Rheindahlen eröffnet, Viersen will Tabellenführung verteidigen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der zweite Spieltag wird vom Aufeinandertreffen zwischen dem SC Rheindahlen und dem 1. FC Mönchengladbach eröffnet. Während der Tabellenführer 1. FC Viersen auf den mit einer Niederlage gestarteten SV Schelsen trifft, hat der SV Lürrip mit dem SV Otzenrath einen schweren Gegner vor der Brust. Im Duell zwischen dem ASV Süchteln II und dem SC Viersen-Rahser wollen beide Mannschaften die ersten Punkte einstreichen. Das ist der zweite Spieltag:
Die nächsten Spieltage:
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - Polizei SV
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Türkiyemspor
So., 06.09.26 13:00 Uhr ASV Süchteln II - Mennrath II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - SF Neuwerk II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Rheindahlen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Korschenbr. - FC Mgladbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr Rahser - SV Schelsen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Viersen - Neersbroich