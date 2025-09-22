Rheinbach mit Ausrufezeichen, Flittard furios

Die Spielvereinigung Flittard sicherte sich die Tabellenführung mit einem 4:3-Erfolg beim 1.FC Spich. Schon in der neunten Minute schoss Abderrahman Rabhi die Gäste in Führung. Daraufhin drehte Spich die Partie durch einen Hattrick von Jonas Degenhart (12., 17., 58.), der nun schon bei sieben Saisontreffern steht. Doch auch nach dem 1:3-Rückstanbd gab sich Flittard nicht auf und kam in der 78. Minute durch Fabio Behrend zum 2:3-Anschluss. Nur kurze Zeit später traf Fabian Welt (81.) ins eigene Tor und somit ging es mit einem 3:3 in die letzten zehn Spielminuten des Duells. Dort hatte die Spielvereinigung den längeren Atem und kam durch den Doppelpacker Rabhi doch noch zum 4:3-Siegtreffer (87.). Innerhalb von wenigen Minuten drehte Flittard einen 1:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, in allen Bereichen im Ballbesitz, aber auch gerade gegen den Ball, höchst intensiv unser Spiel bestritten", sagte Angelo Mazza, der Cheftrainer des Tabellenersten.

Seine Mannschaft drehte in allen drei bisherigen Saisonsiegen einen Rückstand in einen Erfolg um. In Spich war es allerdings eine besonders harte Aufgabe. "Die Mannschaft hat eine tolle Moral und Mentalität gezeigt, auf einem schwer bespielbaren Rasenplatz, der nicht unser Terrain ist für unsere Art von Fußball", erklärte der Übungsleiter. Er fügte noch hinzu: "Trotz alledem haben wir Fußball gespielt und am Ende auch anhand der Spielanteile verdient gewonnen - eine tolle Mannschaftsleistung."

Mit neun Punkten aus vier Begegnungen holte Flittard die meisten Zähler aller Vereine aus der Landesliga, Staffel 1 und steht somit verdient an der Spitze. Dabei ist vor allem die Moral und Einsatzbereitschaft des Teams von Mazza hervorzuheben. Mit Blick auf den Dreier in Spich verriet der 38-Jährige: "Ausschlaggebend war, dass wir unser Spiel durchgezogen haben von Minute Eins bis 95."

