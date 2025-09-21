 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
SV Rindern spielt am Freitag zuhause.
SV Rindern spielt am Freitag zuhause. – Foto: Jette Oster

Rhede stürmt früh Richtung Landesliga, SV Friedrichsfeld klettert

Bezirksliga 4: VfL Rhede schlägt Broekhuysen, SV Friedrichsfeld gewinnt in Weeze, Kevelaerer SV jubelt – Hamminkeln, Bedburg-Hau und Lowick mit Remis. Rhede hat als Tabellenführer alles gewonnen und fünf Punkte Vorsprung - nach nur sechs Spieltagen.

Spannung pur in der Bezirksliga, Gruppe 4: Während der VfL Rhede souverän am 6. Spieltag im Topspiel siegt und perfekt bleibt, feiern der SV Friedrichsfeld und der Kevelaerer SV wichtige Auswärtserfolge. Dagegen müssen sich der Hamminkelner SV, die SGE Bedburg-Hau und die Sportfreunde Lowick trotz Führung am Ende mit einem Remis begnügen.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
2
2
Abpfiff
Ein abwechslungsreiches Derby boten der SV Rindern und die DJK Twisteden. Zunächst schien Torben Schellenberg mit seinen Treffern in der 12. und 61. Minute den Gästen den Weg zum Sieg zu ebnen. Doch die Hausherren bewiesen Moral: Zunächst verkürzte Piet Kramer nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung, ehe Maximilian Janssen kurz vor Ende den Ausgleich erzielte.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
1
1
Abpfiff
Der Hamminkelner SV sah lange wie der Sieger aus, doch kurz vor Schluss kam Alemannia Pfalzdorf noch zum Ausgleich. Hassan Hamzaoglu hatte die Gastgeber in der 40. Minute nach einer feinen Kombination in Führung gebracht. Die Gäste taten sich bis in die Schlussphase hinein schwer, ehe Joker Dominik Saat in der 87. Minute einen Angriff zum 1:1 vollendete.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
2
0
Abpfiff
Der VfL Rhede erwischte einen Start nach Maß: Schon in der vierten Minute erzielte Luca Maximilian Schultze das 1:0. Besser kann ein Topspiel nicht beginnen! Leon Franken erhöhte in der 77. Minute auf 2:0 und besiegelte damit den Heimerfolg gegen die Sportfreunde Broekhuysen, die jetzt acht Punkte weniger als Rhede haben.

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
3
1
Abpfiff
Spieltext Kevelaer - Anholt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
1
3
Abpfiff
Der SV Friedrichsfeld feierte einen wichtigen Auswärtserfolg beim TSV Weeze. Emir Zerdo erzielte zunächst die Führung (30.), ehe Yannick Gorthmanns kurz nach der Pause für die Gastgeber ausglich. Doch Zerdo war erneut zur Stelle und stellte in der 62. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit schlug Halil Ibrahim Ören zu und bugsierte Friedrichsfeld zum Sieg und auf Rang drei.

Heute, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
2
Abpfiff
+Video
Ein packendes Duell lieferten sich die SGE Bedburg-Hau und der TuS Stenern. Zunächst gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Fabian Simmrow früh in Führung. Alexander Biermann stellte den Ausgleich her, ehe Tom-Luka Wanders das Spiel nach der Pause drehte. Doch auch Bedburg-Hau zeigte Moral: Falko Kersten sorgte in der 75. Minute für den 2:2-Endstand, der vor allem Rhede hilft. Der "perfekte" Tabellenführer hat nun fünf Punkte mehr als TuS Stenern.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
2
1
Abpfiff
Der TuS Xanten musste gegen die Reserve von Viktoria Goch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Miguel Wurring brachte die Gäste in der 34. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel drehte sich jedoch das Bild: Jonah Shao glich mit einem präzisen Schuss aus, ehe David Epp in der 83. Minute den 2:1-Siegtreffer markierte. Xanten hat den Keller verlassen, während Goch II trotz erneuter Führung weiter sieglos bleibt.

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
1
1
Abpfiff
+Video
Vor 250 Zuschauern trennten sich die Reserve von Blau-Weiß Dingden und der SV Haldern unentschieden. Veit Boßmann nutzte in der 33. Minute eine Unsicherheit in der Defensive der Gastgeber zur Gästeführung. Nach dem Seitenwechsel drängte Dingden II stärker nach vorne und wurde in der 59. Minute belohnt: Alexander Sack traf zum 1:1-Endstand.

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
1
1
Abpfiff
In Lowick reichte dem Gastgeber ein verwandelter Handelfmeter von Leonard Langenbrink zur zwischenzeitlichen Führung. Nach 48 Minuten traf der Mittelfeldspieler sicher vom Punkt. Doch Borussia Veen gab sich nicht geschlagen: Ken Klemmer glich in der 66. Minute nach einer Standardsituation zum 1:1 aus.

____

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV
So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern

