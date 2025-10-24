Rezept des "schnellen Umschaltens" ‒ FCD II trifft auf Tormaschine MTV

Winkt da ein Torfestival? Die U23 des FC Deisenhofen und ihr heutiger Gast, der MTV 1879 München (Anstoß 19.30 Uhr), sind die zwei Teams der Bezirksliga Süd, bei deren Spielen es am häufigsten klingelt. Bei jeweils 68 steht die aktuelle Treffermarke, wobei der MTV eine Partie weniger absolviert hat, nämlich 13. Das ergibt einen Durchschnittswert von 5,23.

Die Stärke des Aufsteigers, der Sechster ist, kommt nicht von ungefähr: Alexander Kaltner kann auf drei Drittligaeinsätze bei der SpVgg Unterhaching zurückblicken, und er weiß, wo die Kiste steht. 21 Tore stehen für den MTV-Spielertrainer zu Buche. Mittelfeldmann Lukas Ahrend, 25 Jahre alt wie Kaltner, stieg mit dem SSV Ulm in die 3. Liga auf, spielte dort in der vergangenen Saison 26 Mal. Gar 221 Drittligaspiele für den FC Bayern II, Alemania Aachen, Haching, Rot-Weiß Erfurt und den KFC Uerdingen sowie sechs Zweitligaeinsätze für Aachen bestritt Verteidiger Mario Erb. FCD-Coach Andreas Budell verweist aber auch auf Philipp Skodic oder Valentin Dammasch: „Gute Fußballer. Der MTV hat in der Breite eine starke Mannschaft.“ Budell hat, auch aus seiner aktiven Vergangenheit beim SV Sentilo-Blumenau, viele Verbindungen zum Gegner, von ehemaligen Spielern bis hin zu MTV-Betreuer Manni Ziegler. „Es ist ein sympathischer Verein“, so der 39-Jährige. Zu verschenken hat er allerdings nichts, nach vier Niederlagen in Folge sowieso nicht. „Das ist schon ein Brett“, weiß Budell, der aber aus dem 1:3 bei Spitzenreiter Planegg Mut schöpft: „Da hat man in der Phase, in der wir das 1:1 machen, gesehen: Wir können mitspielen.“ Sein Rezept für drei Punkte: „Wir müssen schnell umschalten, von der Offensive in die Defensive und umgekehrt. So können wir ihre Stärken eliminieren und ihre Schwächen ausnutzen.“ Verzichten muss Budell auf Vollmer (verletzt) und Herrmann (Urlaub).