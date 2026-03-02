Rhedas Statement gegen den SV Mesum

Der FSC Rheda um (v. l.) Luis Sievers, Christoph Linnemann und Martin Aciz ist wieder Tabellendritter. – Foto: Jens Dünhölter

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda hat wie erhofft den vor einer Woche erlittenen Platztausch mit dem SV Mesum in der Tabelle der Fußball-Westfalenliga 1 im Direktduell sofort wieder wettgemacht. Nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg ist das Team von Trainer Christopher Hankemeier nun wieder auf Rang drei vorgerückt.

Weil sich das Führungsduo der Liga, Westfalia Kinderhaus und RW Maaslingen, torlos trennte, ist der Abstand auf den Aufstiegsrang dadurch auf vier beziehungsweise drei Zähler geschrumpft. Das war für Hankemeier, der – wie berichtet – seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, indes nur ein Nebeneffekt. „Das war eine souveräne Leistung von uns gegen einen guten Gegner“, war der Blick auf die Gegenwart für den Coach wichtiger.