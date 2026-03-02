Rhedas Statement gegen den SV Mesum

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda hat wie erhofft den vor einer Woche erlittenen Platztausch mit dem SV Mesum in der Tabelle der Fußball-Westfalenliga 1 im Direktduell sofort wieder wettgemacht. Nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg ist das Team von Trainer Christopher Hankemeier nun wieder auf Rang drei vorgerückt.
Weil sich das Führungsduo der Liga, Westfalia Kinderhaus und RW Maaslingen, torlos trennte, ist der Abstand auf den Aufstiegsrang dadurch auf vier beziehungsweise drei Zähler geschrumpft. Das war für Hankemeier, der – wie berichtet – seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, indes nur ein Nebeneffekt. „Das war eine souveräne Leistung von uns gegen einen guten Gegner“, war der Blick auf die Gegenwart für den Coach wichtiger.
Die Vorgabe, den SV Mesum zu Beginn der Partie direkt unter Druck zu setzen, ging dabei perfekt auf. In der 7. Minute lief Dennis Fischer Mesums Keeper Tom Siemon an, und grätschte dessen Abwehrschlag zur frühen 1:0-Führung ins Netz. Ein ähnliches Kunststück gelang dem FSC auch zu Beginn des zweiten Durchgangs. In der 48. Minute schlug Martin Aciz den Ball scharf vor das Mesumer Tor, und Julian Wolf traf per Eigentor zum 2:0.
So gelang es den Rhedaern auch nach Wiederbeginn, die meisten gegnerischen Aktionen bereits im Mittelfeld abzufangen. Der Vorsprung geriet nur einmal ernsthaft in Gefahr, doch Mesums Kevin Ostendorf drosch einen aus Rhedaer Sicht fragwürdigen Strafstoß über die Latte (72.). „Am Ende mussten wir durch Nemanja Milic, Dennis Fischer oder Julian Linnemann eigentlich das dritte Tor machen“, blieb Hankemeier eine entspannte Schlussphase des Spiels allerdings verwehrt.
FSC Rheda: P. Müller – Meyer (79. P. Aciz), Lücke, von Mutius, Schleining (88. Falkowsky) – N. Müller (90.+4 Hanewinkel), Dogan (88. Ellefred) – Milic, M. Aciz, Fischer (90.+2 Haftmann) – Linnemann.
Tore: 1:0 Fischer (7.), 2:0 Wolf (47., Eigentor).