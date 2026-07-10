Rheinberger Stadtmeisterschaften starten mit einer Lücke im Feld

Von Freitag bis Sonntag richtet der TuS Borth die neu aufgelegten Rheinberger Stadtmeisterschaften aus. Erstmals spielen neben den ersten Mannschaften auch die Alten Herren sowie die Reserveteams um den vom Borther Hauptsponsor gestifteten G.U.T.-Supercup. „Das Wochenende soll so künftig ein fester Termin im Jahreskalender werden“, sagt TuS-Fußball-Obmann Frank Misch. In diesem Jahr gehen nur vier erste Mannschaften an den Start.
SV Budberg: Der Titelverteidiger tritt wieder mit einer U23-Auswahl an. Ob Landesliga-Coach Tim Wilke an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen. Das für Samstag geplante Testspiel beim Oberligisten BW Dingden wurde aus einem noch unbekannten Grund abgesagt. Am Sonntag folgt der erste Härtetest gegen den KFC Uerdingen.
SV Millingen: Nicht nur für Trainer Fabian Scholz kommt das Turnier zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Nach dem späten Klassenerhalt in der Kreisliga A wurde die Sommerpause wegen der Relegation um zwei Wochen verlängert. „Wir werden nur mit einem kleinen Kader antreten. Die Jungs sollen ihren Urlaub genießen. Der Fokus liegt klar auf der kommenden Saison“, sagt Scholz. Während seiner Abwesenheit übernimmt der spielende Co-Trainer Robin Pils die Kommandos. „Es ist schön, dass die Rheinberger Vereine wieder zusammenkommen. Den Austausch hat man untereinander nicht oft. Ich hoffe vor allem, dass am Samstag alle verletzungsfrei vom Platz gehen“, so der Coach.
TuS Borth: Gastgeber-Trainer Stefan Kuban möchte vor allem vor heimischer Kulisse frei aufspielen lassen. „Wir wollen gerade auf unserer neuen Anlage das Optimum herausholen.“ Personell kann Kuban auf zwei Mannschaften bauen, die sich regelmäßig abwechseln. Neben den bereits fixen Neuzugängen Lars Meier und Noel Benga stoßen mit Nils Hoffacker und Niklas Noll zwei weitere Spieler von Concordia Rheinberg dazu. Der aus Emsdetten zugezogene Tobias Boeckmann steht ebenfalls auf der Zugangsseite. Tim Friedrichs (SV Millingen) wird derzeit noch im Training unter die Lupe genommen. Außerdem erhalten Routinier Kevin Carrino sowie die A-Jugendlichen Jannis Terheerd, David Henzler und Fynn Küchler die Chance, sich in der Vorbereitung zu zeigen. Marvin Sieger und Mohammed El Hettack gehörten bereits in der Rückrunde zum Stammpersonal. Danach wird entschieden, welche Spieler dauerhaft zum B-Liga-Kader gehören werden und wer künftig in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammelt.
Concordia Rheinberg: Für den A-Liga-Absteiger beginnt mit dem Stadtpokal eine neue Zeitrechnung. Der neue Trainer Marcel Schwebke stammt selbst aus Rheinberg, spielte einst schon in der B-Jugend des Vereins und übernahm im Herbst 2025 die ehemalige zweite Mannschaft, für die er in der Saison zuvor selbst noch die Schuhe schnürte. Zuletzt war der 37-Jährige acht Jahre beim FC Aldekerk tätig – zunächst als Spieler, anschließend als Trainer in der Kreisliga C. Nun möchte er der Concordia wieder neues Leben einhauchen. „Für uns steht der Spaß im Vordergrund. Die Stadtmeisterschaften sind ein entspannter Einstieg“, so Schwebke, der in Rheinberg auch als Bambini-Trainer tätig ist und wegen seines Sohnes zu seinem Ex-Verein zurückkehrte.
Große Veränderungen im Kader gibt es nicht. Der Großteil der alten zweiten Mannschaft blieb zusammen. Henrik van de Mötter, Joel Vallender, Dennis Lehmann und der neue Vorsitzende Jonas Baumbach kommen aus der alten ersten Mannschaft dazu, Angreifer Diego Wielinski ist der einzige externe Neuzugang. Konkrete Tabellenziele möchte der neue Trainer noch nicht formulieren. „Wir wollen erst einmal wieder eine Einheit werden und die Motivation zurückbringen.“
SV Orsoy: Da die Grün-Weißen dem TuS eine Absage erteilen mussten, wurde der Turnierplan (siehe Infobox) noch einmal verändert. Der C-Ligist steht unter dem neuen Trainer Ronald Dolman vor dem x-ten Neuanfang. „Leider haben wir viel Verletzungspech und die Urlaubszeit kommt auch dazu“, sagt der neue Coach.