Rheinberg bangt vor Spiel in Alpen um den Torjäger Am Dienstagabend treffen Concordia Rheinberg und Viktoria Alpen aufeinander.

Warum die Partie verlegt wurde, konnte der Trainer von Concordia Rheinberg nicht sagen und verwies auf die Gastgeber. Doch auch Viktoria-Coach Marcel Blaschkowitz war der Grund nicht bekannt. Beide hätten lieber am Wochenende gespielt, stehen sich nun aber an einem Dienstagabend gegenüber. Die Rheinberger, die auf Rang drei zurückgefallen sind, bangen über ihren erkrankten Torjäger Silas Baumbach. Niklas Noll ist gesperrt, Patrick Preuß verhindert. „Ich werde wie in jedem Spiel bisher rotieren müssen“, so Wranik.