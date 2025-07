Rhede sucht den Stadtmeister

Vier Mannschaften starten Ende des Monats in die Titelkämpfe der Stadtmeisterschaft Rhede. Gastgeber ist in diesem Jahr der SV Krechting, außerdem dabei sind Grün-Weiß Vardingholt, der VfL Rhede und die DJK Rhede. Gespielt wird an insgesamt drei Tagen auf der Anlage an der Finkestraße im Modus Jeder-gegen-Jeden.