Rhein-Derby, Gladbach gegen Schalke, MSV empfängt Mainz 05

Die Hälfte ist geschafft. In der U19-DFB-Nachwuchsliga geht es bereits in die zweite Hälfte der Vorrunde. In der Gruppe G empfängt der MSV Duisburg am Sonntag den Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05, zum rheinischen Derby kommt es zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln. In der Gruppe H trifft Bayer Leverkusen auf den SV Wehen Wiesbaden und in der Gruppe I stehen sich im Derby Preußen Münster und der VfL Osnabrück gegenüber. Außerdem empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Schalke 04.
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - MSV Duisburg
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Mainz 05 - SV Elversberg
10. Spieltag
Sa., 25.10.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FC Viktoria Köln
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Elversberg - Alemannia Aachen
So., 26.10.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - 1. FC Köln
_______________
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - Borussia Dortmund
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 18.10.25 13:00 Uhr TSV Schott Mainz - VfL Bochum
10. Spieltag
Sa., 25.10.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - FSV Frankfurt
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
So., 26.10.25 11:00 Uhr Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen
_______________
9. Spieltag
Do., 09.10.25 18:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Preußen Münster
Sa., 18.10.25 13:30 Uhr SC Paderborn 07 - Borussia Mönchengladbach
So., 19.10.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen
10. Spieltag
Sa., 25.10.25 12:30 Uhr SC Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach
Sa., 25.10.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SV Meppen
So., 26.10.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FC Schalke 04
So., 26.10.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - VfL Osnabrück