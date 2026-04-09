Rheindahlen beim Spitzenreiter, Wickrathhahn unter Druck

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Die Red Stars Mönchengladbach machten den Kampf um den Klassenerhalt durch eine ungeschlagene Serie wieder spannend. Im Duell mit der DJK Hehn will das Tabellenschlusslicht an die vergangenen Wochen anknüpfen. Derweil steht der FC Blau-Weiß Wickrathhahn im Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Neersbroich mächtig unter Druck. Der SV Otzenrath will zeitgleich weiterhin am Tabellenführer Rheydter SV, der gegen den SC Rheindahlen ran muss, dran bleiben. Das ist der 23. Spieltag:
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Korschenbr. - SF Neuwerk II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - Polizei SV
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - DJK Hehn
So., 19.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Wickrathhahn
So., 19.04.26 15:00 Uhr Liedberg - Neersbroich
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG
So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II
So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg