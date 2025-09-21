Ein bitteres Ergebnis für Concordia Rheinberg. – Foto: Roberto Parolari

Rheinberg verspielt 4:0 gegen Meerfeld, nur noch Asberg ist perfekt Kreisliga A Moers - Spieltag 6! TV Asberg, Rumelner TV und SV Menzelen jubeln, während Concordia Rheinberg und der FC Moers-Meerfeld ein wildes 4:4 liefern - inklusive Comeback nach 4:0-Führung – die Spiele der Kreisliga A Moers im Überblick.

Die Kreisliga A Moers hatte es am 6. Spieltag in sich: TV Asberg überzeugte mit einem klaren 4:0 gegen den SV Budberg II, während der Rumelner TV beim 6:1 über SV Schwafheim II seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auch der SV Menzelen feierte einen souveränen Erfolg, wohingegen Concordia Rheinberg trotz 4:0-Führung am Ende nur ein 4:4 gegen den FC Moers-Meerfeld blieb. Außerdem punkteten der VfL Rheinhausen, ESV Hohenbudberg, FC Neukirchen-Vluyn II und der SV Schwafheim. Wir fassen alle Partien im Detail zusammen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Ein denkwürdiges Duell lieferten sich Concordia Rheinberg und der FC Moers-Meerfeld, das am Ende spektakulär 4:4 endete. Zunächst deutete alles auf einen klaren Heimsieg hin, denn nach dem Führungstreffer von Nils Hoffacker per Strafstoß erhöhte Jonas Baumbach noch vor der Pause mit einem Doppelpack auf 3:0. Als Baumbach kurz nach Wiederbeginn sogar das 4:0 markierte, schien die Partie entschieden. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Innerhalb weniger Minuten verkürzten Kevin Hettkamp, Nico Noah Herzog und Noel-Djamel Pukallus auf 4:3. In einer hektischen Schlussphase, in der Concordia nach der Roten Karte für Lars Meier und der Gelb-Roten Karte gegen Niklas Noll in Unterzahl agieren musste, belohnte sich der FC Moers-Meerfeld tatsächlich noch. Tief in der Nachspielzeit erzielte Noah Scheinert den umjubelten Ausgleich. Für die Gastgeber war es nach komfortabler Führung ein bitterer Rückschlag, während die Gäste Moral bewiesen und einen kaum noch für möglich gehaltenen Punkt entführten. Kurios auch: Beide Klubs bleiben ohne Sieg, für Rheinberg war es der erste Punkt überhaupt.

Der TV Asberg hat gegen die Reserve des SV Budberg einen klaren 4:0-Erfolg eingefahren. Nach einer halben Stunde brachte Alen Brajic die Gastgeber in Führung. Im zweiten Durchgang avancierte Joker Serhat Karabulut zum Mann des Abends: Mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten (71./73.) sorgte er für die Vorentscheidung, ehe er in der Nachspielzeit noch einmal nachlegte. Damit kassierte Budberg II die erste Pleite und Asberg ist als einzige Mannschaft perfekt unterwegs.

Mit einem frühen Doppelschlag stellte der SV Menzelen die Weichen auf Sieg. Robin Brüggen traf in der 6. und 16. Minute und legte kurz nach der Pause seinen dritten Treffer nach. Marcel Timm erhöhte auf 4:0, ehe die Gäste durch Matthias Kaul zumindest Ergebniskosmetik betreiben konnten.