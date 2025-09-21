Rhede stürmt früh Richtung Landesliga, SV Friedrichsfeld klettert

Spannung pur in der Bezirksliga, Gruppe 4: Während der VfL Rhede souverän am 6. Spieltag im Topspiel siegt und perfekt bleibt, feiern der SV Friedrichsfeld und der Kevelaerer SV wichtige Auswärtserfolge. Dagegen müssen sich der Hamminkelner SV, die SGE Bedburg-Hau und die Sportfreunde Lowick trotz Führung am Ende mit einem Remis begnügen.

Der Hamminkelner SV sah lange wie der Sieger aus, doch kurz vor Schluss kam Alemannia Pfalzdorf noch zum Ausgleich. Hassan Hamzaoglu hatte die Gastgeber in der 40. Minute nach einer feinen Kombination in Führung gebracht. Die Gäste taten sich bis in die Schlussphase hinein schwer, ehe Joker Dominik Saat in der 87. Minute einen Angriff zum 1:1 vollendete.

Der VfL Rhede erwischte einen Start nach Maß: Schon in der vierten Minute erzielte Luca Maximilian Schultze das 1:0. Besser kann ein Topspiel nicht beginnen! Leon Franken erhöhte in der 77. Minute auf 2:0 und besiegelte damit den Heimerfolg gegen die Sportfreunde Broekhuysen, die jetzt acht Punkte weniger als Rhede haben.

Der SV Friedrichsfeld feierte einen wichtigen Auswärtserfolg beim TSV Weeze. Emir Zerdo erzielte zunächst die Führung (30.), ehe Yannick Gorthmanns kurz nach der Pause für die Gastgeber ausglich. Doch Zerdo war erneut zur Stelle und stellte in der 62. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit schlug Halil Ibrahim Ören zu und bugsierte Friedrichsfeld zum Sieg und auf Rang drei.

Ein packendes Duell lieferten sich die SGE Bedburg-Hau und der TuS Stenern. Zunächst gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Fabian Simmrow früh in Führung. Alexander Biermann stellte den Ausgleich her, ehe Tom-Luka Wanders das Spiel nach der Pause drehte. Doch auch Bedburg-Hau zeigte Moral: Falko Kersten sorgte in der 75. Minute für den 2:2-Endstand, der vor allem Rhede hilft. Der "perfekte" Tabellenführer hat nun fünf Punkte mehr als TuS Stenern.

Der TuS Xanten musste gegen die Reserve von Viktoria Goch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Miguel Wurring brachte die Gäste in der 34. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel drehte sich jedoch das Bild: Jonah Shao glich mit einem präzisen Schuss aus, ehe David Epp in der 83. Minute den 2:1-Siegtreffer markierte. Xanten hat den Keller verlassen, während Goch II trotz erneuter Führung weiter sieglos bleibt.

Vor 250 Zuschauern trennten sich die Reserve von Blau-Weiß Dingden und der SV Haldern unentschieden. Veit Boßmann nutzte in der 33. Minute eine Unsicherheit in der Defensive der Gastgeber zur Gästeführung. Nach dem Seitenwechsel drängte Dingden II stärker nach vorne und wurde in der 59. Minute belohnt: Alexander Sack traf zum 1:1-Endstand.

In Lowick reichte dem Gastgeber ein verwandelter Handelfmeter von Leonard Langenbrink zur zwischenzeitlichen Führung. Nach 48 Minuten traf der Mittelfeldspieler sicher vom Punkt. Doch Borussia Veen gab sich nicht geschlagen: Ken Klemmer glich in der 66. Minute nach einer Standardsituation zum 1:1 aus.

Das sind die nächsten Spieltage

Ein abwechslungsreiches Derby boten der SV Rindern und die DJK Twisteden. Zunächst schien Torben Schellenberg mit seinen Treffern in der 12. und 61. Minute den Gästen den Weg zum Sieg zu ebnen. Doch die Hausherren bewiesen Moral: Zunächst verkürzte Piet Kramer nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung, ehe Maximilian Janssen kurz vor Ende den Ausgleich erzielte.

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV

So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze

So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV



8. Spieltag

Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen

Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden

Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf

So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten

So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II

So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt

So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern