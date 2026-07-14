Rheinberger Stadtmeisterschaften verliert ein wenig den Glanz

Der Pokal ging an die Borther Oldies, die gleich mit drei Mannschaften an diesem Turnier teilnahmen. Nachdem in der regulären Spielzeit keine Tore gefallen waren, wurde der SV Budberg II schließlich vom Punkt aus mit 4:1 besiegt. Da durfte sich auch Arnold Kastendick freuen. Mit seinen 65 Jahren gehörte er der Sieger-Truppe an.