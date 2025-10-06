Rheindahlen mit spektakulärem Sieg, Hehn feiert ersten Dreier

Der achte Spieltag der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach/Viersen brachte Tore, Spannung und Wendungen mit sich. Gewinner des Spieltags ist der SV Otzenrath, der die Patzer der Konkurrenten Rheydter SV und ASV Süchteln II gnadenlos ausnutzte. Gleichzeitig schaffte der SC Rheindahlen einen spektakulären Befreiungsschlag, während die DJK Hehn sich im Kellerduell gegen die Red Stars Mönchengladbach durchsetzte.
Den Anfang des Spieltags machte der Tabellenführer Süchteln beim VfB Korschenbroich. Der ASV wollte die Tabellenspitze im Fernduell mit Otzenrath verteidigen und den seit fünf Partien ungeschlagenen VfB besiegen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Noe Hirsch die Gäste in der 54. Minute in Führung. In der Folgezeit gelang es den Süchtelnern allerdings nicht das Spiel zu entscheiden und so erzielte Elias Amani in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch den 1:1-Ausgleich. Kurz darauf war Schluss und so trennten sich beide Mannschaften mit einem Remis. Die Korschenbroicher blieben somit auch im sechsten aufeinanderfolgenden Duell ungeschlagen, während der ASV auf einen Patzer Otzenraths hoffen musste, um weiterhin an der Spitze stehen zu können.
Das andere Freitags-Duell lief zwischen dem SC Rheindahlen und dem Rheydter SV und es wurde zum Spiel des Spieltags. Die seit fünf Partien sieglosen Rheindahlener führten nach 31. Minuten überraschend mit 3:0 gegen den Favoriten aus Rheydt. Hassan El Hage brachte die Führung (3.), ehe Enrico Zentsch doppelte netzte (21., 31.). Doch noch vor der Halbzeit glich der SV durch Treffer von Melih Karakas (34.), Durukan Celik (37.) und Mats Schleszies (45+2) aus. Eine verrückte erste Halbezeit endete mit 3:3. Doch auch in der zweiten Hälfte machten beide Teams da weiter, wo sie kurz bevor aufhörten. Zunächst brachte Schleszies seine Mannschaft mit zwei weiteren Treffern in Führung (49., 54.), ehe Zentsch (59.) und El Hage (65.) mit ihren Toren auf 5:5 stellten. Lange sah es daraufhin nach einer Punkteteilung beider Vereine aus - Allerdings hatte der SC noch einen im Köcher. Zentsch traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 6:5-Sieg seiner Mannschaft und beendete so spektakulär den Negativlauf. Gleichzeitig verpasste der Rheydter SV Punkte auf Süchteln gut zu machen.
Ähnlich kurios verlief das Aufeinandertreffen der SpVg Odenkirchen II und dem Polizei SV Mönchengladbach. Thorben Schmitt eröffnete die Partie mit seinem Treffer zum 1:0 (40.) und sorgte zugleich für den Halbzeitstand. Nach der Pause entwickelte sich eine verrückte Begegnung. Faisal Mirzada (49.) und Jason Krüer (62.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Der Vorsprung hielt jedoch nicht lange, denn Felix Zimmermann (64.) und Schmitt (68.) stellten auf 3:2 für die Gastgeber. Michael Nelißen erhöhte in der 84. Minute auf 4:2 für die Hausherren. Dies war allerdings noch lange nicht die Entscheidung - PSV-Kapitän Marvin Küsters verkürzte mit einem sehenswerten Freistoß auf 3:4. Mit diesem Ergebnis ging es in die letzten Minuten des Duells, in denen Soner Güven tatsächlich noch den 4:4-Ausgleich schoss (90.) und zeitgleich den Endstand besorgte. Die Gladbacher sind somit seit fünf Spielen ungeschlagen, während es die Odenkirchener spät verpassten den Negativlauf zu stoppen.
Die Sportfreunde Neersbroich reagierten auf die bittere Pokalniederlage gegen Rheydt mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn, der die fünfte aufeinanderfolgende Pleite hinnehmen musste. Dabei startete die Partie perfekt für die Gäste, denn Christoph Wolters brachte sein Team früh in Führung (2.). Zehn Minuten später glich Felix Koch jedoch schon aus für die Hausherren. In der 36. Minute brachte Jonas Hintsches die Sportfreunde in Führung, ehe Nico Gabriel Walentek ausglich für den FC (43.). Damit war noch nicht Schluss, denn Koch netzte noch einmal zum 3:2-Pausenstand (44.). In der zweiten Hälfte brachte Neersbroich das 3:2 über die Zeit und feierte den dritten Dreier der Spielzeit, während Wickrathhahn weiterhin auf den zweiten Erfolg warten muss.
Der SV Otzenrath war der Sieger des Spieltags. Im Duell gegen die Sportfreunde Neuwerk II setzte sich der SV mit 3:2 durch und eroberte somit die Tabellenführung. Paul Gross (9.) und Merlin Padberg sorgten für den 2:0-Vorsprung der Hausherren, ehe Tim Güth kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2 verkürzte (43.). In der Nachspielzeit traf Henrik Wirtz zum 3:1 (90.). Den Schlusspunkt setzte Christopher Hermes mit seinem 2:3-Anschlusstreffer, der allerdings zu spät kam (90.). Die Otzenrather setzten somit ihren Lauf fort und sind nun schon seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen. Zeitgleich steht der SV nach dem achten Spieltag an der Spitze. Die Neuwerker konnten derweil nicht an den Sieg gegen Odenkirchen anknüpfen.
Im Kellerduell des achten Spieltags trafen die Red Stars Mönchengladbach und die DJK Hehn aufeinander. In einem umkämpften Spiel sorgten schlussendlich die Treffer von Timo Busch (74.) und Patrick Theveßen (79.) für den 2:0-Auswärtserfolg der Hehner. Zeitgleich war es der erste Dreier für die DJK, die sich zunächst einmal ein wenig Luft im Tabellenkeller verschaffte. Die Red Stars verpassten einen wichtigen Punktgewinn und verbleiben somit auf dem letzten Tabellenplatz.
SC Rheindahlen – Rheydter SV 6:5
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker (46. Maurice Philip Debock), Hasan Er, Jephte Chibalonza Kwanza (76. Mesut Özegen), Emre Türkmen (46. Nils Rupietta), Florian Torrens, Fabian Lenz, Marius Esser, Murat Tam (46. Tim Kiak), Lucas Scelza, Enrico Zentsch, Hassan El Hage - Trainer: Michael von Amelen
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Vitali Kwitko (61. Danyal Öviç), Baris Han Karaman, Joel Bernards (31. Mohamedyasine Belhamri), Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic, Durukan Celik, Mats Schleszies, Melih Karakas - Trainer: Karsten Waniek
Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Hassan El Hage (3.), 2:0 Enrico Zentsch (21.), 3:0 Enrico Zentsch (31.), 3:1 Melih Karakas (34.), 3:2 Durukan Celik (37.), 3:3 Mats Schleszies (45.+2), 3:4 Mats Schleszies (49.), 3:5 Mats Schleszies (54.), 4:5 Enrico Zentsch (59. Foulelfmeter), 5:5 Hassan El Hage (65.), 6:5 Enrico Zentsch (90.+5)
VfB Korschenbroich – ASV Einigkeit Süchteln II 1:1
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk (68. Luan Kurhasku), Kolja Wirtz, Florim Redzepi (80. Philip Schmitz), Simon Lierz (61. Joel Odusina), Anastasios Koutras, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè (80. Thomas Sachpazidis), Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft, Fynn Brocker, Klaus Siemes, Lion Lambertz (73. Adrian Golub), Björn Fruhen (87. Rohan Hirsch), Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Luca Vieten, Jan Schouren (96. Julian Glöckner), Niklas Reimelt - Trainer: Julian Glöckner - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Noe Hirsch (54.), 1:1 Elias Amani (90.+3)
SpVg Odenkirchen II – Polizei SV Mönchengladbach 4:4
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk, Ryan Mc Culloch, Mehmet Sirin Özekinci (75. Devid Yalda), Felix Zimmermann, Andre Garcia (89. Kevin Volkholz), Michael Nelißen, Kevin Yaramis (56. Tobias Kamper), Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay (80. Oday Kayrouz), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi (87. Naoufal El Aboussi), Faisal Mirzada (91. Nick Schaub), Jason Krüer - Trainer: Erhan Kuralay - Trainer: Deniz Demiray
Schiedsrichter: Jérôme Saag (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Thorben Schmitt (40.), 1:1 Faisal Mirzada (49.), 1:2 Jason Krüer (62.), 2:2 Felix Zimmermann (64. Foulelfmeter), 3:2 Thorben Schmitt (68.), 4:2 Michael Nelißen (84.), 4:3 Marvin Küsters (87.), 4:4 Soner Güven (90.)
Sportfreunde Neersbroich – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:2
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns, Robin Jungbluth, Tim Grümmer (68. Julian Brüggen), Fabian Spancken (82. Niklas Schnitzler), Nicolas Puhe, Jan Hüsges, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Felix Koch, Jonas Hintsches (62. Dennis Kylau) - Trainer: Oliver Glogau
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Christoph Wolters (70. Luis Laurens Schufen), Jonas Peltzer, Pasqual König, Tim Sturm (23. Tim Krüll), Nico Gabriel Walentek, Prince Assibey Mensah (39. Kevin Kürsten), Fabio Meaggia (82. Sebastian Schopp), Albin Cekic - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel
Schiedsrichter: Timo Heiber (Jüchen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Christoph Wolters (2.), 1:1 Felix Koch (12.), 2:1 Jonas Hintsches (36.), 2:2 Nico Gabriel Walentek (43.), 3:2 Felix Koch (44.)
SV 1909 Otzenrath – Sportfreunde Neuwerk II 3:2
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Laurens Padberg, Nils Ceglarek, Karl Hamacher (68. Jonas Klann), Paul Gross, Simon Schrey (56. Max Siebmanns), Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Ilker Özkan (75. Henrik Wirtz), Arian Tolaj (62. Jan-Hendrik Schmitz) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Maximilian Haupts, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann (52. Phillip Beckers), Alexander Dreilich (46. Noah Boecker), Lucas Lingen, Tim Güth, Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten
Schiedsrichter: Kevin Unger (Mönchengladbach) - Zuschauer: 44
Tore: 1:0 Paul Gross (9.), 2:0 Merlin Padberg (34.), 2:1 Tim Güth (43.), 3:1 Henrik Wirtz (90.), 3:2 Christopher Hermes (90.)
Red Stars Mönchengladbach – DJK Hehn 0:2
Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Till Siebenmorgen, Johann Miller, Alexander Chilko, Ahmet Sunkur, Dennis Beidniz, Sirwan Samir Quassem, Nikita Riel (46. Serhii Tsoi), Yunes Mohamed Kasmi, Micheal Erhunmwunosere (74. Viktor Kozlov), Gehad Jerdo (65. Ahmet Sunkur) - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald
DJK Hehn: Henry Bradler, Janusz Kersting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Lars Schroers, Felix Peter Olbrich, Jonas Nösen, Noah Wilms (80. Jawad Bouziani EL Bouziani), Patrick Theveßen, Moritz Gross, Karim Alazzeh (46. Timo Busch) - Trainer: Torsten Müller - Trainer: Hendrik Schotten - Trainer: Holger Brockmann
Schiedsrichter: Daniel Bremen (Erkelenz) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Timo Busch (74.), 0:2 Patrick Theveßen (79.)
Die kommenden Spieltage:
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Schelsen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Odenkirchen II
So., 12.10.25 15:00 Uhr Neersbroich - Liedberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Wickrathhahn - ASV Süchteln II
So., 12.10.25 15:30 Uhr Polizei SV - SV Otzenrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr SF Neuwerk II - Korschenbr.
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Neersbroich
So., 19.10.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - SF Neuwerk II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Liedberg - Wickrathhahn
So., 19.10.25 15:00 Uhr Korschenbr. - Polizei SV
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr Red Stars MG - Rheydter SV