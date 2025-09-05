 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Hilal-Maroc empfängt den Horremer SV am 2. Spieltag.
Hilal-Maroc empfängt den Horremer SV am 2. Spieltag. – Foto: Daniel Frenken

Rhein-Erft-Derby bei Hilal-Maroc, Elsdorf auf Wiedergutmachungskurs

Bezirksliga, Staffel 3: Für kleinere Überraschungen war Spieltag eins schon gut, in den kommenden Wochen werden die Kräfteverhältnisse innerhalb der Liga noch etwas deutlicher.

Im Pokal enttäuscht, sorgte Viktoria Birkesdorf im ersten Ligaspiel gegen den TuS Langerwehe (3:0) für ein Ausrufezeichen. Auf dem Papier fährt die Elf von Marius Schinke nun als klarer Favorit nach Euskirchen zur JSG Erft, doch wird sich im Klaren sein, dass mit den Aufsteigern in dieser Saison nicht zu spaßen ist. Vizemeister SC Elsdorf kann davon ein Liedchen singen, scheiterte Nullacht sicherlich etwas überraschend zum Saisonauftakt am SV Lövenich, wird gegen den SSV RW Ahrem nun den Fehlstart vermeiden wollen. Zwischen Hilal-Maroc Bergheim und dem Horremer SV kommt es zum Rhein-Erft-Kracher.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
15:00

Folgt man dem Trend der vergangenen Jahre, treffen sich mit Hilal-Maroc und dem Horremer SV zwei absolute Top-Teams in Bergheim. Auch in dieser Saison ist beiden Mannschaften viel zuzutrauen. Zum Auftakt reichte es jeweils für unspektakuläre drei Punkte. Der Gewinner der Partie könnte schon ein kleines Statement an die Konkurrenz richten.

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
15:15live

In beiden bisherigen Aufeinandertreffen hieß der Sieger Birkesdorf. Bei der JSG wird es besonders interessant zu beobachten, inwiefern das Team von Christopher Kockerols in den vergangenen beiden Jahren einen Reifeprozess durchlaufen konnte. In den vergangenen beiden Jahren startete Birkesdorf relativ schleppend, wird diesmal aber den guten Eindruck aus dem Derbysieg gegen Langerwehe bestätigen wollen.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
15:30

Eins ist klar: Die ohnehin schon stark einschätzten Lövenicher wird nach dem Saisonauftakt niemand mehr unterschätzen. Fragt sich nur, wohin die Reise des Aufsteigers gehen kann. Denn wer mit Elsdorf auf Augenhöhe spielen kann, sollte sich im Normalfall nicht "nur" um den Klassenerhalt sorgen.

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:15live

Die kalte Dusche zum Saisonstart gilt es für Nullacht schnellstmöglich auszublenden. Eine Negativphase zum Saisonstart könnte Gift für die Aufstiegshoffnungen der Elsdorfer sein. Insofern wird Ahrem hoffen, genau zum richtigen Zeitpunkt zum nominellen Favoriten zu reisen.

Die weiteren Partien vom 2. Spieltag

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
15:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
15:00

