Die Hallenstadtmeisterschaft in Rheinberg sucht einen neuen Titelträger. – Foto: Sebastian Harbke

Rheinberg: Stadtmeisterschaft mit abgespeckten Futsal-Regeln Am nächsten Wochenende werden in der alten Rheinberger Großraumhalle zwei neue Titelträger gesucht.

Am nächsten Sonntag wird Pokalverteidiger SV Budberg aus der Bezirksliga die Stadtmeisterschaften in der Großraumsporthalle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße eröffnen. Erster Gegner ist um 14 Uhr der SV Millingen. Dem Teilnehmerfeld gehören noch Concordia Rheinberg, der TuS Borth und SV Orsoy an. Gespielt wird mit dem sprungreduzierten Futsal-Ball im Modus „jeder gegen jeden“. Eine Begegnung dauert 15 Minuten. Bereits am Samstag, 7. Januar, findet das Turnier für Reserve-Mannschaften statt. Acht Teams kämpfen ab 13 Uhr um den Siegerpokal.

Der SV Budberg richtet die diesjährigen Stadtmeisterschaften aus. Fußball-Obmann Michael Nagels teilte mit, dass an beiden Tagen nach abgespeckten Futsal-Regeln auf Jugendtore (5x2 Meter) mit einer Bande gespielt werde. Auf der Tribünenseite gibt’s ein Seitenaus, hier muss der Ball eingerollt werden. Je Mannschaft dürfen gleichzeitig fünf Akteure (inklusive Torwart) auf dem Feld stehen. Die Fouls jedes Teams werden gezählt. Ab dem vierten Vergehen verhängen die Schiedsrichter einen Zehn-Meter-Strafstoß. Die Reserve-Mannschaften wurden in zwei Vorrunden-Gruppen eingeteilt. So spielen Orsoy II, Millingen III, Borth II und Budberg II in der Gruppe A um den Einzug ins Halbfinale, in der Gruppe B stehen sich Budberg III, Rheinberg II, Budberg IV sowie Millingen II gegenüber. Die erste Partie der Vorschlussrunde beginnt um 17.05 Uhr. Das Finale ist für 18.10 Uhr, die Siegerehrung für circa 18.30 Uhr geplant. >>> Alle Spiele der Reserve im Liveticker