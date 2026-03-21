Rexha rettet Ratingen 04/19 – Jüchen verliert erstmals zu Hause

Viel deutete auf ein torloses Remis zur Pause hin, doch letztlich entschieden Zentimeter darüber. Giuliano Zimmerling legte im Strafraum der Gastgeber quer auf Umut Yildiz, der aus zwölf Metern den kurzen Pfosten traf – der Abpraller landete von Tim Hintzen abgefälscht an der Latte, der Jüchener musste einmal ganz tief durchatmen. Auf der anderen Seite brachte – wie auch bei den Ratingern – eine Ecke erneut nichts ein, dann ging es wirklich torlos in die Kabinen. Warum der VfL die beste Abwehr stellt, war bis dahin schon offenkundig geworden: Seine Akteure liefen viel, hatten sichtlich Freude an den Zweikämpfen und machten die Räume eng.