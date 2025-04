Rexhepi im Fokus: FCVE lässt Aufhausen beim 3:1 abblitzen

Einen souveränen und zu keinen Zeitpunkt gefährdeten 3:1 Heimsieg konnten die Vilstallöwen am Donnerstagabend einfahren. Dank einer frühen 2:0 Führung hatte der FCVE das Spiel schnell im Griff, verpasste aber in der zweiten Halbzeit das Ergebnis noch deutlicher zu machen.

Im altehrwürdigen "Sepp-Oswald-Stadion" vor knapp 200 Zuschauern übernahm der FCVE früh das Spielgeschehen und ging mit der ersten Torchance in Führung: Nach einem Ballgewinn durch Luca Wimmer legte Denis Rexhepi quer auf Florian Hagenberger, welcher ohne Probleme zur 1:0 Führung einschob (4.Minute). Auch danach bleib der FCVE spielbestimmend und löste viele Situationen durch ein kontrolliertes Passspiel. Nach einem Stellungsfehler reagierte Denis Rexhepi am schnellsten und schob vor Keeper Pichlmaier zum 2:0 ein (23. Minute). Auch danach blieben die Löwen am Drücker doch der SCA hatte noch vor der Pause durch Holzeier nach einem riskanten Pass im Aufbauspiel die größte Chance zum Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel blieb der FCVE auch weiterhin spielerisch überlegen. Aufhausen agierte durch lange Pässe auf Sudol und Co., welche sich aber selten entscheidend durchsetzen konnten. Der FCVE hingegen machte früh den Deckel drauf: Nach einer guten Einzelaktion von Tim Langmeier stand Denis Rexhepi am langen Pfosten frei und musste nur noch den Fuß hinhalten zur 3:0 Vorentscheidung (54. Minute). Im Anschluss verpasste der FCVE durch diverse Chancen das Ergebnis zu erhöhen. Aufhausen belohnte sich in der zweiten Halbzeit dann doch für eine kämpferische Leistung durch einen Fernschuss von Mario Freymadl zum 3:1 Anschlusstreffer. Die Vilstallöwen ließen aber danach nichts mehr anbrennen und holten sich einen verdienten 3:1 Heimsieg.

Mit dem Heimsieg am Donnerstagabend verschaffen sich Langmeier und Co. weiter Luft und können so allmählich in der kommenden Saison für die Kreisliga planen. Aufhausen hingegen steckt weiter im Tabellenkeller fest. Löwencoach Andreas Kirschner nach der Partie: "Die Jungs waren von Beginn an sehr präsent und man merkte der Truppe an, dass sie nach der bitteren Niederlage eine positive Reaktion zeigen wollte. Wir kamen gut ins Spiel und konnten uns relativ früh auch mit zwei Toren belohnen. Zu Beginn von Hälfte zwei waren wir etwas ungenauer und brauchten 10 Minuten, um wieder Ruhe und Präzision in unser Spiel zu bekommen! Die Jungs von der Bank brachten dann nochmal viel frischen Wind, taten dem Spiel gut und so erspielten wir uns nach dem Gegentor noch zahlreiche hochkarätige Chancen, mit denen wir unser Spiel noch hätten belohnen können. Glückwunsch an meine Jungs, die die Niederlage überragend weggesteckt haben und sofort wieder in die Erfolgsspur einbiegen."