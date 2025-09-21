 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ein bitteres Ergebnis für Concordia Rheinberg.
Ein bitteres Ergebnis für Concordia Rheinberg. – Foto: Roberto Parolari

Rheinberg verspielt 4:0 gegen Meerfeld, nur noch Asberg ist perfekt

Kreisliga A Moers - Spieltag 6! TV Asberg, Rumelner TV und SV Menzelen jubeln, während Concordia Rheinberg und der FC Moers-Meerfeld ein wildes 4:4 liefern - inklusive Comeback nach 4:0-Führung – die Spiele der Kreisliga A Moers im Überblick.

Die Kreisliga A Moers hatte es am 6. Spieltag in sich: TV Asberg überzeugte mit einem klaren 4:0 gegen den SV Budberg II, während der Rumelner TV beim 6:1 über SV Schwafheim II seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auch der SV Menzelen feierte einen souveränen Erfolg, wohingegen Concordia Rheinberg trotz 4:0-Führung am Ende nur ein 4:4 gegen den FC Moers-Meerfeld blieb. Außerdem punkteten der VfL Rheinhausen, ESV Hohenbudberg, FC Neukirchen-Vluyn II und der SV Schwafheim. Wir fassen alle Partien im Detail zusammen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
4
4
Abpfiff

Ein denkwürdiges Duell lieferten sich Concordia Rheinberg und der FC Moers-Meerfeld, das am Ende spektakulär 4:4 endete. Zunächst deutete alles auf einen klaren Heimsieg hin, denn nach dem Führungstreffer von Nils Hoffacker per Strafstoß erhöhte Jonas Baumbach noch vor der Pause mit einem Doppelpack auf 3:0. Als Baumbach kurz nach Wiederbeginn sogar das 4:0 markierte, schien die Partie entschieden. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Innerhalb weniger Minuten verkürzten Kevin Hettkamp, Nico Noah Herzog und Noel-Djamel Pukallus auf 4:3. In einer hektischen Schlussphase, in der Concordia nach der Roten Karte für Lars Meier und der Gelb-Roten Karte gegen Niklas Noll in Unterzahl agieren musste, belohnte sich der FC Moers-Meerfeld tatsächlich noch. Tief in der Nachspielzeit erzielte Noah Scheinert den umjubelten Ausgleich. Für die Gastgeber war es nach komfortabler Führung ein bitterer Rückschlag, während die Gäste Moral bewiesen und einen kaum noch für möglich gehaltenen Punkt entführten. Kurios auch: Beide Klubs bleiben ohne Sieg, für Rheinberg war es der erste Punkt überhaupt.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
4
0
Abpfiff
Der TV Asberg hat gegen die Reserve des SV Budberg einen klaren 4:0-Erfolg eingefahren. Nach einer halben Stunde brachte Alen Brajic die Gastgeber in Führung. Im zweiten Durchgang avancierte Joker Serhat Karabulut zum Mann des Abends: Mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten (71./73.) sorgte er für die Vorentscheidung, ehe er in der Nachspielzeit noch einmal nachlegte. Damit kassierte Budberg II die erste Pleite und Asberg ist als einzige Mannschaft perfekt unterwegs.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
4
1
Abpfiff
Mit einem frühen Doppelschlag stellte der SV Menzelen die Weichen auf Sieg. Robin Brüggen traf in der 6. und 16. Minute und legte kurz nach der Pause seinen dritten Treffer nach. Marcel Timm erhöhte auf 4:0, ehe die Gäste durch Matthias Kaul zumindest Ergebniskosmetik betreiben konnten.

Gestern, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
6
1
Abpfiff
Der Rumelner TV feierte einen Kantersieg gegen die Zweitvertretung des SV Schwafheim. Schon nach sieben Minuten traf Kevin Reiser, später legte Spielertrainer Granit Haliti nach. Zwar verkürzte Paul Aaron Bockting kurzzeitig, doch noch vor der Pause stellten Elias Bergmann und Patrick Schlechtriem auf 4:1. In der Schlussphase trafen erneut Reiser sowie Tim Harenburg per Strafstoß, wodurch der Heimsieg mit 6:1 deutlich ausfiel.

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
5
1
Abpfiff
Der FC Neukirchen-Vluyn II erwischte gegen den GSV Moers II einen Traumstart und führte nach 15 Minuten 2:0. Zwar konnte Naim Aziz Hajjaoui verkürzen, doch noch vor der Pause stellten die Gastgeber den alten Abstand wieder her und zogen bis zur 42. Minute auf 4:1 davon. Durch das 1:5 in Summe bleibt Moers II als einziges Team weiter ohne Punkt.

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
1
0
Abpfiff
Ein spätes Tor bescherte dem SV Schwafheim drei wichtige Punkte. Vor heimischem Publikum entwickelte sich ein zähes Spiel, in dem die Abwehrreihen dominierten. Erst in der 85. Minute gelang Robin Morawa der entscheidende Treffer. Beide Klubs schwimmen jetzt im Niemandsland der Tabelle.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
3
2
Abpfiff
+Video
In einer packenden Partie behielt der VfL Rheinhausen knapp die Oberhand. Niklas Stoll und Julian Daniel Gardocki brachten ihr Team komfortabel in Front, doch die Gäste aus Sonsbeck kamen durch Justin Przybyla und Sven Lehmkuhl zurück. Erst ein später Treffer von Jan Gerlich (80.) sicherte den Gastgebern den 3:2-Erfolg. Rheinhausen baut den Vorsprung auf den Keller aus und klettert auf Rang elf.

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
4
0
Abpfiff
Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen ließ dem Büdericher SV keine Chance und gewann mit 4:0. Früh sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und bauten die Führung kontinuierlich aus.

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
6
3
Abpfiff

Neun Treffer sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem ESV Hohenbudberg und dem SV Millingen. Früh lagen die Gastgeber 2:0 vorn, ehe Steven Schön verkürzte. Bis zur Pause baute Chris Exner die Führung wieder aus, doch zwei verwandelte Strafstöße von Domenique Cremers stellten auf 3:3. In der Schlussphase drehte Samet Altun mit einem lupenreinen Hattrick binnen sechs Minuten die Partie endgültig zugunsten des ESV.

