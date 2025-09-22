Rheinbach mit Ausrufezeichen, Flittard furios

Die Spielvereinigung Flittard eroberte durch einen spektakulären Dreier in Spich die Tabellenführung. Der FV Wiehl bleibt zudem punktlos, während der SC Rheinbach ein klares Zeichen im Abstiegskampf setzte. Das war der vierte Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein:
Die Spielvereinigung Flittard sicherte sich die Tabellenführung mit einem 4:3-Erfolg beim 1.FC Spich. Schon in der neunten Minute schoss Abderrahman Rabhi die Gäste in Führung. Daraufhin drehte Spich die Partie durch einen Hattrick von Jonas Degenhart (12., 17., 58.), der nun schon bei sieben Saisontreffern steht. Doch auch nach dem 1:3-Rückstanbd gab sich Flittard nicht auf und kam in der 78. Minute durch Fabio Behrend zum 2:3-Anschluss. Nur kurze Zeit später traf Fabian Welt (81.) ins eigene Tor und somit ging es mit einem 3:3 in die letzten zehn Spielminuten des Duells. Dort hatte die Spielvereinigung den längeren Atem und kam durch den Doppelpacker Rabhi doch noch zum 4:3-Siegtreffer (87.). Innerhalb von wenigen Minuten drehte Flittard einen 1:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, in allen Bereichen im Ballbesitz, aber auch gerade gegen den Ball, höchst intensiv unser Spiel bestritten", sagte Angelo Mazza, der Cheftrainer des Tabellenersten.
Seine Mannschaft drehte in allen drei bisherigen Saisonsiegen einen Rückstand in einen Erfolg um. In Spich war es allerdings eine besonders harte Aufgabe. "Die Mannschaft hat eine tolle Moral und Mentalität gezeigt, auf einem schwer bespielbaren Rasenplatz, der nicht unser Terrain ist für unsere Art von Fußball", erklärte der Übungsleiter. Er fügte noch hinzu: "Trotz alledem haben wir Fußball gespielt und am Ende auch anhand der Spielanteile verdient gewonnen - eine tolle Mannschaftsleistung."
Mit neun Punkten aus vier Begegnungen holte Flittard die meisten Zähler aller Vereine aus der Landesliga, Staffel 1 und steht somit verdient an der Spitze. Dabei ist vor allem die Moral und Einsatzbereitschaft des Teams von Mazza hervorzuheben. Mit Blick auf den Dreier in Spich verriet der 38-Jährige: "Ausschlaggebend war, dass wir unser Spiel durchgezogen haben von Minute Eins bis 95."
Die weiteren Partien des vierten Spieltags im Überblick:
Den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und den SC Blau-Weiß 06 Köln trennten vor dem direkten Aufeinandertreffen nur ein Zähler. Es wurde ein ausgeglichenes und packendes Duell erwartet, das beide Vereine auch lieferten. Zunächst gingen die Hausherren durch Jacob Göker früh in Führung (8.), ehe Claas Paulsen (23.) und Moritz Blumenthal (30.) die Partie noch vor der Halbzeitpause zugunsten der Gäste drehten. In der 56. Minute kippte das Momentum allerdings wieder auf die Seite der Borussia, denn der Kölner Marco Schaaf flog mit einer roten Karte vom Platz - Grund dafür war ein grobes Foulspiel. Von da an drängte Lindenthal auf den Ausgleich und erzielte ihn in Person von Terrence Suso (78.). Kurz vor Ende des Spiels brachte Alexander Runkel die Heimmannschaft per Freistoßtreffer in Führung (86.), ehe Clemens Meyer spät die 4:2-Entscheidung brachte (90+4.). Lindenthal kletterte mit dem Dreier auf Rang Vier, während die Kölner die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten.
Im Kellerduell des Spieltags trafen der SV Eintracht Hohkeppel II und der FV Wiehl aufeinander. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte die zweite Halbzeit einiges an Spannung mit sich. Denys Pinchuk schoss die Eintracht in Führung (50.), bevor Julius Biada auf 2:0 für die Hausherren erhöhte (79.). Unmittelbar danach erzielte Paul Neuendorff den 1:2-Anschluss aus Sicht der Gäste (79.). Mit dem knappen Vorsprung Hohkeppels ging es dann in die Schlussphase, in der Leon Dema den erlösenden 3:1-Siegtreffer für den SV markierte (88.). Hohkeppel feierte den ersten Saisonsieg. Gleichzeitig bleibt der FV Wiehl punktlos am Tabellenende.
Das Top-Spiel zwischen dem FV Bad Honnef und dem FV Bonn-Endenich bot den Zuschauern all das, was das Fußballherz begehrt. Jakub Merlan-Jarecki eröffnete die Partie mit seinem Treffer (14.). Nur kurze Zeit später erhöhte Ebrima Demba auf 2:0 (20.) - Mit dem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause. Nach der Pause drehten die Hausherren allerdings auf und kamen durch Philip Miermann (53.) und Timo Balte (62.) zum 2:2-Ausgleich. Saint-Ric Batantou brachte die Bonner dann wieder in Führung (70.), die jedoch durch den Treffer zum 3:3 von Miermann nicht lange anhielt (74.). In der Schlussphase des Duells flog zunächst Torschütze Batantou vom Platz (83.), ehe Alexandros Liontos früher duschen gehen musste (90.). Trotz der Überzahl der Hausherren blieb es beim 3:3 und so ist es das dritte Remis in Folge für Endenich. Zeitgleich verlor Honnef den ersten Platz.
Der SC Rheinbach setzte ein deutliches Zeichen mit einem 5:0-Kantersieg beim SC Fortuna Bonn. Dabei agierten die Rheinbacher von Beginn an konzentriert und zeigten somit eine Reaktion auf die sieglosen vergangenen Wochen. Die Treffer erzielten Halil Göksu (13., 81.), Ritsuki Oyama (30.), Elvin Jashari (35.) und Delord Unzola (90+3.). Nach zwei Pleiten und einem Unentschieden war es der erste Dreier für Rheinbach in der noch jungen Spielzeit. Durch den Sieg verabschiedeten sich die Gäste zunächst von den direkten Abstiegsplätzen. Fortuna Bonn rutschte durch die deutliche Niederlage auf den vorletzten Rang ab.
In der Begegnung zwischen dem SV Grün-Weiss Brauweiler und dem TuS Mondorf passierte lange nichts Nennenswertes. Mit einem Ergebnisstand von 0:0 ging es dann in die letzten zehn Minuten der Partie und da drehten beide Mannschaften auf. Der zur Halbzeit eingewechselte Haytam Bouskouchi bescherte die 1:0-Führung seines Teams (82.). Trotz einer langen Nachspielzeit sah es danach aus, dass der TuS den Titel als Remis-König ablegen kann und den ersten Dreier feiern wird. Laurin Jung hatte allerdings was dagegen und erzielte spät in der Nachspielzeit doch noch den 1:1-Ausgleich für die Hausherren (90+10.). Mondorf muss weiterhin auf den ersten Triumph der Saison warten. Brauweiler verpasste zwar die Tabellenführung, konnte sich schlussendlich trotzdem über einen gewonnen Punkt freuen.
Der noch sieglose TuS Marialinden traf auf den SV Schlebusch. Nach zwei torlosen Partien erzielte Sebastian Bamberg den 1:0-Führungstreffer der Gäste (45.). Diese hielt bis zur 80. Minute, in der Luke Roggendorf per direktem Freistoß den 1:1-Ausgleich markierte. Zehn Minuten später gelang der Heimmannschaft dann noch das 2:1-Siegtor durch Andre Peters (90.), der gleichzeitig seinen ersten Treffer in der neuen Spielzeit erzielte. Marialinden holte sich den ersten Dreier der Spielzeit, während die Schlebuscher seit dem Auftakterfolg gegen Hohkeppel auf einen Sieg warten.
Auf den 3:0-Triumph über Lindenthal folgte ein weiterer 2:1-Erfolg für den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid im Duell mit dem SSV Homburg-Nümbrecht. Auf Seiten der Gäste traf Dean-Robin Paes (24.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Den Sieg für die Hausherren fuhren Kjell Simnonia (13.) und Dimitrios Mpozardenis (39.) mit ihren Treffern ein. Neunkirchen-Seelscheid kassierte somit seit drei Duellen keine Niederlage. Für Homburg-Nümbrecht ist es das zweite sieglose Spiel in Serie.
Die kommenden Spieltage:
5. Spieltag
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Mondorf - Schlebusch
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Rheinbach - 1. FC Spich
So., 28.09.25 15:15 Uhr FV Endenich - Hohkeppel II
So., 28.09.25 15:15 Uhr FV Wiehl - Lindenthal
So., 28.09.25 15:15 Uhr Blau-Weiß - Nümbrecht
So., 28.09.25 15:30 Uhr Brauweiler - Fortuna Bonn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SpV Flittard - Bad Honnef
So., 28.09.25 15:45 Uhr Neunk.-Seel. - Marialinden
6. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Nümbrecht - FV Wiehl
So., 05.10.25 13:15 Uhr Hohkeppel II - SpV Flittard
So., 05.10.25 15:00 Uhr Bad Honnef - SC Rheinbach
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Spich - Brauweiler
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fortuna Bonn - TuS Mondorf
So., 05.10.25 15:15 Uhr Schlebusch - Neunk.-Seel.
So., 05.10.25 15:15 Uhr Marialinden - Blau-Weiß
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lindenthal - FV Endenich