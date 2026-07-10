Rheinberger Stadtmeisterschaften starten mit einer Lücke im Feld

TuS Borth: Gastgeber-Trainer Stefan Kuban möchte vor allem vor heimischer Kulisse frei aufspielen lassen. „Wir wollen gerade auf unserer neuen Anlage das Optimum herausholen.“ Personell kann Kuban auf zwei Mannschaften bauen, die sich regelmäßig abwechseln. Neben den bereits fixen Neuzugängen Lars Meier und Noel Benga stoßen mit Nils Hoffacker und Niklas Noll zwei weitere Spieler von Concordia Rheinberg dazu. Der aus Emsdetten zugezogene Tobias Boeckmann steht ebenfalls auf der Zugangsseite. Tim Friedrichs (SV Millingen) wird derzeit noch im Training unter die Lupe genommen. Außerdem erhalten Routinier Kevin Carrino sowie die A-Jugendlichen Jannis Terheerd, David Henzler und Fynn Küchler die Chance, sich in der Vorbereitung zu zeigen. Marvin Sieger und Mohammed El Hettack gehörten bereits in der Rückrunde zum Stammpersonal. Danach wird entschieden, welche Spieler dauerhaft zum B-Liga-Kader gehören werden und wer künftig in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammelt.

A-Liga-Absteiger Concordia Rheinberg startet mit neuem Trainer in die Saison