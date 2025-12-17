Rheinberg auswärts offen wie ein Scheunentor

Mit einer 1:8-Klatsche in Asberg beendet Concordia Rheinberg die Hinserie der Kreisliga A. 60 Gegentore kassierte das Team von Manfred Wranik auf fremden Plätzen. Was der Vorstand zu personellen Veränderungen sagt.

Der TV Asberg hat am letzten Spieltag des Jahres in derKreisliga A seine Heimstärke nochmals unter Beweis gestellt. Leidtragende war die Mannschaft von Concordia Rheinberg. Die Moerser bleiben mit dem 8:1 (1:0)-Erfolg Spitzenreiter SV Budberg II dicht auf den Fersen. Das Team von Manfred Wranik hingegen verabschiedet sich als die Schießbude der Hinrunde in die kurze Winterpause. Auswärts kassierten die Rheinberger 60 Gegentreffer in neun Partien, in Summe sind`s nach 17 Spieltagen 79 Tore.

„Die Bilanz zeigt, dass wir unser Augenmerk in der Rückrunde weiter auf die Heimspiele legen sollten. Vor allem in Rheinberg müssen wir die Punkte für den Klassenerhalt holen“, sagt Wranik, der in Asberg auf etliche Leistungsträger verzichten musste. Bis zum 1:2 in der 53. Minute hielt die Concordia gut mit. Dann brach das Team wieder mal ein. „Nach dem Doppelschlag zum 1:3 gingen die Köpfe runter, und die Gegenwehr war weg“, so Wranik, der sich über personelle Verstärkungen in der Winterpause nicht beschweren würde.

Concordia möchte sich zur Rückrunde verstärken

Concordia-Geschäftsführer Jonas Baumbach, der auch dem A-Liga-Kader angehört, dazu: „Wir schauen uns um. Verstärkungen zur Rückrunde sind wünschenswert.“ Nach den Stadtmeisterschaften in Rheinberg Anfang Januar werde sich der Vorstand mit Wranik zusammensetzen, umsich über eine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus zu unterhalten. Ein eindeutiges Trainer-Treuebekenntnis wollte Baumbach indes auf Nachfrage nicht abgeben.

Der Fusionsklub liegt trotz des katastrophalen Torverhältnisses (32:79) sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. In Asberg gelang Christoph Berghausen das zwischenzeitliche 1:1 (52.).

Die acht Treffer für die Hausherren gingen aufs Konto von Serhat Karabulut (29.), Alend Said-Ali (53.), erneut Karabulut (56.), Alen Brajic (67.), Konstantinos Siainis (74.), Sahlan Elcim (78.), Tom Conrad (81.) und nochmals Elcim (90.). „Wir waren in der ersten Halbzeit zwar die bessere Mannschaft, haben uns aber nicht mit Ruhm bekleckert“, so TVA-Coach Michael Hoppe.