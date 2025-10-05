Rheindahlen gewinnt Elf-Tore-Spektakel gegen den Rheydter SV

Nach der Pause brachte der RSV seine Qualität weiterhin auf das Spielfeld und ging durch zwei weitere Tore von Mats Schleszies nach 54 Minuten mit 5:3 in Führung. „Unsere Jungs haben Moral gezeigt. Wir haben weiter mutig nach vorne gespielt“, sagte von Amelen. Der Lohn für Rheindhalen: El Hage per Foulelfmeter und Zentsch glichen bis zur 65. Minute zum 5:5 aus. In der Nachspielzeit fiel nach einem Standard durch Zentsch dann der Siegtreffer.

Rheindahlen springt mit nun neun Punkten in die obere Tabellenhälfte. Der Rheydter SV kassiert hingegen seine erste Saisonniederlage und bleibt knapp hinter den Aufstiegsplätzen – hat jedoch zwei Spiele weniger als die Konkurrenz.

"Wir haben das Spiel selbst verloren. Unsere Defensive war an diesem Tag nicht auf dem Niveau, das wir sonst zeigen. Wir müssen daraus lernen und es im nächsten Spiel besser machen“, sagte Rheydts Trainer Gerguri nach der Partie.