 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Rheindahlen eröffnet, Viersen will Tabellenführung verteidigen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der zweite Spieltag steht an und startet mit einem spannenden Duell in Rheindahlen.

von Tristan Benten · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Mönchengladbach eröffnet den Spieltag
Der 1. FC Mönchengladbach eröffnet den Spieltag – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

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Kreisliga A MG/VIE
FC Viersen
FC Mgladbach
SV Lürrip
Türkiyemspor

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der zweite Spieltag wird vom Aufeinandertreffen zwischen dem SC Rheindahlen und dem 1. FC Mönchengladbach eröffnet. Während der Tabellenführer 1. FC Viersen auf den mit einer Niederlage gestarteten SV Schelsen trifft, hat der SV Lürrip mit dem SV Otzenrath einen schweren Gegner vor der Brust. Im Duell zwischen dem ASV Süchteln II und dem SC Viersen-Rahser wollen beide Mannschaften die ersten Punkte einstreichen. Das ist der zweite Spieltag:

Die Tabelle der A-Liga

Heute, 20:00 Uhr
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
20:00
Spieltext Rheindahlen - FC Mgladbach

Morgen, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath II
19:00live
Spieltext Odenkirchen II - Mennrath II

Morgen, 18:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
18:30
Spieltext SF Neuwerk II - Neersbroich

Morgen, 18:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
18:00live
Spieltext ASV Süchteln II - Rahser

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
15:30
Spieltext FC Viersen - SV Schelsen

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
15:00live
Spieltext DJK Hehn - Polizei SV

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
15:00
Spieltext SV Lürrip - SV Otzenrath

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:00
Spieltext Korschenbr. - Türkiyemspor

Die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - Polizei SV
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Türkiyemspor
So., 06.09.26 13:00 Uhr ASV Süchteln II - Mennrath II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - SF Neuwerk II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Rheindahlen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Korschenbr. - FC Mgladbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr Rahser - SV Schelsen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Viersen - Neersbroich