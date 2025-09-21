Rheinberg verspielt 4:0 gegen Meerfeld, nur noch Asberg ist perfekt

Die Kreisliga A Moers hatte es am 6. Spieltag in sich: TV Asberg überzeugte mit einem klaren 4:0 gegen den SV Budberg II, während der Rumelner TV beim 6:1 über SV Schwafheim II seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auch der SV Menzelen feierte einen souveränen Erfolg, wohingegen Concordia Rheinberg trotz 4:0-Führung am Ende nur ein 4:4 gegen den FC Moers-Meerfeld blieb. Außerdem punkteten der VfL Rheinhausen, ESV Hohenbudberg, FC Neukirchen-Vluyn II und der SV Schwafheim. Wir fassen alle Partien im Detail zusammen.
Ein denkwürdiges Duell lieferten sich Concordia Rheinberg und der FC Moers-Meerfeld, das am Ende spektakulär 4:4 endete. Zunächst deutete alles auf einen klaren Heimsieg hin, denn nach dem Führungstreffer von Nils Hoffacker per Strafstoß erhöhte Jonas Baumbach noch vor der Pause mit einem Doppelpack auf 3:0. Als Baumbach kurz nach Wiederbeginn sogar das 4:0 markierte, schien die Partie entschieden. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Innerhalb weniger Minuten verkürzten Kevin Hettkamp, Nico Noah Herzog und Noel-Djamel Pukallus auf 4:3. In einer hektischen Schlussphase, in der Concordia nach der Roten Karte für Lars Meier und der Gelb-Roten Karte gegen Niklas Noll in Unterzahl agieren musste, belohnte sich der FC Moers-Meerfeld tatsächlich noch. Tief in der Nachspielzeit erzielte Noah Scheinert den umjubelten Ausgleich. Für die Gastgeber war es nach komfortabler Führung ein bitterer Rückschlag, während die Gäste Moral bewiesen und einen kaum noch für möglich gehaltenen Punkt entführten. Kurios auch: Beide Klubs bleiben ohne Sieg, für Rheinberg war es der erste Punkt überhaupt.
Neun Treffer sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem ESV Hohenbudberg und dem SV Millingen. Früh lagen die Gastgeber 2:0 vorn, ehe Steven Schön verkürzte. Bis zur Pause baute Chris Exner die Führung wieder aus, doch zwei verwandelte Strafstöße von Domenique Cremers stellten auf 3:3. In der Schlussphase drehte Samet Altun mit einem lupenreinen Hattrick binnen sechs Minuten die Partie endgültig zugunsten des ESV.
7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg
8. Spieltag
Di., 30.09.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen
So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II
So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II
So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV
