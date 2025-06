Rhein-Nahe-Turnier mit zwei Neulingen

Waldalgesheim. Die Saison 2024/25 ist kaum abgepfiffen, da wirft die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit bereits ihre Schatten voraus. Am 11. Juli startet in Waldalgesheim die 35. Auflage des Rhein-Nahe-Liga-Turniers. Zwei Neulinge hat Cheforganisator Peter Wils dabei ins Programm des wichtigsten Vorbereitungsturniers in der Region aufgenommen. Erstmals werden an der Waldstraße Landesligist SV Kirchheimbolanden und der hessische Verbandsligist FV Biebrich 02 am Start sein.