Rheindahlen mit spektakulärem Sieg, Hehn feiert ersten Dreier

Das andere Freitags-Duell lief zwischen dem SC Rheindahlen und dem Rheydter SV und es wurde zum Spiel des Spieltags. Die seit fünf Partien sieglosen Rheindahlener führten nach 31. Minuten überraschend mit 3:0 gegen den Favoriten aus Rheydt. Hassan El Hage brachte die Führung (3.), ehe Enrico Zentsch doppelte netzte (21., 31.). Doch noch vor der Halbzeit glich der SV durch Treffer von Melih Karakas (34.), Durukan Celik (37.) und Mats Schleszies (45+2) aus. Eine verrückte erste Halbezeit endete mit 3:3. Doch auch in der zweiten Hälfte machten beide Teams da weiter, wo sie kurz bevor aufhörten. Zunächst brachte Schleszies seine Mannschaft mit zwei weiteren Treffern in Führung (49., 54.), ehe Zentsch (59.) und El Hage (65.) mit ihren Toren auf 5:5 stellten. Lange sah es daraufhin nach einer Punkteteilung beider Vereine aus - Allerdings hatte der SC noch einen im Köcher. Zentsch traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 6:5-Sieg seiner Mannschaft und beendete so spektakulär den Negativlauf. Gleichzeitig verpasste der Rheydter SV Punkte auf Süchteln gut zu machen.

Ähnlich kurios verlief das Aufeinandertreffen der SpVg Odenkirchen II und dem Polizei SV Mönchengladbach. Thorben Schmitt eröffnete die Partie mit seinem Treffer zum 1:0 (40.) und sorgte zugleich für den Halbzeitstand. Nach der Pause entwickelte sich eine verrückte Begegnung. Faisal Mirzada (49.) und Jason Krüer (62.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Der Vorsprung hielt jedoch nicht lange, denn Felix Zimmermann (64.) und Schmitt (68.) stellten auf 3:2 für die Gastgeber. Michael Nelißen erhöhte in der 84. Minute auf 4:2 für die Hausherren. Dies war allerdings noch lange nicht die Entscheidung - PSV-Kapitän Marvin Küsters verkürzte mit einem sehenswerten Freistoß auf 3:4. Mit diesem Ergebnis ging es in die letzten Minuten des Duells, in denen Soner Güven tatsächlich noch den 4:4-Ausgleich schoss (90.) und zeitgleich den Endstand besorgte. Die Gladbacher sind somit seit fünf Spielen ungeschlagen, während es die Odenkirchener spät verpassten den Negativlauf zu stoppen.

Wickrathhahn kann Negativlauf nicht stoppen

Die Sportfreunde Neersbroich reagierten auf die bittere Pokalniederlage gegen Rheydt mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn, der die fünfte aufeinanderfolgende Pleite hinnehmen musste. Dabei startete die Partie perfekt für die Gäste, denn Christoph Wolters brachte sein Team früh in Führung (2.). Zehn Minuten später glich Felix Koch jedoch schon aus für die Hausherren. In der 36. Minute brachte Jonas Hintsches die Sportfreunde in Führung, ehe Nico Gabriel Walentek ausglich für den FC (43.). Damit war noch nicht Schluss, denn Koch netzte noch einmal zum 3:2-Pausenstand (44.). In der zweiten Hälfte brachte Neersbroich das 3:2 über die Zeit und feierte den dritten Dreier der Spielzeit, während Wickrathhahn weiterhin auf den zweiten Erfolg warten muss. Otzenrath erobert ersten Platz

Der SV Otzenrath war der Sieger des Spieltags. Im Duell gegen die Sportfreunde Neuwerk II setzte sich der SV mit 3:2 durch und eroberte somit die Tabellenführung. Paul Gross (9.) und Merlin Padberg sorgten für den 2:0-Vorsprung der Hausherren, ehe Tim Güth kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2 verkürzte (43.). In der Nachspielzeit traf Henrik Wirtz zum 3:1 (90.). Den Schlusspunkt setzte Christopher Hermes mit seinem 2:3-Anschlusstreffer, der allerdings zu spät kam (90.). Die Otzenrather setzten somit ihren Lauf fort und sind nun schon seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen. Zeitgleich steht der SV nach dem achten Spieltag an der Spitze. Die Neuwerker konnten derweil nicht an den Sieg gegen Odenkirchen anknüpfen. Hehn sichert sich ersten Dreier