Rexha rettet Ratingen 04/19 – Jüchen verliert erstmals zu Hause

Nach den jüngsten drei Unentschieden in Folge hatte Trainer Damian Apfeld vor dem Freitagabendspiel beim VfL Jüchen-Garzweiler unmissverständlich einen Sieg von Ratingen 04/19 gefordert – schließlich hatte sein Team mit der Remis-Serie den Vorsprung an der Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein inzwischen aufgebraucht, sodass der VfB 03 Hilden nach Punkten gleichziehen konnte. Damit war die Marschroute vorgegeben für das Duell bei der besten Heimmannschaft der Liga, die noch kein Saisonspiel in ihrem Stadion verloren hatte und gleichzeitig mit dem KFC Uerdingen mit je 27 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga stellte.
Die Gäste waren von Beginn an bemüht, die Vorgabe ihres Trainers umzusetzen, die Anfangsviertelstunde gehörte klar den Ratingern, die temporeich spielten – der Chancenzettel blieb dennoch zunächst leer. Das galt allerdings für beide Seiten, und nachdem Jüchen den ersten Ratinger Ansturm überstanden hatte, bekam es auch mehr Zugriff auf die Partie. Die zweiten Bälle waren nun vermehrt aufseiten des Aufsteigers, beim Tabellenführer schlichen sich dagegen Ungenauigkeiten ein bei Flanken, Standards und auch tiefen Pässen.
So dauerte es bis zur 24. Minute, bis es erstmals knifflig wurde für VfL-Torwart Maurice Leon Bender. Einen Freistoß von rechts von Emre Demircan blockten seine Vorderleute, doch der beste Ratinger Torschütze der Saison bekam den Nachschuss, den er flach aufs lange Eck setzte – Bender war zur Stelle, ebenso gegen den im Zentrum auf eine Chance lauernden Clinton Asare. Sieben Minuten später meisterte der Jüchener Keeper auch den direkten Freistoß Demircans ins kurze untere Eck.
Viel deutete auf ein torloses Remis zur Pause hin, doch letztlich entschieden Zentimeter darüber. Giuliano Zimmerling legte im Strafraum der Gastgeber quer auf Umut Yildiz, der aus zwölf Metern den kurzen Pfosten traf – der Abpraller landete von Tim Hintzen abgefälscht an der Latte, der Jüchener musste einmal ganz tief durchatmen. Auf der anderen Seite brachte – wie auch bei den Ratingern – eine Ecke erneut nichts ein, dann ging es wirklich torlos in die Kabinen. Warum der VfL die beste Abwehr stellt, war bis dahin schon offenkundig geworden: Seine Akteure liefen viel, hatten sichtlich Freude an den Zweikämpfen und machten die Räume eng.
In Halbzeit zwei beschränkte sich der Gastgeber nicht ausschließlich auf die Defensive, sondern kam durchaus mutig und mit Tempo aus der Pause. Der Lohn war der erste Abschluss, bei dem 04/19-Torwart Marvin Gomoluch eingreifen musste: Jüchens Außenverteidiger Vincent Zajaczkowski war bis in den Strafraum gekommen, zögerte aber mit dem Schuss und setzte ihn letztlich zu zentral auf Gomoluch, der den Ball festhielt (48.). Applaus der Heim-Fans gab es rund fünf Minuten später für den Versuch von Jochen Schumacher aus der Distanz, der über das Tor ging.
Die Ratinger mühten sich um Spielkontrolle, fanden sie aber nun nicht mehr so richtig. Als kleiner Aufreger durfte der Zweikampf von Cem Sabanci im Strafraum der Jüchener mit deren Kapitän Tim Heubach herhalten, als 04/19 einen Elfmeter forderte, den es aber nicht gab (59.). Auf der Gegenseite musste Gomoluch gegen Nils Friebe ins Tackling gehen, um dessen Schuss aus kurzer Distanz zu verhindern.
Es folgte, was sich inzwischen abgezeichnet hatte: Der Gastgeber ging in Führung. Yuta Inoue kam über die linke Abwehrseite der Ratinger völlig frei durch und ließ Gomoluch mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck keine Chance (67.). Das Unterfangen, als erste Mannschaft drei Punkte aus Jüchen zu entführen, war für 04/19 nun noch ein gutes Stück schwerer geworden. Apfeld reagierte und brachte mit Sven Kreyer einen zweiten Stürmer für Mittelfeldmann Yildiz, auch Ali Hassan Hammoud feierte sein Comeback, er kam für Sabanci.
Kurz darauf gab es mit Rinor Rexha für Demircan und Georgios Touloupis für Zimmerling weitere frische Offensivkräfte. Und das wirkte: Rexha machte aus dem Gewühl heraus das 1:1 (82.). Kurz vor Abpfiff scheiterte Valon Zhushi mit gutem Abschluss noch am stark reagierenden Bender. Und in der Nachspielzeit brachen die Gäste in Jubel aus, als Rexha seinen Kurzauftritt mit dem Siegtreffer krönte (90.+4). Mit viel Mühe hatten die Ratinger also die Vorgabe ihres Trainers erfüllt und Jüchen die erste Heimniederlage beschert.
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