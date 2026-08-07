REWOWE-Kreispokal MG-Viersen live: So läuft die 1. Runde

Im REWOWE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen beginnt am Mittwoch die 1. Runde mit dem Duell zwischen Rot-Weiß Venn und der DJK Hehn. Wie die Partien laufen, erfahrt ihr auf FuPa.
1. Runde
Mi., 05.08.26 20:00 Uhr Rot-Weiß Venn - DJK Hehn
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Liedberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr Germania Geistenbeck - Red Stars Mönchengladbach
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hardt - VfB Hochneukirch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Wickrathberg - SC Broich-Peel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SV Lürrip
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Meer - 1. FC Viersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr BW Concordia Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
2. Runde
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Eintracht Güdderath - SpVg Odenkirchen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV 08 Rheydt -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - ASV Einigkeit Süchteln
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Rheydter SV
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach -
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - SV Rot-Weiß Hockstein
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Fortuna Mönchengladbach - TuS Wickrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MSV Mönchengladbach - SC Rheindahlen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - Sportfreunde Neuwerk
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FSC Mönchengladbach - Victoria Mennrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr - Eintracht Gladbach
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr -