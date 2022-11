Ausrichter SV Budberg muss den Pokal mitbringen. – Foto: SV Budberg / Temath

Rheinberg: Ausrichter SV Budberg muss den Stadtpokal mitbringen Rheinbergs Verwaltung hat ihr Okay für die Fußball-Meisterschaften am 7. und 8. Januar gegeben. Gespielt wird in der alten Großraumsporthalle.

Anfang kommenden Jahres wird in Rheinberg in der Halle wieder um die Fußball-Stadtmeister-Pokale gespielt. Letztmals waren die beiden Turniere im Januar 2020 ausgetragen worden. „Wir haben jetzt von der Stadt grünes Licht bekommen“, sagte Michael Nagels, der Obmann der Seniorenfußballer des SV Budberg. Der Klub richtet die Titelkämpfe in der alten Großraumsporthalle am 7. und 8. Januar aus. „Der genaue Modus steht noch nicht fest. Und inwiefern die Futsal-Regeln eine Rolle spielen werden, ist auch noch offen. Darüber müssen wir Vereinsvertreter erst sprechen“, so Nagels.