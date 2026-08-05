REWOWE-Kreispokal MG-Viersen startet: Venn gegen Hehn live

Spieltext Giesenkirch. - Liedberg

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr BW Concordia Viersen BWC Viersen Türkiyemspor Mönchengladbach Türkiyemspor 15:00 PUSH

Spieltext BWC Viersen - Türkiyemspor

Spieltext BW Meer - FC Viersen

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath SV Schelsen SV Schelsen 15:00 PUSH

Spieltext SV Otzenrath - SV Schelsen

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt SC Rheydt SV Lürrip SV Lürrip 15:00 PUSH

Spieltext SC Rheydt - SV Lürrip

Spieltext Wickrathberg - Broich-Peel

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SC Hardt SC Hardt VfB Hochneukirch Hochneukirch 15:00 PUSH

Spieltext SC Hardt - Hochneukirch

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde

Mi., 05.08.26 20:00 Uhr Rot-Weiß Venn - DJK Hehn

So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Liedberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr Germania Geistenbeck - Red Stars Mönchengladbach

So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hardt - VfB Hochneukirch

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Wickrathberg - SC Broich-Peel

So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SV Lürrip

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen

So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Meer - 1. FC Viersen

So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Concordia Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach



2. Runde

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach -

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Eintracht Güdderath - SpVg Odenkirchen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV 08 Rheydt -

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - ASV Einigkeit Süchteln

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Rheydter SV

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach -

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - SV Rot-Weiß Hockstein

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Fortuna Mönchengladbach - TuS Wickrath

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MSV Mönchengladbach - SC Rheindahlen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - Sportfreunde Neuwerk

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FSC Mönchengladbach - Victoria Mennrath

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Eintracht Gladbach

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr -