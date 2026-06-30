Rheinbach holt Erfolgstrainer Frank Molderings zurück Eine turbulente Spielzeit mit zwei Trainerwechseln endete für den SC Rheinbach auf dem zehnten Tabellenplatz. Für die kommende Saison wurde nun ein neuer Cheftrainer vorgestellt. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser

Molderings kehrt nach Rheinbach zurück – Foto: FuPa Bonn Sieg

Nach einer Spielzeit in der zwei Trainerwechsel stattgefunden haben will sich der SC Rheinbach in der kommenden Spielzeit wieder stabilisieren. Dafür kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank des Landesligisten zurück. Frank Molderings soll an seine vergangenen Erfolge in Rheinbach anknüpfen und dem Team zu alter Stärke verhelfen.

Schwierige Phasen in der abgelaufenen Saison Mit Daniel Ohmert startete der SC Rheinbach in die vergangene Spielzeit. Nach zwölf Spielen stand der Landesligist mit 17 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Trotz eines starken Laufs mit zehn gewonnen Zählern aus fünf Spielen musste der Übungsleiter gehen. "Ich kenne ihn schon lange, vertraue ihm auch und weiß auch eigentlich was er kann - aber er hat es irgendwie nicht geschafft die Mannschaft zu packen", erklärte Hermann Frings, Sportdirektor bei den Herren in Rheinbach, kurz nach der Entlassung. Daraufhin übernahm Spielertrainer Ulas Önal die Mannschaft. In seinen drei Partien als Cheftrainer führte der 35-Jährige den SC zu einem Erfolg - die beiden anderen Duelle gingen knapp verloren. Somit endete die Hinrunde auf dem siebten Rang.

In der Winterpause übernahm dann Stefan Behr-O’Hara die Kontrolle an der Seitenlinie. Mit nur vier Erfolgen, einem Remis und ganzen neun Niederlagen gelang es allerdings auch ihm nicht das Team zu stabilisieren. Molderings brachte den Erfolg Nun soll ein alter Bekannter das Ruder wieder rumreißen. Molderings übernahm Rheinbach in der Saison 2020/21. Mit sechs Siegen aus sieben Partien legte seine Mannschaft einen Traumstart in der Landesliga hin. Durch den Ausbruch von Corona wurde die Spielzeit allerdings früh abgebrochen.