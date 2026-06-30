Rezan Mergen rückt in den Bezirksliga-Kader auf

Rezan Mergen Wipperfürth – Foto: Fupa

Der nächste talentierte Nachwuchsspieler schafft den Sprung in den Seniorenbereich. Der 18-jährige Mittelfeldspieler Rezan Mergen Wipperfürth wird künftig zum Kader der 1. Herrenmannschaft von Viktoria Gmhütte gehören.

Mit seinem starken Spielverständnis, seiner ausgeprägten Mentalität und seiner großen Leidenschaft für den Fußball hat sich Mergen diesen Schritt verdient. Bereits im Landesliga-Team der U19 zeigte der junge Mittelfeldakteur konstant starke Leistungen und überzeugte durch seine Spielintelligenz sowie seinen unermüdlichen Einsatz auf dem Platz.

Die Verantwortlichen der Viktoria sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und freuen sich darauf, ihn behutsam an den Herrenfußball heranzuführen. Gleichzeitig wünschen sie ihm eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison sowie weiterhin viel Freude und Erfolg in seiner sportlichen Entwicklung.