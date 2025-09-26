 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Mainz und Köln sind auch in dieser Saison stark.
Mainz und Köln sind auch in dieser Saison stark. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Rhein-Derby, Gladbach gegen Schalke, MSV empfängt Mainz 05

Packende Duelle warten in der U19-DFB-Nachwuchsliga auf die Zuschauer. Unter anderem spielt Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln.

Die Hälfte ist geschafft. In der U19-DFB-Nachwuchsliga geht es bereits in die zweite Hälfte der Vorrunde. In der Gruppe G empfängt der MSV Duisburg am Sonntag den Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05, zum rheinischen Derby kommt es zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln. In der Gruppe H trifft Bayer Leverkusen auf den SV Wehen Wiesbaden und in der Gruppe I stehen sich im Derby Preußen Münster und der VfL Osnabrück gegenüber. Außerdem empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Schalke 04.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Morgen, 13:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
13:00

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
11:00

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
16:00

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - MSV Duisburg
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Mainz 05 - SV Elversberg

10. Spieltag
Sa., 25.10.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FC Viktoria Köln
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Elversberg - Alemannia Aachen
So., 26.10.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - 1. FC Köln

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Morgen, 14:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00

So., 28.09.2025, 12:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
12:00

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - Borussia Dortmund
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 18.10.25 13:00 Uhr TSV Schott Mainz - VfL Bochum

10. Spieltag
Sa., 25.10.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - FSV Frankfurt
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
So., 26.10.25 11:00 Uhr Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Morgen, 12:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
12:00

Morgen, 13:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
13:30

So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00live

So., 28.09.2025, 12:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
12:00

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Do., 09.10.25 18:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Preußen Münster
Sa., 18.10.25 13:30 Uhr SC Paderborn 07 - Borussia Mönchengladbach
So., 19.10.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen

10. Spieltag
Sa., 25.10.25 12:30 Uhr SC Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach
Sa., 25.10.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SV Meppen
So., 26.10.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FC Schalke 04
So., 26.10.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - VfL Osnabrück

