer auf Rang 5 ab und müssen den Kontakt zur Tabellenspitze wohl vorerst abreißen lassen. Vor 150 Zuschauern entschied ein Treffer kurz vor der Pause eine Partie, die maßgeblich durch eine frühe Rote Karte geprägt wurde. Tillmann: "Extrem ärgerlich" Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann erlebte einen „ganz bitteren Nachmittag“ und haderte vor allem mit der spielentscheidenden Szene in der 18. Minute, als Dennis Kuhn nach einer vermeintlichen Notbremse des Feldes verwiesen wurde. „Dass uns dann bereits in der 18. Minute durch den Platzverweis der komplette Matchplan über den Haufen geworfen wurde, ist extrem ärgerlich“, bilanzierte Tillmann, der die Entscheidung des Unparteiischen auch mit zeitlichem Abstand als „sehr fragwürdig“ empfand. Trotz der Unterzahl zeigte seine Mannschaft jedoch eine beeindruckende Moral. Laut Tillmann habe man über knapp 70 Minuten kaum gespürt, dass sein Team ein Mann weniger auf dem Feld war. Die Mannschaft sei griffig, mutig sowie leidenschaftlich aufgetreten und hätte aus seiner Sicht für diesen enormen Aufwand „mindestens einen Punkt verdient gehabt“. Dass man sich nun auf diese Weise aus dem Aufstiegsrennen verabschieden müsse, schmerze besonders, doch der Trainer hob den „wahren Charakter“ seiner Truppe hervor. "Großes Kompliment" an die Rheindörfer Südwest-Coach Daniel Errens freute sich hingegen über den Erfolg bei den „bärenstarken Rheindörfern“, gab aber unumwunden zu, dass der Platzverweis die Dynamik des Spiels komplett verändert habe. Nach einer anfänglichen Phase des taktischen Abtastens übernahm Südwest in Überzahl mehr Spielanteile gegen einen diszipliniert verteidigenden Gegner. Der Lohn folgte in der 41. Minute: Nach Vorarbeit von Kaan Kenarci war es Philipp Graf, der den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. Errens zollte dem Gegner nach dem Abpfiff jedoch großen Respekt: „Man muss den Rheindörfern ein großes Kompliment aussprechen – man hat die Unterzahl zu keinem Zeitpunkt gemerkt.“ In der zweiten Halbzeit habe man „unendlichen Flankenbällen und Angriffsversuchen standgehalten“ und den Sieg schließlich über eine geschlossene Defensivleistung über die Zeit gerettet. Da man es verpasst habe, durch Konter das 2:0 nachzulegen, blieb es bis zum Schluss ein „harter Kampf“. Für Südwest Köln bedeutet dieser Erfolg, dass sie den Druck auf Deutz 05 maximal hochhalten, bevor es in der kommenden Woche zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten kommt. Die Rheindörfer müssen indes den moralischen Sieg über ihre eigene Leistung mit der faktischen Niederlage in der Tabelle in Einklang bringen.

Vierter Rheinsüd-Sieg schickt Zündorf unter den Strich Mit einem hochverdienten 3:1 (2:0)-Heimerfolg gegen die Germania aus Zündorf feierte die Krämer-Elf bereits den vierten Sieg in Serie und festigte damit ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte. Während die Stimmung im Kölner Süden prächtig ist, muss man in Zündorf zittern: Durch den gleichzeitigen Erfolg von Ford Niehl rutschte Zündorf wieder auf einen direkten Abstiegsplatz ab. In einer Partie, die Rheinsüd über weite Strecken nach Belieben dominierte, verpassten es die Hausherren lediglich, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, was den Gästen zumindest theoretisch bis in die Schlussphase ein Fünkchen Resthoffnung ließ. Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer attestierte nach dem Abpfiff einen „auf jeden Fall verdienten Sieg“, übte jedoch auch Kritik an der zeitweisen Fahrlässigkeit seiner Truppe vor dem Tor. „Wir hätten das Ergebnis hinten raus deutlich höher gestalten können und eigentlich auch müssen“, so Krämer mit Blick auf die zahlreichen vergebenen Chancen. Bereits zur Pause führten die Gastgeber durch Treffer von Santiago Minvielle Cepeda und Jonathan Nilius mit 2:0, wobei eine Rote Karte für Zündorf kurz vor dem Seitenwechsel die Aufgabe für die Hausherren zusätzlich erleichterte. In der zweiten Halbzeit legte Yann Nguemo zwar das 3:0 nach, doch Krämer trauerte den verpassten Gelegenheiten für ein echtes Schützenfest hinterher: „Wir hatten heute Chancen für fünf, sechs oder sogar sieben Tore. Dass wir in der zweiten Halbzeit nicht frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt haben, müssen wir uns definitiv vorwerfen.“ Dass Can Meiß für Zündorf in der 78. Minute nach einem Einwurf noch zum 3:1 verkürzte, war am Ende kaum mehr als Ergebniskosmetik, unterstrich für Krämer aber die unnötige Spannung in der Schlussphase. „So blieb theoretisch immer noch ein Fünkchen Hoffnung für Zündorf – bei einem 3:2 wäre es am Ende vielleicht noch einmal eng geworden“, gab der Coach zu Protokoll. Unterm Strich zählte für Rheinsüd aber nur der Dreier, um die starke Serie fortzusetzen.

Ford Niehl beendet die Durststrecke im Kölner Kellerduell Das Kellerduell der Bezirksliga Staffel 1 hielt am vergangenen Spieltag genau das, was es im Vorfeld versprochen hatte: Dramatik bis zur letzten Sekunde, fünf Tore und eine tabellarische Wachablösung. In einem nervenaufreibenden Duell setzte sich der CfB Ford Köln-Niehl mit 2:3 (1:2) beim Türkischen FC Köln durch. Für die Gäste aus Niehl war es weit mehr als nur ein gewöhnlicher Auswärtssieg; nach zehn sieglosen Spielen in Folge platzte der Knoten ausgerechnet im wohl wichtigsten Spiel der Rückrunde. Mit diesem Dreier klettert die Mannschaft von Yannick Zierden erstmals wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Ramadani: Bittere Lehren aus einer verschlafenen Stunde Hasan Ramadani, Trainer des TFC Köln, blickte nach dem Schlusspfiff sichtlich bedient auf die ersten 60 Minuten seiner Elf zurück. Aus seiner Sicht waren es vor allem zwei individuelle Fehler, die sein Team früh auf die Verliererstraße brachten und vom Gegner eiskalt bestraft wurden. Besonders in der ersten Halbzeit gelang es den Hausherren kaum, die taktischen Vorgaben und den besprochenen Matchplan konsequent auf den Rasen zu bringen. „Am Ende müssen wir uns die kritische Frage gefallen lassen, warum wir erst in der letzten halben Stunde begonnen haben, Ford Niehl wirklich alles abzuverlangen“, analysierte Ramadani die späte Drangphase seiner Mannschaft. Tatsächlich ergaben sich nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 durch Oguz-Han Önal beinahe im Minutentakt hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleich, doch Niehl warf sich in jeden Schuss oder rettete den knappen Vorsprung mit einer gehörigen Portion Glück über die Zeit. Für Ramadani spielt die Frage nach der Verdientheit des Ergebnisses aktuell keine Rolle mehr, da die Punkte schlichtweg beim Gegner gelandet sind. Der Fokus muss nun unmittelbar auf die kommende Trainingswoche und das Schicksalsspiel gegen Zündorf gerichtet werden, um im Kampf um das rettende Ufer nicht endgültig den Anschluss zu verlieren. Yannick Zierden: Wenn Leidenschaft die Sieglos-Serie bricht Bei Yannick Zierden war die Erleichterung nach dem Abpfiff förmlich greifbar. Für den jungen Niehler Coach war dieser Erfolg nach der monatelangen Durststrecke eine „riesige Erleichterung für uns alle“. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Moral seiner Jungs, die sich durch den frühen Rückstand per Foulelfmeter nicht aus dem Konzept bringen ließen und die Partie durch Treffer von Friederichs und Reichert noch vor der Pause drehten. Zwar haderte Zierden kurzzeitig damit, dass sein Team es in der zweiten Halbzeit verpasst hatte, durch Konter frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, doch am Ende überwog der Stolz auf die kämpferische Einstellung in der Schlussphase. Zierden hatte bereits im Vorfeld der Partie orakelt, dass im tiefsten Abstiegskampf nicht die Taktiktafel, sondern das Herz entscheidet. „Ich hatte im Vorfeld gesagt, dass am Ende die Mannschaft gewinnt, die mit mehr Herz und Leidenschaft spielt – und genau deshalb sind wir heute der verdiente Sieger“, konstatierte der Coach nach dem hart erkämpften Dreier. Seine Truppe habe bis zur letzten Minute um jeden Zentimeter Rasen gefightet und damit bewiesen, dass sie den Ernst der Lage vollends verinnerlicht hat. Dieser Sieg soll nun als Initialzündung dienen, um den Schwung in die verbleibenden Wochen mitzunehmen und den neu gewonnenen Nichtabstiegsplatz mit aller Macht zu verteidigen.

Frielingsdorf gnadenlose effizient Mit einem fulminanten 6:1 (1:1)-Sieg gegen den TV Hoffnungsthal hat der Aufsteiger SV Frielingsdorf nicht nur den dritten Sieg in Folge gefeiert, sondern auch den Klassenerhalt in der Bezirksliga Staffel 1 rechnerisch vorzeitig in trockene Tücher gebracht. Vor 200 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die zwei völlig unterschiedliche Gesichter zeigte: Eine ausgeglichene erste Halbzeit und einen Sturmlauf der Hausherren nach dem Seitenwechsel, der die Gäste innerhalb kürzester Zeit komplett überrollte. Während in Frielingsdorf die Party zum Verbleib in der Liga beginnt, muss Hoffnungsthal die dritte Niederlage in Serie verdauen. Dreiner: "Enorme Wucht und Zielstrebigkeit" Andreas Dreiner, Trainer des SV Frielingsdorf, blickte nach dem Abpfiff mit Stolz auf die Leistung seiner Elf ab der 50. Minute, verschwieg aber auch die Anlaufschwierigkeiten nicht. In der ersten Halbzeit sei man im Ballbesitz nicht mutig genug gewesen und habe gegen den Ball den nötigen Biss vermissen lassen, analysierte Dreiner. Folgerichtig habe sich Hoffnungsthal das 1:1-Unentschieden zur Pause redlich verdient. Doch was sein Team dann auf den Rasen zauberte, begeisterte den Coach: „Ab der 50. Minute haben wir dann eine enorme Wucht und Zielstrebigkeit entwickelt und die Fehler des Gegners konsequent bestraft.“ Bis auf wenige Ausnahmen habe die Defensive kaum noch etwas zugelassen, während die Offensive gnadenlos zuschlug. „Wir freuen uns riesig über den dritten Sieg in Folge und den damit nun auch offiziell besiegelten, frühzeitigen Klassenerhalt“, so Dreiner erleichtert. Beim TV Hoffnungsthal rätselte man nach dem Schlusspfiff über den plötzlichen Einbruch. Co-Trainer Calvin Hardt befand das 1:6 als „extrem hart“ und für den spielerischen Verlauf als zu deutlich. Man habe eine „richtig gute erste Halbzeit gespielt“ und sich nach dem Rückstand durch ein tolles Tor von Moritz Kaptain verdient belohnt. Auch der Start in den zweiten Durchgang sei vielversprechend gewesen, doch dann folgte der Knockout. „Drei Gegentore innerhalb von nur vier Minuten haben uns dann komplett das Genick gebrochen. Das war einfach zu viel“, bilanzierte Hardt das schnelle Umschaltspiel der Frielingsdorfer. Es habe sich angefühlt, als falle sechsmal dasselbe Tor: Ballverlust, schnelles Umschalten in Frielingsdorfer-Überzahl. Das Tempo der Frielingsdorfer Spitzen habe dem TVH das Leben unendlich schwer gemacht. „Drei Minuten Tiefschlaf haben uns heute die gesamte Partie gekostet“, fasste Hardt die ernüchternde Phase zusammen. Für Hoffnungsthal gilt es nun, die negativen Erlebnisse abzuhaken, um gegen Jan Wellem wieder in die Spur zu finden.

Jan Wellem dreht Pausen-Schock gegen Hürther Rumpfelf Der SSV Jan Wellem hat eine Willensleistung gezeigt, eine Aufholjagd hingelegt und den FC Hürth II nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit 3:2 (0:2) niedergerungen. In einer Partie, die zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten bot, schlüpften die Hausherren erst nach dem Seitenwechsel in die Rolle des Favoriten und kletterten durch die drei Punkte auf den vierten Tabellenplatz. Es sah lange Zeit nach einer Überraschung aus, doch am Ende setzte die Gsella-Elf durch, die damit den Druck auf die Aufstiegsränge hochhält. Jan-Wellem-Trainer David Gsella blickte nach dem Abpfiff auf eine emotionale Achterbahnfahrt zurück. Er konstatierte, dass seine Mannschaft zwar gut in die Partie gekommen sei, dann aber merklich nachgelassen habe. „In den Zweikämpfen waren wir nicht mehr präsent genug und haben zweimal defensiv gepatzt“, analysierte Gsella die Entstehung des 0:2-Pausenrückstands, der durch einen Standard und einen Konter resultierte. Doch in der Kabine schien der Coach die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Mannschaft sei noch einmal eng zusammengerückt und habe sich geschworen, das Spiel unbedingt zu drehen. Gsella betonte die Wichtigkeit dieses Erfolgs: „Uns ist völlig klar, dass wir uns keine Niederlage erlauben dürfen, wenn wir ganz oben dranbleiben und den Druck hochhalten wollen.“ In der zweiten Hälfte habe das Team dann „alles reingefeurt“ und sich den Sieg aufgrund der überragenden Moral redlich verdient. Auf der Gegenseite herrschte beim FC Hürth II Enttäuschung, da man zum zweiten Mal in Folge eine 2:3-Niederlage quittieren musste. Trainer Thomas Frohn lobte seine Mannschaft dennoch ausdrücklich, da man mit dem „buchstäblich letzten Aufgebot“ angereist war und die taktischen Vorgaben in der ersten Halbzeit hervorragend umgesetzt hatte. „Wir sind verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen“, so Frohn. Dass die Kräfte im zweiten Durchgang schwinden würden, war dem Coach zwar bewusst, doch der frühe Anschlusstreffer zum 1:2 in der 54. Minute durch Christoph Nickel habe Jan Wellem zu früh zurück ins Spiel gebracht. Am Ende fehlte den Hürthern die nötige Konsequenz und Konzentration, um den Vorsprung über die Zeit zu retten. Für Frohn blieb ein bitterer Beigeschmack: „Das ist extrem bitter, weil die Mannschaft eine wirklich ordentliche Leistung gezeigt hat und sich heute einfach nicht für ihren Einsatz belohnen konnte.“

Souveräner Pflichtsieg: Bergfried macht Klassenerhalt gegen Schlusslicht Brühl perfekt In einer einseitigen Begegnung hat der SV Bergfried Leverkusen seine Pflichtaufgabe beim bereits feststehenden Absteiger SC Brühl souverän gelöst und mit einem deutlichen 0:9 (0:2) den Klassenerhalt in der Bezirksliga auch rechnerisch endgültig unter Dach und Fach gebracht. Dass der Sieg gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht in dieser Höhe ausfiel, war angesichts der bisherigen Saisonverläufe keine Sensation, für die Leverkusener jedoch ein wichtiges Erfolgserlebnis, um mit freiem Kopf in das extrem schwere Restprogramm der Saison 2026 zu gehen. Müller: "Für den Moment einfach nur glücklich" Trainer Stefan Müller blickte nach dem Schlusspfiff zufrieden auf den Auftritt seiner Mannschaft, auch wenn der Motor zu Beginn noch ein wenig stotterte. In den ersten zehn Minuten habe man durch Jan Fromke und Nico Benjamin Falterbaum bereits zwei dicke Chancen liegen gelassen, analysierte Müller den verhaltenen Start. Danach plätscherte die Partie laut dem Coach zunächst vor sich hin, bevor Timo Lutz in der 34. Minute den Bann brach. Ab der 30. Minute wurde es schließlich die erwartete klare Angelegenheit. Müller lobte den Auftritt seiner Elf: „Die Jungs haben es wirklich sehr gut gemacht: Wir haben attraktiven Fußball geboten, eine Vielzahl an Chancen kreiert und am Ende mit neun Toren den nächsten Dreier eingefahren.“ Besonders treffsicher zeigte sich Joker Till Juber, der in den Schlussminuten einen lupenreinen Hattrick beisteuerte. Trotz der Freude über das Schützenfest bleibt der Blick in Leverkusen-Steinbüchel fokussiert auf die kommenden Aufgaben. Durch den dreifachen Punktgewinn ist der Klassenerhalt nun auch final eingetütet, was bei Müller für große Erleichterung sorgt. „Für den Moment sind wir einfach dankbar für die drei Punkte, freuen uns über das Erfolgserlebnis und sind schlichtweg sehr glücklich“, fasste der Trainer die Stimmungslage zusammen. Das war jedoch auch nötig, denn in den verbleibenden Wochen warten mit Heiligenhaus, Deutz, den Rheindörfern und Südwest die Schwergewichte der Liga auf den SVB. Da liege laut Müller noch einiges an Arbeit vor ihnen, doch die Basis für ein versöhnliches Saisonende ist mit diesem standesgemäßen Auswärtssieg geschaffen.