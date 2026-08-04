Rheidt belohnt sich im 100-jährigen Jubiläumsjahr mit der Bezirksliga

Die SV 1926 Rheidt schlägt in der kommenden Saison ein neues Kapitel auf. Nach zwei Aufstiegen in Folge von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga Staffel 3 geht der Traditionsverein erstmals seit rund 30 Jahren wieder auf Verbandsebene an den Start. Passend zum 100-jährigen Vereinsjubiläum belohnte sich die Mannschaft von Trainer Meikel Kupper mit dem Sprung in die Bezirksliga und blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung.
Auch wenn die Ergebnisse in den bisherigen Testspielen nicht immer optimal ausfielen, zieht Trainer Meikel Kupper eine positive Bilanz der Vorbereitung. Für ihn stehen die Resultate ohnehin nicht im Vordergrund.„Von den Ergebnissen her eher durchwachsen, wobei es immer schwer ist, gerade in der Vorbereitung nur nach Ergebnissen zu urteilen.“
Viel wichtiger sei die Entwicklung der Mannschaft: „Wichtig ist, dass wir uns von Spiel zu Spiel deutlich gesteigert haben.“ Gerade zu Beginn der Vorbereitung erschwerten Urlaubszeiten die Arbeit auf dem Platz. „In den ersten Spielen waren wir urlaubsbedingt wie viele andere Vereine auch eher eine kleinere Gruppe. Dementsprechend hoch war für die Jungs die Belastung. Aber jeder zieht gut mit und haut sich rein.“
Auch personell hat sich in Rheidt einiges getan. Der Verein setzte bewusst auf gezielte Verstärkungen, um für die höheren Anforderungen der Bezirksliga gerüstet zu sein. Besonders erfreulich aus Vereinssicht ist der Verbleib der beiden A-Junioren Lukas Dreschmann und Salvatore Di Benedetto, die als große Talente gelten.
Zusätzlich kehren mit Kenan Catic und Florian Seeger zwei Spieler mit Rheidter Vergangenheit zurück, die bereits Landesliga-Erfahrung sammeln konnten. Mit Tom Storch und Torben Odendall verpflichtete der Verein zudem zwei weitere Spieler, die laut Kupper perfekt ins Anforderungsprofil passen. Ein weiterer Neuzugang könnte noch folgen.
„Wir haben uns bewusst entschieden, die Qualität im Kader weiter hochzuschrauben, um den deutlich größeren Herausforderungen in der Bezirksliga gerecht zu werden.“ Gleichzeitig soll der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft die Entwicklung jedes einzelnen Spielers weiter fördern.
Die Zielsetzung der Rheidter ist durchaus ambitioniert: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre realistisch gesehen der erste Step.“ Mindestens genauso wichtig sei jedoch die individuelle Entwicklung der jungen Mannschaft: „Wichtig ist, dass wir die Jungs dahin entwickeln, gute Bezirksligaspieler zu werden.“ Dabei sollen vor allem die erfahrenen Neuzugänge helfen, obwohl auch sie noch in einem jungen Alter sind.
Die neue Spielklasse schätzt der Rheidter Trainer deutlich stärker ein als die Kreisliga A. „Es ist ein deutlicher Qualitätssprung.“ Viele Vereine hätten sich gezielt verstärkt und die Qualität der Liga noch einmal angehoben. Als Favoriten nennt Kupper insbesondere zwei Mannschaften. "Rein von den Transfers zählen mit Sicherheit Birkesdorf und Lendersdorf zu den Favoriten. Aber auch Horrem und Lövenich werden da oben mitmischen können. Für Überraschungen können diese Saison einige sorgen. Da gibt es jetzt glaub ich nicht den Einen.
Zum Abschluss richtet Kupper noch einen Appell an alle Fußballinteressierten. „Ich persönlich würde mich freuen, wenn die Leute den Weg zum Amateursportplatz finden.“ Viele Vereine in der Region bieten als nur Fußball. „Mittlerweile fahren viele Vereine, gerade auch was das leibliche Wohl betrifft, richtig auf – manchmal sogar besser als bei einem Bundesligaspiel.“