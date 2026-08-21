Rheindahlen eröffnet, Viersen will Tabellenführung verteidigen

Die Tabelle der A-Liga

Spieltext Rheindahlen - FC Mgladbach

Morgen, 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen II Victoria Mennrath Mennrath II 19:00 live PUSH Spieltext Odenkirchen II - Mennrath II

Die nächsten Spieltage:

3. Spieltag

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.

Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II

Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn

So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II

So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II

4. Spieltag

Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - Polizei SV

Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Türkiyemspor

So., 06.09.26 13:00 Uhr ASV Süchteln II - Mennrath II

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - SF Neuwerk II

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Rheindahlen

So., 06.09.26 15:00 Uhr Korschenbr. - FC Mgladbach

So., 06.09.26 15:00 Uhr Rahser - SV Schelsen

So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Viersen - Neersbroich