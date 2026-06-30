Rheinbach holt Erfolgstrainer Frank Molderings zurück

Nach einer Spielzeit in der zwei Trainerwechsel stattgefunden haben will sich der SC Rheinbach in der kommenden Spielzeit wieder stabilisieren. Dafür kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank des Landesligisten zurück. Frank Molderings soll an seine vergangenen Erfolge in Rheinbach anknüpfen und dem Team zu alter Stärke verhelfen.
Mit Daniel Ohmert startete der SC Rheinbach in die vergangene Spielzeit. Nach zwölf Spielen stand der Landesligist mit 17 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Trotz eines starken Laufs mit zehn gewonnen Zählern aus fünf Spielen musste der Übungsleiter gehen. "Ich kenne ihn schon lange, vertraue ihm auch und weiß auch eigentlich was er kann - aber er hat es irgendwie nicht geschafft die Mannschaft zu packen", erklärte Hermann Frings, Sportdirektor bei den Herren in Rheinbach, kurz nach der Entlassung.
Daraufhin übernahm Spielertrainer Ulas Önal die Mannschaft. In seinen drei Partien als Cheftrainer führte der 35-Jährige den SC zu einem Erfolg - die beiden anderen Duelle gingen knapp verloren. Somit endete die Hinrunde auf dem siebten Rang.
In der Winterpause übernahm dann Stefan Behr-O’Hara die Kontrolle an der Seitenlinie. Mit nur vier Erfolgen, einem Remis und ganzen neun Niederlagen gelang es allerdings auch ihm nicht das Team zu stabilisieren.
Nun soll ein alter Bekannter das Ruder wieder rumreißen. Molderings übernahm Rheinbach in der Saison 2020/21. Mit sechs Siegen aus sieben Partien legte seine Mannschaft einen Traumstart in der Landesliga hin. Durch den Ausbruch von Corona wurde die Spielzeit allerdings früh abgebrochen.
In der darauffolgenden Saison landete er mit dem SC auf dem zweiten Platz und feierte somit ein gelungenes Spieljahr. Vier Spieltage vor dem Schluss der Spielzeit 2023/24 endete Molderings Zeit in Rheinbach. Nun will er an seinen vergangenen Erfolgen im Verein anknüpfen.
Auf der offiziellen Instagram-Seite schrieb der SC: "Seine Erfahrung, seine Identifikation mit dem Verein und seine klare sportliche Vorstellung machen ihn zur idealen Besetzung für diese Aufgabe. Wir heißen Frank herzlich zurück beim SC Rheinbach willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft."
Beim Landesligisten wird Molderings auf einige alte Bekannte treffen. Beispielsweise arbeitete er schon mit Torjäger Fabian Kaczmarek, oder auch mit Torwart Kacper Majchrowski zusammen. Inwiefern er mit seiner neuen Mannschaft an alte Erfolge anknüpfen kann, wird sich noch zeigen.