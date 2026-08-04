Rheidt belohnt sich im 100-jährigen Jubiläumsjahr mit der Bezirksliga Nach zwei Aufstiegen hintereinander freut sich das Team von Meikel Kupper auf die neue Saison. von Niklas Lohrer · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Meikel Kupper führte Rheidt von der Kreisliga B in die Bezirksliga – Foto: Nick Förster

Die SV 1926 Rheidt schlägt in der kommenden Saison ein neues Kapitel auf. Nach zwei Aufstiegen in Folge von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga Staffel 3 geht der Traditionsverein erstmals seit rund 30 Jahren wieder auf Verbandsebene an den Start. Passend zum 100-jährigen Vereinsjubiläum belohnte sich die Mannschaft von Trainer Meikel Kupper mit dem Sprung in die Bezirksliga und blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung.

Positive Entwicklung in der Vorbereitung. Auch wenn die Ergebnisse in den bisherigen Testspielen nicht immer optimal ausfielen, zieht Trainer Meikel Kupper eine positive Bilanz der Vorbereitung. Für ihn stehen die Resultate ohnehin nicht im Vordergrund.„Von den Ergebnissen her eher durchwachsen, wobei es immer schwer ist, gerade in der Vorbereitung nur nach Ergebnissen zu urteilen.“ Viel wichtiger sei die Entwicklung der Mannschaft: „Wichtig ist, dass wir uns von Spiel zu Spiel deutlich gesteigert haben.“ Gerade zu Beginn der Vorbereitung erschwerten Urlaubszeiten die Arbeit auf dem Platz. „In den ersten Spielen waren wir urlaubsbedingt wie viele andere Vereine auch eher eine kleinere Gruppe. Dementsprechend hoch war für die Jungs die Belastung. Aber jeder zieht gut mit und haut sich rein.“

Qualität im Kader weiter erhöht. Auch personell hat sich in Rheidt einiges getan. Der Verein setzte bewusst auf gezielte Verstärkungen, um für die höheren Anforderungen der Bezirksliga gerüstet zu sein. Besonders erfreulich aus Vereinssicht ist der Verbleib der beiden A-Junioren Lukas Dreschmann und Salvatore Di Benedetto, die als große Talente gelten. Zusätzlich kehren mit Kenan Catic und Florian Seeger zwei Spieler mit Rheidter Vergangenheit zurück, die bereits Landesliga-Erfahrung sammeln konnten. Mit Tom Storch und Torben Odendall verpflichtete der Verein zudem zwei weitere Spieler, die laut Kupper perfekt ins Anforderungsprofil passen. Ein weiterer Neuzugang könnte noch folgen.