Rheinbergs Kapitän Patrick Utech droht das Karriereende

Rheinberg liegt auf dem Relegationsplatz, der rettende 16. Rang, den der SV Millingen belegt, ist sechs Punkte entfernt. Wranik geht davon aus, dass die Concordia bis zum Saisonende zittern muss. Dazu kommt: Sollte der TuS Xanten in der Bezirksliga den direkten Klassenerhalt nicht schaffen, würde in der Kreisliga A auch Platz 17 den direkten Abstieg bedeuten. Und da schmeckt es Wranik überhaupt nicht, dass die personelle Decke immer dünner wird. „Gegen Alpen muss ich wohl wieder selber das Trikot anziehen.“

Ganz anders ist die Stimmung beim VfB Homberg II. Der Spitzenreiter spielt ebenfalls schon am Freitagabend. Beim SV Schwafheim möchte das Team von Marco Schmitz und Tobias Schieg ab 20 Uhr die Tabellenführung ausbauen. In dieser Woche wurde bekannt, dass Schieg bei den Duisburgern in der nächsten Saison alleine das Sagen haben wird. „Als ich in Homberg mit Tobi begonnen habe, war klar, dass es ein Projekt für zwei, drei Jahre wird“, sagte Schmitz. „Ich habe gemerkt, dass ich gerne wieder alleine als Cheftrainer mit einem Co-Trainer agieren möchte.“ Steffen Murke kehrt als spielender Co-Trainer zur nächsten Spielzeit zurück an den Rheindeich. Außerdem spielt heute, 19.30 Uhr, der VfL Rheinhausen gegen den Rumelner TV.