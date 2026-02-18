Rheindörfer-Coach Tillmann: „Das war kein Zufall" Der Coach der SpVg Rheindörfer Köln-Nord blickt selbstkritisch auf die Schwächephase vor der Winterpause, sieht Entwicklungspotenzial im Offensivspiel – und will in der Rückrunde ein Team, das dauerhaft auf Top-Niveau performt. von Luca Bartsch · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kreuer

Starker Start, kleine Delle vor der Winterpause – und dennoch ein gefestigter sechster Tabellenplatz in der Bezirksliga Mittelrhein 1. Trainer Sebastian Tillmann blickt selbstkritisch auf die Hinrunde der SpVg Rheindörfer Köln-Nord, spricht über Disziplin, die ausbaufähige Torausbeute und die Ziele für die Rückrunde.

Nach 15 Spieltagen steht die SpVg Rheindörfer Köln-Nord mit 25 Punkten auf Rang sechs – eine Platzierung, mit der Trainer Sebastian Tillmann grundsätzlich leben kann. „Wir als Trainerteam sind mit der Entwicklung zufrieden, auch wenn wir mit der Phase vor der Winterpause nicht einverstanden waren“, ordnet er die bisherige Saison ein. Der Start sei stark gewesen, man habe sich über Wochen als erster Verfolger der Spitzenteams etabliert. „Das war kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit.“ Die Schwächephase vor der Pause analysiert Tillmann offen und selbstkritisch: „Wir haben in einzelnen Spielen vielleicht nicht immer die richtige Aufstellung gewählt, teilweise zu lange an bestimmten Abläufen festgehalten oder taktisch nicht früh genug nachjustiert.“ Das gehöre zur Wahrheit dazu. Ein weiterer entscheidender Faktor sei die Disziplin gewesen. „Mit fünf Platzverweisen in einer Halbserie kannst du auf diesem Niveau nicht dauerhaft erfolgreich sein. Das kostet Stabilität, Energie und am Ende Punkte.“ Leidenschaft sei wichtig, betont der Coach, „aber immer kontrolliert und im Sinne der Mannschaft.“

Gleichzeitig verweist Tillmann auf die Rahmenbedingungen des Vereins: „Wir sind kein Klub mit professionellen Strukturen oder großen finanziellen Mitteln.“ Umso bemerkenswerter sei es, wie sich die Mannschaft sportlich positioniert habe. „Darauf können wir aufbauen – aber wir wissen auch, dass wir uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen.“ Tillmann: "Wollen zielstrebiger sein" Ein klarer Kritikpunkt bleibt die Offensive. Mit 29 Treffern stellen die Rheindörfer gemeinsam mit dem HSV die schwächste Torausbeute in der oberen Tabellenhälfte. „29 Tore sind für unsere Ansprüche definitiv zu wenig“, stellt Tillmann klar. In der Vorbereitung habe man intensiv an der Spielstruktur und an klareren Abläufen im letzten Drittel gearbeitet. „Wir wollen zielstrebiger sein, klarer in unseren Entscheidungen und mit mehr Überzeugung im Abschluss.“ Nun gehe es darum, diese Entwicklung nachhaltig in die Rückrunde zu transportieren.