Rheda rennt gegen Rietberg nur zum Remis Der Tabellenführer aus der Fürstenstadt gibt beim 1:1 gegen die Viktoria erstmals in dieser Saison einen Zähler ab. Coach Lombardi hadert mit dem Geläuf.

Und seit gestern ist nicht mehr der TuS Brake Rhedas gefährlichster Verfolger, sondern der auf Platz zwei vorgepreschte SV Avenwedde. Nur noch vier Zähler trennen SVA vom Spitzenreiter.

Nach einem chancenarmen und ausgeglichenen ersten Durchgang verkündete Rietbergs Trainer Tim Brinkmann ganz mutig: „Mit einem Punkt wäre ich nicht zufrieden, ich möchte alle drei haben.“ Doch nach dem Abpfiff bekannte der Coach: „Auch mit dem Remis kann ich gut leben.“ Schließlich geriet seine Mannschaft unmittelbar nach Wiederanpfiff in Rückstand, als Dennis Fischer auf Vorlage von „Emre“ Mthembu das Spielgerät aus kurzer Entfernung zum 0:1 in die Maschen befördern konnte. „Unsere Tormaschine kommt jetzt ins Rollen“, frohlockte da Edgar Siebert, der sich beim Aufwärmen befand. Da irrte sich „Edda“ aber, denn sein Team zog sich nach der hauchdünnen Führung zurück, statt auf einen zweiten Treffer zu drängen. „Wir haben nach dem 1:0 zu wenig Druck gemacht. Auch der sehr schlechte Rasen kam unserer Spielweise nicht entgegen“, monierte FSC-Coach Vittorio Lombardi. Und das sollte sich bald rächen: Marc Birkenhake, den Rhedas Defensive 75 Minuten lang fest im Griff hatte, erzielte bei einem der wenigen Angriffe der Hausherren das 1:1 – prima vorbereitet vom eingewechselten Lennart Kleygrewe. Rhedas verzweifeltes Anrennen in der Schlussphase blieb erfolglos, was auch an Rietbergs starkem Keeper Burak Kunt lag. „Wir haben heute kämpferisch alles rausgehauen und kaum etwas anbrennen lassen. Deshalb ist der Punkt auch verdient“, zeigte sich Viktorias Teammanager Wolfgang Grübel zufrieden. Zumal die Serie nicht gerissen ist: Die „Brinkmänner“ sind nun schon seit fünf Spieltagen unbezwungen.

Viktoria Rietberg: Kunt – Drücker, Schreiber (70. Pepping), Leuschner, Lemberger – Will, Tyburcy (60. Wimmelmeier( – Rofallski (54. Kleigrewe), Jungmann – Burger – Birkenhake.

FSC Rheda: Peters – Milic (78. Roth), Justus Kappel-Sudbrock, von Mutius, Wennier – Fischer, Siya (84. Lepper) – L. Sievers (58. Aghnima), Mthembu (87. Wieckowkcz), Jakob Kappel-Sudbrock – Orhan (58. Ak).

Tore: 0:1 Fischer (48.), 1:1 Birkenhake (75.).