 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Rheindahlen beim Spitzenreiter, Wickrathhahn unter Druck

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Im direkten Aufeinandertreffen wollen die Red Stars Mönchengladbach und die DJK Hehn jeweils ihren ungeschlagenen Lauf fortsetzen. Derweil will der Rheydter SV seine Spitzenposition mit einem Erfolg gegen den SC Rheindahlen behaupten. Das formstärkste Team SV Otzenrath muss bei den Sportfreunden Neuwerk II ran. Gleichzeitig braucht der FC Blau-Weiß Wickrathhahn etwas Zählbares gegen die Sportfreunde Neersbroich. rnrn

von Tristan Benten · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
Wickrathhahn braucht Punkte
Wickrathhahn braucht Punkte – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Die Red Stars Mönchengladbach machten den Kampf um den Klassenerhalt durch eine ungeschlagene Serie wieder spannend. Im Duell mit der DJK Hehn will das Tabellenschlusslicht an die vergangenen Wochen anknüpfen. Derweil steht der FC Blau-Weiß Wickrathhahn im Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Neersbroich mächtig unter Druck. Der SV Otzenrath will zeitgleich weiterhin am Tabellenführer Rheydter SV, der gegen den SC Rheindahlen ran muss, dran bleiben. Das ist der 23. Spieltag:

Morgen, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
20:00
Rheydter SV - Rheindahlen

Morgen, 20:00 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
20:00live
Polizei SV - Odenkirchen II

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
20:00
DJK Hehn - Red Stars MG

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
15:00
Wickrathhahn - Neersbroich

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
12:30live
ASV Süchteln II - Korschenbr.

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
12:30
SF Neuwerk II - SV Otzenrath

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Korschenbr. - SF Neuwerk II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - Polizei SV
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - DJK Hehn
So., 19.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Wickrathhahn
So., 19.04.26 15:00 Uhr Liedberg - Neersbroich
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV

25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG
So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II
So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg