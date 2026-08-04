Reyna verlässt Gladbach nach nur einem Jahr

– Foto: BVB/Alexandre Simoes via TEAM2

Für Reyna bedeutet der Transfer bereits die vierte Station innerhalb von vier Jahren. Erst vor zwölf Monaten war er für etwa vier Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Fohlen gewechselt, nachdem er dort seinen Stammplatz verloren hatte. In Gladbach jedoch wiederholte sich das Muster: Verletzungsbedingt kam der Zehner nur auf 19 bis 20 Bundesliga-Einsätze, dabei blieb es bei einem Tor und einer Vorlage. Nach insgesamt 125 Bundesliga-Partien – die meisten davon im Trikot des BVB – kehrt Reyna dem deutschen Fußball nun nach sieben Jahren den Rücken.

Die Personalie war seit Tagen absehbar. Bereits Ende Juli hatten „The Athletic" und Sky Deutschland über frühe Gespräche zwischen Straßburg und dem Nationalspieler berichtet, während Gladbach signalisierte, ihn ziehen zu lassen. Der Klub aus dem Elsass, der zum Multi-Club-Netzwerk des BlueCo-Konsortiums (auch Eigentümer des FC Chelsea) gehört, ist in den vergangenen Jahren für seine gezielte Verpflichtung junger, entwicklungsfähiger Spieler bekannt geworden.

Reynas Werdegang bleibt damit auch mit 23 Jahren von Wechselhaftigkeit geprägt. Der einst als Ausnahmetalent gehandelte Offensivmann – 2019 für eine Rekordablöse von Dortmund verpflichtet – konnte die hohen Erwartungen bislang nicht dauerhaft erfüllen. Ein Leihjahr bei Nottingham Forest 2023/24 verlief ebenso enttäuschend wie seine letzte Dortmunder Saison und nun auch das Gladbacher Intermezzo.