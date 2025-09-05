Rhein-Erft-Derby bei Hilal-Maroc, Elsdorf auf Wiedergutmachungskurs

Im Pokal enttäuscht, sorgte Viktoria Birkesdorf im ersten Ligaspiel gegen den TuS Langerwehe (3:0) für ein Ausrufezeichen. Auf dem Papier fährt die Elf von Marius Schinke nun als klarer Favorit nach Euskirchen zur JSG Erft, doch wird sich im Klaren sein, dass mit den Aufsteigern in dieser Saison nicht zu spaßen ist. Vizemeister SC Elsdorf kann davon ein Liedchen singen, scheiterte Nullacht sicherlich etwas überraschend zum Saisonauftakt am SV Lövenich, wird gegen den SSV RW Ahrem nun den Fehlstart vermeiden wollen. Zwischen Hilal-Maroc Bergheim und dem Horremer SV kommt es zum Rhein-Erft-Kracher.

Folgt man dem Trend der vergangenen Jahre, treffen sich mit Hilal-Maroc und dem Horremer SV zwei absolute Top-Teams in Bergheim. Auch in dieser Saison ist beiden Mannschaften viel zuzutrauen. Zum Auftakt reichte es jeweils für unspektakuläre drei Punkte. Der Gewinner der Partie könnte schon ein kleines Statement an die Konkurrenz richten.

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr JSG Erft 01 Euskirchen JSG Erft 01 Viktoria Birkesdorf Birkesdorf 15:15 live PUSH

In beiden bisherigen Aufeinandertreffen hieß der Sieger Birkesdorf. Bei der JSG wird es besonders interessant zu beobachten, inwiefern das Team von Christopher Kockerols in den vergangenen beiden Jahren einen Reifeprozess durchlaufen konnte. In den vergangenen beiden Jahren startete Birkesdorf relativ schleppend, wird diesmal aber den guten Eindruck aus dem Derbysieg gegen Langerwehe bestätigen wollen.

Eins ist klar: Die ohnehin schon stark einschätzten Lövenicher wird nach dem Saisonauftakt niemand mehr unterschätzen. Fragt sich nur, wohin die Reise des Aufsteigers gehen kann. Denn wer mit Elsdorf auf Augenhöhe spielen kann, sollte sich im Normalfall nicht "nur" um den Klassenerhalt sorgen.