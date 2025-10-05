Rheindahlen gewinnt Elf-Tore-Spektakel gegen den Rheydter SV

Beim SC Rheindahlen dürfen die Verantwortlichen erst einmal tief durchatmen. Der Tabellendritte der Vorsaison fand sich nach mäßigem Saisonstart unerwartet in der unteren Tabellenhälfte wieder, blieb zuletzt in sechs Ligaspielen in Serie ohne Dreier. Am Freitagabend reiste zudem Titelfavorit Rheydter SV an. Ausgerechnet in dieser Partie fand Rheindahlen jedoch wieder in die Erfolgsspur. Und das auf ebenso turbulente und dramatische Art und Weise. Endstand: 6:5. Der Siegtreffer des SC fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit. „Ein klasse Kreisliga-A-Spiel gegen einen starken Gegner und endlich wieder der Beweis, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt“, sagte Trainer Michael von Amelen nach der Begegnung.
Erstmals nach dem Auftaktsieg gegen dem SV Otzenrath standen dem Trainer beinahe alle Spieler zur Verfügung, darunter Leistungsträger Hassan El Hage und Enrico Zentsch. Beide hatten maßgeblichen Anteil am Erfolg, gingen doch alle sechs Tore auf ihr Konto. Insbesondere Zentsch stach mit vier Treffern heraus, inklusive des Siegtreffers in der Nachspielzeit.
Torchancen gab es früh auf beiden Seiten, Tore fielen zunächst aber nur für Rheindahlen: El Hage und zwei Tore von Zentsch brachten den SC nach einer halben Stunde bereits mit 3:0 in Führung. Rheydts Trainer Arian Gerguri nahm daraufhin taktische Umstellungen vor und noch vor der Halbzeit glich der Rheydter SV durch Treffer von Melih Karakas, Durukan Celik und Mats Schleszies zum 3:3 aus.
Nach der Pause brachte der RSV seine Qualität weiterhin auf das Spielfeld und ging durch zwei weitere Tore von Mats Schleszies nach 54 Minuten mit 5:3 in Führung. „Unsere Jungs haben Moral gezeigt. Wir haben weiter mutig nach vorne gespielt“, sagte von Amelen. Der Lohn für Rheindhalen: El Hage per Foulelfmeter und Zentsch glichen bis zur 65. Minute zum 5:5 aus. In der Nachspielzeit fiel nach einem Standard durch Zentsch dann der Siegtreffer.
Rheindahlen springt mit nun neun Punkten in die obere Tabellenhälfte. Der Rheydter SV kassiert hingegen seine erste Saisonniederlage und bleibt knapp hinter den Aufstiegsplätzen – hat jedoch zwei Spiele weniger als die Konkurrenz.
"Wir haben das Spiel selbst verloren. Unsere Defensive war an diesem Tag nicht auf dem Niveau, das wir sonst zeigen. Wir müssen daraus lernen und es im nächsten Spiel besser machen“, sagte Rheydts Trainer Gerguri nach der Partie.