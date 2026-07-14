Rheinberger Stadtmeisterschaften verliert ein wenig den Glanz

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte die Fußball-Abteilung des TuS Borth als Ausrichter der Rheinberger Stadtmeisterschaften. Zum einen war der Klub über drei Tage ein vorbildlicher Gastgeber, zum anderen blieben zwei Pokale im neuen Sportpark am Mittelweg.
Den Auftakt der Titelkämpfe machten die Alt-Herren-Kicker auf dem Kleinfeld. Jeweils sechs Teams traten mit fünf Feldspielern plus Torhüter auf dem neuen Kunstrasen an. Und die Begegnungen verliefen trotz großer Spannung überaus fair. Am Ende musste ein Neunmeterschießen darüber entscheiden, wer den G.U.T.-Pokal, benannt nach dem Sponsor, in die Höhe stemmen darf.
Der Pokal ging an die Borther Oldies, die gleich mit drei Mannschaften an diesem Turnier teilnahmen. Nachdem in der regulären Spielzeit keine Tore gefallen waren, wurde der SV Budberg II schließlich vom Punkt aus mit 4:1 besiegt. Da durfte sich auch Arnold Kastendick freuen. Mit seinen 65 Jahren gehörte er der Sieger-Truppe an.
Im Spiel um Platz drei setzte sich Borth II gegen Budberg I mit 5:0 durch. Das Spiel um Platz fünf ging an den SV Millingen durch einen 4:3-Erfolg über den TuS Borth III.
Zu einem echten Endspiel zwischen Borth II und Budberg III kam’s bei den Stadtmeisterschaften für Reserve-Teams. Die zwei Mannschaften hatten zuvor beide Spiele gewonnen. Die Borther Zweite hatte in der Auftaktpartie einen klaren 5:1-Erfolg über die eigene Dritte gefeiert.
Und dieser Kantersieg war am Ende des Turniers ausschlaggebend. So reichte Borth II gegen Budberg III ein 1:1 zu Rang eins. Der lange verletzte Kai Herlitz für den TuS sowie auf der anderen Seite Tim Pacyinski erzielten die Tore.
Am Tag zuvor hatte die Landesliga-Truppe aus Budberg das Turnier für erste Mannschaften ohne Gegentreffer gewonnen.
Frank Misch, der Leiter der Borther Fußball-Abteilung, zog ein positives Gesamtfazit. Er sprach von einer gelungenen Veranstaltung, hätte sich aber einen besseren Zuschauer-Zuspruch gewünscht: „Man muss leider feststellen, dass der Glanz vergangenen Tage bei den Stadtmeisterschaften nicht mehr da ist.“
Gut angekommen sei, die Titelkämpfe zu erweitern; also auch Turniere für die Alten Herren und Reserve-Mannschaften auszurichten. „Dafür müssen aber genügend Helfer zur Verfügung stehen. Bei uns haben sogar Mitglieder aus dem Hauptvorstand mit angepackt.“ Im nächsten Jahr ist der SV Orsoy an der Reihe, die Stadtmeisterschaften zu organisieren.
Der TuS Borth möchte den G.U.T.-Supercup zur festen Einrichtung machen. Im nächsten Jahr sollen wieder Oldies, erste Mannschaften sowie Reserve-Teams – auch von außerhalb Rheinbergs – um die Pokale spielen. Über den Modus und Austragszeitpunkt muss intern noch gesprochen werden.