Rheindahlen beim Spitzenreiter, Wickrathhahn unter Druck

Wickrathhahn - Neersbroich

ASV Süchteln II - Korschenbr.

SF Neuwerk II - SV Otzenrath

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

24. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Korschenbr. - SF Neuwerk II

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - Polizei SV

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - DJK Hehn

So., 19.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Wickrathhahn

So., 19.04.26 15:00 Uhr Liedberg - Neersbroich

So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheydter SV

25. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG

So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II

So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg