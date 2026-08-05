 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

REWOWE-Kreispokal MG-Viersen startet: Venn gegen Hehn live

Im REWOWE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen beginnt am Mittwoch die 1. Runde mit dem Duell zwischen Rot-Weiß Venn und DJK Hehn.

von André Nückel · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser
Im Kreispokal geht es weiter.
Im Kreispokal geht es weiter. – Foto: Sascha Hohnen

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FC Viersen
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DJK Hehn

Im REWOWE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen beginnt am Mittwoch die 1. Runde mit dem Duell zwischen Rot-Weiß Venn und der DJK Hehn. Wie die Partien laufen, erfahrt ihr auf FuPa.

>>> Zum Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

REWOWE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 5. August

Heute, 20:00 Uhr
Rot-Weiß Venn
Rot-Weiß VennRW Venn
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
20:00live
Spieltext RW Venn - DJK Hehn

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REWOWE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 9. August

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Germania Geistenbeck
Germania GeistenbeckGeistenbeck
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
15:00
Spieltext Geistenbeck - Red Stars MG

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
DJK/VfL Giesenkirchen
DJK/VfL GiesenkirchenGiesenkirch.
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
15:00
Spieltext Giesenkirch. - Liedberg

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:00
Spieltext BWC Viersen - Türkiyemspor

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
BW Meer
BW MeerBW Meer
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:00
Spieltext BW Meer - FC Viersen

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
15:00
Spieltext SV Otzenrath - SV Schelsen

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria 04 Rheydt
SC Viktoria 04 RheydtSC Rheydt
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:00
Spieltext SC Rheydt - SV Lürrip

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Wickrathberg
SV WickrathbergWickrathberg
SC Broich-Peel
SC Broich-PeelBroich-Peel
15:00
Spieltext Wickrathberg - Broich-Peel

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SC Hardt
SC HardtSC Hardt
VfB Hochneukirch
VfB HochneukirchHochneukirch
15:00
Spieltext SC Hardt - Hochneukirch

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr Rot-Weiß Venn - DJK Hehn
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Liedberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr Germania Geistenbeck - Red Stars Mönchengladbach
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hardt - VfB Hochneukirch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Wickrathberg - SC Broich-Peel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SV Lürrip
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Meer - 1. FC Viersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Concordia Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach

2. Runde
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Eintracht Güdderath - SpVg Odenkirchen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV 08 Rheydt -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - ASV Einigkeit Süchteln
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Rheydter SV
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - SV Rot-Weiß Hockstein
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Fortuna Mönchengladbach - TuS Wickrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MSV Mönchengladbach - SC Rheindahlen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - Sportfreunde Neuwerk
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FSC Mönchengladbach - Victoria Mennrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Eintracht Gladbach
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr -

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